Z zawodu kulturoznawczyni i polonistka, z powołania dziennikarka. Swoje umiejętności dziennikarskie rozwijała w Agorze, a przez trzy lata współpracowała z "Polską. The Times" i Polska Press Grupą. Jej teksty można było przeczytać również w "Naszej Historii" i magazynie internetowym Szajn.

Od 2018 roku związana jest z naTemat, gdzie obecnie pisze głównie dla działu Kultura, którego jest koordynatorką (jak również działu Showbiznes). Zafascynowana popkulturą w każdej postaci, chętnie pisze o serialach – zarówno tych świetnych, jak i tych mniej udanych; filmach, zwłaszcza tych z dziewczyńskich i z superbohaterskim zacięciem; a także internetowych oraz kulturowych zjawiskach. Stara się być zawsze na bieżąco z nowinkami ze świata rozrywki i kultury popularnej, a Oscary i Eurowizja to jej dwa ulubione momenty w kalendarzu popkultury. Z dużym zaangażowaniem podejmuje również tematy związane z feminizmem, ciałopozytywnością, równością oraz zdrowiem psychicznym. Prywatnie pasjonatka kryminałów i fantasy, muzyki (w tym tej filmowej), zwierząt, scrapbookingu i dekorowania wnętrz.