PGE Narodowy w 2026 roku ponownie stanie się centrum europejskich tras koncertowych. Nadchodzący sezon zapowiada się wyjątkowo intensywnie, łącząc występy ikon rocka, światowych gwiazd popu oraz najpopularniejszych polskich artystów. Oto najważniejsze wydarzenia na warszawskim stadionie w nadchodzących miesiącach.

PGE Narodowy w Warszawie, nazywany często po prostu Stadionem Narodowym, został oddany do użytku w 2012 roku z okazji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej i szybko ewoluował z obiektu sportowego w najważniejszą arenę widowiskową w Polsce.

Przez lata na jego płycie występowały takie muzyczne potęgi jak The Rolling Stones, Metallica, Beyoncé, Madonna, Paul McCartney, Taylor Swift czy Depeche Mode. Rekordy frekwencyjne regularnie śrubują tu również polscy artyści, jak Sanah, Dawid Podsiadło czy Taco Hemingway.

Koncerty na PGE Narodowym w 2026 roku. Nie tylko Dawid Podsiadło i Foo Fighters

Sprawdzamy, jak wyglądają muzyczne plany warszawskiego PGE Narodowego w 2026 roku. Pamiętajcie jednak, że daty mogą ulec zmianie, a lista artystów może zostać rozszerzona.

1. Mata, 15–16 maja

Sezon stadionowy otworzy Mata. Polski raper zdecydował się na podwójne uderzenie na Narodowym w ramach... dwóch różnych wydarzeń. 15 maja artysta zaprezentuje show pod szyldem "THE BEST OF". Fani usłyszą przekrój hitów Maty od przełomowego albumu "100 dni do matury" po "Serce (<33)".

Z kolei 16 maja odbędzie się finał trasy #MATA2040. Będzie to zupełnie inne widowisko, promujące najnowszy materiał, w tym nadchodzący album. Będzie futurystycznie i politycznie.

2. Foo Fighters, 15 czerwca

Po dwóch latach od ostatniej wizyty w Polsce, Foo Fighters – amerykański zespół rockowy założony przez perkusistę Nirvany Dave'a Grohla w 1995 – wracają do Warszawy w ramach trasy "Take Cover Tour". Koncert będzie promował 12. album studyjny formacji "Your Favorite Toy", którego premiera zaplanowana jest na 24 kwietnia. Dla fanów będzie to szczególna okazja, by usłyszeć nowy materiał nagrany z udziałem perkusisty Ilana Rubina, który zastąpił zmarłego Taylora Hawkinsa.

3. Dawid Podsiadło, 27–28 czerwca

Dawid Podsiadło, jedna z największych gwiazd współczesnej sceny muzycznej nad Wisłą, kontynuuje swoją bezprecedensową passę sukcesów stadionowych. W ramach "OBROTOWY TOUR 2026" artysta ponownie wykorzysta scenę ustawioną w samym centrum płyty boiska, co pozwala na bliski kontakt z publicznością z każdej strony. Podsiadło zaprezentuje zarówno swoje największe przeboje, jak i aranżacje instrumentalne, które stały się znakiem rozpoznawczym jego ostatnich tras.

4. Bad Bunny (14 lipca)

Pierwszy raz w historii PGE Narodowy ugości największą obecnie gwiazdę reggaetonu i trap latino. Bad Bunny przyjedzie do Polski w ramach "DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour". Artysta, który w lutym był gwiazdą prestiżowego Halftime Show na Super Bowl i wkurzył prezydenta USA Donalda Trumpa, jest globalnym fenomenem kulturowym. Warszawski koncert Portorykańczyka to część europejskiej odnogi trasy promującej hitowy album "Debí Tirar Más Fotos" z 2025 roku.

5. System Of A Down, 18–19 lipca

To prawdopodobnie najbardziej wyczekiwane ogłoszenie dla fanów mocniejszych brzmień. System Of A Down, ormiańsko-amerykańska grupa metalowa, wraca do Warszawy po 13 latach nieobecności. Zespół zagra dwa koncerty, co jest rzadkością w przypadku tej formacji w Europie. Jako gość specjalny na scenie pojawi się Queens of the Stone Age, co czyni to wydarzenie niemal minifestiwalem rockowym.

6. Pitbull, 23 lipca

Sukces wyprzedanych koncertów w 2025 roku potwierdził niesłabnącą popularność Pitbulla w Polsce, co skłoniło artystę do szybkiego powrotu nad Wisłę i zaplanowania występu na kolejny rok. Teraz przenosi swoje show na największy obiekt w kraju. Trasa "I’m Back! Tour" to powrót do korzeni imprezowego brzmienia lat 2010-tych. Towarzyszyć mu będzie król crunka – Lil Jon.

7. The Weeknd, 4–5 sierpnia

Abel Tesfaye, znany jako The Weeknd, czyli kanadyjska gwiazda światowej muzyki, powraca z kontynuacją trasy "After Hours Til Dawn Tour". Artysta zagra dwa koncerty, prezentując trylogię albumową domkniętą najnowszym materiałem z płyty "Hurry Up Tomorrow". Scenografia trasy, obejmująca gigantyczne konstrukcje i efekty pirotechniczne, jest uznawana za jedną z najbardziej zaawansowanych technologicznie na świecie. Jako gość specjalny wystąpi Playboi Carti.

8. Andrea Bocelli, 16 sierpnia