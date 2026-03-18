Zaniedbany dom z "Nasz nowy dom". Polsat zabrał głos. tiktok/@wenekvideo

W sieci krąży popularne nagranie, które pokazuje, jak wygląda dom wyremontowany kilka lat temu dla uczestników programu "Nasz nowy dom". Nieruchomość została sprzedana, ale jej stan pozostawia wiele do życzenia. Głos w sprawie zaniedbanego domu zabrał Polsat. W komunikacie ujawniono, co na temat stanu domów mówią zapisy umowne.

Program "Nasz nowy dom" to niezaprzeczalny hit telewizji Polsat. Przez dekadę prowadziła go Katarzyna Dowbor, a obecnie gospodynią formatu jest Elżbieta Romanowska. Formuła jest prosta, a cel szczytny: zespół fachowców pomaga potrzebującym rodzinom, remontując ich domy i mieszkania. Uczestnicy często żyją w opłakanych warunkach, co zmienia się po wizycie telewizyjnej ekipy.

Ale wokół programu raz po raz zdarzają się kontrowersje. Tym razem internauci zwrócili uwagę na nagranie, na którym przedstawiono dom odkupiony od uczestników programu "Nasz nowy dom" po kilku latach od emisji show. Stan nieruchomości trudno wytłumaczyć tylko upływem czasu.

Stan domu z "Nasz nowy dom" wywołał dyskusję w sieci

Lokum, o którym mowa, zostało wyremontowane w 2021 roku, a zatem pięć lat temu. Na nagraniu, które opublikowano na TikToku, widzimy kolejno, jak po tym czasie wyglądają wnętrze. Jak dowiadujemy się z filmiku, dom zlokalizowany w Gołaszynie w województwie lubelskim został odkupiony od uczestników programu "Nasz nowy dom". Wcześniej mieszkała w nim pani Anna z mamą i czwórką dzieci (mąż uczestniczki przebywał w śpiączce).

Brudny piekarnik, resztki jedzenia w lodówce i szafkach kuchennych, zniszczona kanapa i ściany czy wreszcie odbarwiona, brudna deska sedesowa – i to wszystko w domu, w którym zaledwie kilka lat temu wykonano generalny remont. Internauci zaczęli dociekać, co stało się po remoncie, a trop podjęli także dziennikarze.

Polsat wydał oświadczenie ws. zniszczonego wnętrza domu z "Nasz nowy dom"

Serwis Pudelek skontaktował się z Polsatem, by dowiedzieć się czegoś więcej o uczestnikach oraz nieruchomości. Stacja poinformowała, że produkcja "NND" nie utrzymuje kontaktu ze wszystkimi osobami, które wystąpiły w programie.

– Jest on utrzymywany z rodzinami, które tego chcą. W ciągu kilkunastu lat wyremontowano setki domów, więc trudno byłoby być w stałym kontakcie ze wszystkimi. Rodziny same często chwalą się sukcesami swoich dzieci, które na przykład otrzymały od stacji różne kursy. Czasami, gdy ekipa remontuje inny dom w pobliżu, zdarza się, że odwiedza dawnych uczestników – zakomunikowano.

Co ze sprzedażą domów, które wyremontowano w programie "Nasz nowy dom"? Jak się okazało, w umowach nie zawarto zakazów, a więc jest to jak najbardziej możliwe.

– Umowy nie przewidują w tym zakresie żadnych zapisów. Uczestnicy zobowiązani są jedynie do utrzymania domu w niezmienionym stanie przez 12 miesięcy – przekazał Pudelkowi Polsat.