Michał Wiśniewski i Mandaryna znów są razem. Piosenkarz ma za sobą burzliwą przeszłość miłosną. Fot. Michał Wiśniewski / YouTube

Michał Wiśniewski i Mandaryna znów są razem. Byli parą w pierwszej dekadzie XXI wieku i to jeden z najsłynniejszych związków lidera Ich Troje, ale zdecydowanie nie jedyny. Historia jego relacji to materiał na wielosezonową telenowelę.

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Niektórzy na wieść o tym, że Wiśnia i Mandaryna wracają do siebie, znów poczuli się tak, jakby mieli naście lat. Ich związkiem kiedyś żyła niemal cała Polska i śledziła go w w reality show "Jestem jaki jestem". Teraz, po ponad dwóch dekadach przerwy, celebryci postanowili dać sobie drugą szansę.

Michał Wiśniewski i Mandaryna wrócili do siebie

Oboje zaczęli spotykać się ponownie pod koniec czerwca tego roku. Czerwonowłosy muzyk opublikował w weekend wideo, w którym uciął plotki o rzekomych zdradach. Zaznaczył w nim, że nowa relacja z dawną ukochaną rozpoczęła się w pełni już po rozpadzie jego piątego małżeństwa z Polą.

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"Trochę zostaliśmy wepchnięci w swoje ramiona przez całą tę sytuację i bardzo się z tego powodu cieszę" – wyznał Wiśniewski na nagraniu. Piosenkarz dodał, że lata spędzone osobno mogą im pomóc zrozumieć pewne sprawy i uniknąć dawnych błędów.

Pierwsze małżeństwa z Magdą Femme i pierwsze dzieci z Mandaryną

Zanim doszło do wielkiego powrotu, życie uczuciowe muzyka obfitowało w liczne zwroty akcji. Jego pierwszą żoną w latach 1996–2001 była wokalistka Magda Femme. Artyści początkowo ukrywali ten fakt przed opinią publiczną, obawiając się negatywnego wpływu na rosnącą popularność zespołu. Para ostatecznie rozstała się po kilku latach, nie mając wspólnych pociech.

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Niedługo później, w lutym 2002 roku, artysta wziął ślub cywilny z Martą Mandrykiewicz. Para zdecydowała się również na uroczystość kościelną, która odbyła się w grudniu 2003 roku. Ten wyjątkowy, zimowy ślub w szwedzkiej Kirunie doczekał się retransmisji na antenie TVN.

Z tego związku pochodzi dwójka najstarszych dzieci wokalisty. Są to Xavier Michał, który przyszedł na świat w czerwcu 2002 roku, oraz Fabienne Marta, urodzona w sierpniu 2003 roku. Artyści wzięli oficjalny rozwód wiosną 2006 roku.

Anna Świątczak i Dominika Tajner. Kolejne związki gwiazdora

Jeszcze latem 2006 roku Wiśniewski stanął na ślubnym kobiercu z Anną Świątczak. Muzycy doczekali się dwóch uzdolnionych córek. Są nimi Etiennette Anna oraz Vivienne Vienna. Relacja przetrwała formalnie do 2011 roku, choć byli małżonkowie do dziś utrzymują świetne kontakty i nierzadko koncertują na jednej scenie.

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Czwartą wybranką piosenkarza była Dominika Tajner, córka znanego prezesa Polskiego Związku Narciarskiego. Złożyli przysięgę nad jeziorem na Mazurach w czerwcu 2012 roku.

To zdecydowanie najdłuższy stażem związek wokalisty, jednak wiosną 2019 roku to on dość niespodziewanie złożył pozew o rozwód. Małżeństwo z Dominiką zakończyło oficjalnie we wrześniu tego samego roku.

Piąta żona Pola Wiśniewska i nagłe rozstanie w 2026 roku

Niedługo po czwartym rozwodzie gwiazdor poznał w sieci fotografkę Polę Lubas. Ze względu na światową pandemię ich uroczyste plany przesunęły się w czasie, jednak ślub w kameralnym gronie odbył się w marcu 2020 roku. Z tego małżeństwa piosenkarz ma dwóch synów. Pierwszy to Falco Amadeus urodzony zimą 2021 roku, a drugi to Noël Cloé, który pojawił się na świecie w maju 2023 roku.

Wiosną 2026 roku do sądu trafił kolejny wniosek rozwodowy. Pola Wiśniewska wyprowadziła się od lidera Ich Troje wraz z dziećmi, zaznaczając krótko na Instagramie, że w końcu da się jej swobodnie oddychać. Wokalista niedługo później potwierdził rozpad relacji, tłumacząc fanom, że po prostu nie udało mu się uratować tego małżeństwa.

Życie uczuciowe Mandaryny. Z kim spotykała się wokalistka?

Marta Wiśniewska po głośnym rozstaniu w 2006 roku również układała sobie życie uczuciowe na nowo. Artystka najpierw związała się z instruktorem kitesurfingu, Michałem Szatkowskim. Tworzyli razem parę od 2007 do 2009 roku. Następnie w jej życiu zagościł znany fotograf Wojciech Bąkiewicz, z którym pozostawała w relacji przez równe pięć lat, aż do 2015 roku.

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W kolejnych latach tancerka często widywana była u boku radcy prawnego Pawła Wójcika. Ich drogi zeszły się bliżej w 2017 roku, jednak po zaledwie dwóch latach zdecydowali się na rozstanie.