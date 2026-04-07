W tym roku fani polskiej muzyki mają na co wydawać pieniądze. Gwiazdy rocka, metalu i rapu wystąpią w największych halach i na stadionach w całym kraju. Przygotowaliśmy zestawienie najważniejszych koncertów, które każdy meloman powinien wpisać do kalendarza.

Taco Hemingway i jego specjalne koncerty

Taco Hemingway to polski raper i tekściarz. W tym roku zagra wyjątkową trasę: koncerty będą odbywać się w największych polskich obiektach. 15 i 16 maja pojawi się w gdańskiej Ergo Arenie, 22 i 23 maja zaśpiewa na PGE Narodowym, a 30 i 31 maja spotka się ze swoimi fanami w krakowskiej Tauron Arenie.

Czy będą to "koncerty, audycje, a może spektakle?" – tajemniczo zapowiada koncerty organizator. "Tego nie wiadomo dokładnie, ale jedno jest pewne – Taco Hemingway zaprasza na spotkania na żywo w maju", dodaje.

Dawid Podsiadło i "obrotowa" trasa

Dawid Podsiadło rusza w kolejną trasę: Obrotowy Tour 2026 to stadionowa trasa wokalisty, w ramach której zagra koncerty na stadionach w Chorzowie, Poznaniu, Gdańsku i Warszawie. Koncerty będą odbywać się w czerwcowe weekendy. Główną atrakcją będzie specjalna scena, która będzie ustawiona na środku obiektów.

Lady Pank zagra jubileuszowe koncerty

Lady Pank świętuje 45-lecie swojej działalności. Z tej okazji zagra specjalne koncerty jubileuszowe. Najważniejszy z nich odbędzie się 5 marca 2027 roku w hali COS Torwar w Warszawie. W tym roku grupa zagra m.in. 26 kwietnia w krakowskiej Tauron Arenie, 15 maja w katowickim Spodku i 24 maja w gdańskiej Ergo Arenie.

Ze względu na rocznicę, fani mogą liczyć na specjalną setlistę: jest szansa, że grupa zagra nie tylko największe hity, ale też mniej znane piosenki.

Behemoth – dwa wyjątkowe występy

Dwa specjalne koncerty zagra też w Polsce Behemoth, który od lat regularnie koncertuje po całym świecie. Zespół zagra na Mystic Festival 2026: będzie gwiazdą trzeciego dnia imprezy (6 czerwca). Fanów tego typu grania zaciekawić może też jednak inny specjalny występ metalowców.

Od 3 do 5 września w Aleksandrowie Łódzkim odbędzie się XVII edycja Summer Dying Loud. W jej trakcie Nergal, lider Behemotha, zagra specjalny koncert, w czasie którego wykona na żywo "Sventevith", debiutancki album swojego zespołu. Będzie to więc wyjątkowa okazja, by usłyszeć na żywo materiał, którego grupa niemal w ogóle nie gra już na żywo.

Co ciekawe, Nergal nie odegra "Sventevith" z obecnymi muzykami Behemotha, ale w towarzystwie członków islandzkiego Misþyrming.

Agnieszka Chilińska świętuje urodziny

Pozostajemy w świecie mocnego grania. W dniu swoich 50. urodzin w Łodzi zagra Agnieszka Chylińska: 23 maja odbędzie się jej koncert jubileuszowy.