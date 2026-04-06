HBO Max ma pokaźną bibliotekę dokumentów true crime Fot. Kadr z "Obsesji zbrodni"

HBO Max to prawdziwa kopalnia dokumentów true crime. Wybraliśmy 3 tytuły, które nie tylko opowiadają o przerażających zbrodniach, ale też o błędach systemu, mrocznej psychice bogaczy i obsesji, która potrafi zniszczyć życie. Te historie wydarzyły się naprawdę i (niestety!) zostaną w waszych głowach na długo.

Filmy dokumentalne o prawdziwych zbrodniach od lat są jednym z najchętniej wybieranych gatunków w streamingu. Nic nie przeraża bardziej niż świadomość, że zło może czaić się tuż za ścianą, a rzeczywistość często pisze scenariusze bardziej nieprawdopodobne niż najdroższe thrillery z Hollywood.

Najlepsze dokumenty true crime na HBO Max

Pogrzebaliśmy w obszernej bibliotece dokumentów true crime na HBO Max. Oto trzy tytuły, które każdy fan gatunku musi znać.

1. Raj utracony: Zabójstwa dzieci w Robin Hood Hills (1996)

Absolutny fundament gatunku i jeden z najważniejszych dokumentów true crime w historii kina. "Raj utracony: Zabójstwa dzieci w Robin Hood Hills" opowiada o morderstwie trzech ośmioletnich chłopców w West Memphis w 1993 roku. O zbrodnię oskarżono trzech nastolatków, których jedyną winą było to, że słuchali Metalliki, nosili czarne ubrania i interesowali się okultyzmem.

To wstrząsający zapis "polowania na czarownice" w konserwatywnej Ameryce, w której szalała wówczas tzw. satanic panic. Film nie tylko dokumentuje proces, ale realnie wpłynął na losy skazanych, doprowadzając do powstania ogromnego ruchu społecznego na ich rzecz. To pozycja obowiązkowa dla każdego, kto chce zobaczyć, jak uprzedzenia mogą zniszczyć niewinnym ludziom życie.

2. Przeklęty: Życie i śmierci Roberta Dursta (2015)

Jeśli myśleliście, że widzieliście już wszystko, "Przeklęty: Życie i śmierci Roberta Dursta" wyprowadzi was z błędu. To historia Roberta Dursta, dziedzica ogromnej fortuny nowojorskich potentatów nieruchomości, wokół którego przez dekady znikały lub ginęły bliskie mu osoby. Durst, człowiek niezwykle inteligentny, dziwny i budzący dreszcze, sam zgłosił się do twórców, by opowiedzieć swoją wersję wydarzeń.

Finał tego sześcioodcinkowego serialu przeszedł do historii telewizji. To, co wydarzyło się w ostatniej scenie – przy włączonym mikrofonie w łazience – do dziś uznawane jest za jeden z najbardziej szokujących momentów w dziejach true crime. To serial o bezkarności wynikającej z bogactwa i o sprawiedliwości, która po latach dogania winnego w najbardziej nieoczekiwany sposób.

3. Obsesja zbrodni (2020)

Dokument "Obsesja zbrodni" to hołd dla Michelle McNamary, dziennikarki i blogerki, która poświęciła lata swojego życia na wytropienie seryjnego mordercy i gwałciciela znanego jako Golden State Killer. Przestępca terroryzował Kalifornię w latach 70. i 80., a potem zapadł się pod ziemię na kilka dekad.

