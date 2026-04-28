Broadway Entertainment Group oraz lokalny partner ogłaszają pełną obsadę europejskiej trasy jednego z najbardziej kultowych musicali wszech czasów – „Upiór w Operze”. Monumentalna produkcja, w której udział bierze ponad 100 artystów, muzyków i członków ekipy technicznej oraz wykorzystuje się ponad 230 kostiumów, zawita do Polski już wkrótce.

Do obsady powracają artyści znani z niedawnej premiery europejskiej w Sofii. W rolach głównych wystąpią: Nadim Naaman jako Upiór, Georgia Wilkinson jako Christine oraz Maria Conneely jako jej alternacja. W roli Raoula zobaczymy Daniela Jagusza-Holley’a, a w pozostałych kluczowych rolach pojawią się m.in. Lara Martins jako Carlotta, Arvid Larsen jako Andre, Nicholas Garrett jako Firmin oraz Chloe Taylor jako Madame Giry.

Obsada produkcji to artyści o międzynarodowej renomie, którzy występowali na najważniejszych scenach świata, w tym na londyńskim West Endzie. Nadim Naaman, Lara Martins, Paul Erbs i Brian McCann związani byli z oryginalną produkcją „Upiora w Operze” w His Majesty’s Theatre w Londynie. Lara Martins zapisała się w historii spektaklu jako najdłużej występująca Carlotta, kreując tę rolę przez sześć lat.

Christine and Raoul (Georgia Wilkinson and Dougie Carter)

Szczególnym powodem do dumy dla polskiej publiczności jest obecność Blanki Kaiser w zespole baletowym spektaklu. Polska tancerka, która dołącza do międzynarodowej obsady, wnosi do produkcji wyjątkową energię i kunszt, będąc częścią prestiżowego corps de ballet. Jej udział podkreśla silną reprezentację polskich artystów na światowych scenach i dodaje produkcji lokalnego wymiaru.

Europejska trasa „Upiora w Operze”, produkowana przez Broadway Entertainment Group, rozpoczęła się w kwietniu 2024 roku w Sofii, gdzie 14 spektakli obejrzało aż 45 000 widzów, a wszystkie przedstawienia zostały wyprzedane.

Christine i Phantom (Georgia Wilkinson i Nadim Naaman)

– „Upiór w Operze to najpopularniejszy musical świata i jesteśmy niezwykle podekscytowani możliwością prezentowania tej ikonicznej produkcji europejskiej publiczności” – mówi Liz Koops, CEO Broadway Entertainment Group. – „Nasz zespół pracował z najwybitniejszymi artystami, aby zapewnić widzom spektakl na najwyższym światowym poziomie.”

Produkcja Andrew Lloyda Webbera, oparta na powieści Gastona Leroux, od dekad zachwyca widzów na całym świecie, będąc jednym z najdłużej granych i najbardziej dochodowych musicali w historii teatru muzycznego.

Polska odsłona trasy zapowiada się jako jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych sezonu, łączące światowy poziom realizacji z obecnością polskich artystów na scenie.

