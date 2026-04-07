AI wybrało najsmutniejszy film o miłości Fot. Kadr z "Blue Valentine"

Miłość w kinie potrafi być piękna, namiętna i inspirująca. Ale to te najbardziej bolesne historie zostają z nami najdłużej – łamią serce, budzą prawdziwe emocje i doprowadzają do płaczu. Spytaliśmy AI, który film zasługuje na miano najsmutniejszej opowieści o miłości. Wybór nie pozostawia wątpliwości, bo to historia, która zupełnie rozwala emocjonalnie.

Zdaniem AI najsmutniejszym filmem o miłości jest "Blue Valentine" w reżyserii Dereka Cianfrance'a. Historia Deana (Ryan Gosling) i Cindy (Michelle Williams) to jedna z najbardziej realistycznych i najbardziej bolesnych opowieści o związkach, jakie powstały w kinie. Film pokazuje relację bohaterów na dwóch planach czasowych – gdy dopiero się w sobie zakochują i gdy ich małżeństwo zaczyna się rozpadać.

"Ten kontrast działa jak emocjonalny nokaut. Zamiast wielkich gestów i romantycznych uniesień dostajemy tu coś znacznie bardziej prawdziwego – codzienność, niedopowiedzenia, frustrację i powoli gasnące uczucie. Nominowana do Oscara Michelle Williams i Ryan Gosling tworzą poruszający, intymny duet, który sprawia, że widz momentami czuje się jak intruz w ich życiu" – argumentuje ChatGPT.

Sztuczna inteligencja podkreśla, że to film, który nie tyle opowiada o miłości, co o jej końcu i właśnie dlatego boli najbardziej. "To nie jest historia, która daje ukojenie. To film, który zostawia z ciężarem na sercu i pytaniem: co poszło nie tak?" – dodaje.

Wśród wyróżnionych smutnych filmów o miłości znalazło się także "Przed północą" z 2013 roku, czyli gorzkie domknięcie kultowej trylogii Richarda Linklatera (dwa pierwsze filmy to "Przed wschodem słońca" z 1995 roku i "Przed zachodem słońca" z 2004 roku). Oglądamy w nim związek Jessego (Ethane Hawke) i Céline (Julie Delpy) prawie dwie dekady po ich pierwszym spotkaniu w pociągu do Wiednia.

"To film, który bezlitośnie obnaża, co dzieje się z wielką miłością po latach. Jesse i Céline, niegdyś pełni pasji i romantyzmu, dziś mierzą się z rutyną, zmęczeniem i niespełnionymi oczekiwaniami. To jedna z najbardziej realistycznych i bolesnych opowieści o związku – taka, która nie daje łatwych odpowiedzi i zostawia widza z poczuciem niepokoju" – "mówi" AI.

Na liście znalazła się również "Tajemnica Brokeback Mountain" w reżyserii Anga Lee z 2005 roku, czyli jedna z najbardziej poruszających historii miłosnych w historii kina. Nagrodzony trzema Oscarami dramat rozpoczyna się w latach 60. XX wieku w stanie Wyoming i na przestrzeni 24 lat dokumentuje zakazane uczucie dwóch kowbojów.

"Opowieść o uczuciu dwóch mężczyzn, które przez lata musi pozostać ukryte, to przykład miłości niespełnionej i tragicznej. Nominowani do Oscara Heath Ledger i Jake Gyllenhaal tworzą niezwykle subtelne, a jednocześnie rozdzierające serce kreacje. To film o tym, jak okoliczności i społeczne ograniczenia potrafią zniszczyć coś naprawdę wyjątkowego" – pisze sztuczna inteligencja.

Nie mogło zabraknąć także "Pamiętnika" z 2004 roku w reżyserii Nicka Cassavetesa na podstawie powieści Nicholasa Sparksa. Kultowy film z Ryanem Goslingiem i Rachel McAdams to jeden z najbardziej znanych romansów w historii kina.