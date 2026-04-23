Krytycy narzekają na "Michaela", ale fani zafundują rekordowe otwarcie. Szykuje się potężny hit Fot. https://michael.movie / materiały prasowe

Najnowsza biografia Króla Popu wywołuje ogromne emocje na długo przed pierwszym seansem. Pierwsze opinie dziennikarzy o filmie "Michael" są mocno podzielone. Mimo to wszystko wskazuje na to, że widzowie rzucą się na bilety, fundując twórcom i kinom rekordowe otwarcie.

Oczekiwania wobec tej produkcji były gigantyczne od samego początku. W końcu mówimy o jednej z najbardziej ikonicznych, wpływowych, znanych, ale i kontrowersyjnych postaci w historii popkultury. Krytycy wytykają dziełu sporo braków, ale analitycy wróżą "Michaelowi" gigantyczny sukces.

Film o Michaelu Jacksonie. Obsada, twórcy i polska premiera

Za kamerą stanął Antoine Fuqua ("Dzień próby", "Bez litości"). Z kolei produkcją zajął się Graham King, który ma już na koncie wielki sukces związany z biografią Freddiego Mercury'ego, czyli "Bohemian Rhapsody". "Michael" skupia się na trudnej relacji gwiazdora z ojcem oraz ukazuje drogę muzyka na sam szczyt. Z ostatecznej wersji usunięto jednak najpoważniejsze afery, skupiając się na familijnej narracji.

W rolę główną wciela się bratanek Króla Popu, Jaafar Jackson. Z kolei postać wymagającego i surowego ojca odgrywa dwukrotnie nominowany do Oscara Colman Domingo. W matkę legendy popu wciela się natomiast Nia Long. Co ciekawe, spośród rodziny Jacksonów zabraknie Janet Jackson.

Oficjalna polska premiera filmu "Michael" zaplanowana jest już na 24 kwietnia, ale od wczoraj (22 kwietnia) są też organizowane pokazy przedpremierowe.

Recenzje filmu "Michael". Krytycy chwalą głównego aktora

Amerykańscy dziennikarze mieli już okazję ocenić tę produkcję. Według nich obraz jest dość schematyczny, powierzchowny i unika trudnych tematów. Powszechny zachwyt budzi jednak odtwórca głównej roli, który niesamowicie oddaje ruchy i charyzmę artysty.

"Jaafar Jackson jest znakomity w "Michaelu" – naprawdę sprawia, że zapominasz, że to nie prawdziwy artysta. Występ poza wszelką skalą" – ocenił Daniel Howat z serwisu Next Best Picture. Ekspert dodał jednak, że reszta historii jest niezwykle generyczna.

Z kolei portal The HoloFiles zarzucił twórcom absolutny brak odwagi i zrobienie z wokalisty nieomylnego bohatera, spłycając temat. Część widzów z pewnością doceni warstwę muzyczną. Paul Shirey stwierdził nawet, że film przypomina bardziej świetny koncert niż klasyczne kino.

"Michael" bije rekordy. Wyniki box office robią wrażenie

Słabe oceny znawców kina nie zniechęcają jednak fanów. Według portalu Variety, zarobki filmu "Michael" tylko w pierwszy weekend w Ameryce Północnej mogą wynieść od 65 do 70 milionów dolarów. Niektórzy właściciele kin obstawiają nawet kwotę o 10 milionów wyższą ze względu na zainteresowanie pokazami w formacie premium (Imax).

Wynik z rynków międzynarodowych ma oscylować w granicach 80 milionów dolarów. Tym samym globalny debiut zamknie się w kwocie około 150 milionów. Jeśli tak się stanie, to "Michael" zdetronizuje dotychczasowych liderów w tej kategorii muzycznych biografii: wspomniane "Bohemian Rhapsody” (51 millionów) i "Straight Outta Compton” (60 millionów).