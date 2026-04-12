Megadeth zagra pożegnalny koncert dla polskich fanów. Foto: L Paul Mann/Shutterstock

Grupa Megadeth kończy swoją karierę: nagrała już ostatni album studyjny, wkrótce rusza w pożegnalną trasę, w ramach której zagra m.in. w Polsce. Fani będą mogli zobaczyć swoich ulubionych muzyków w czasie Mystic Festival 2026. My podpowiadamy, jakie albumy zespołu przypomnieć sobie przed czerwcowym występem.

REKLAMA

Zespół Megadeth to jedna z najważniejszych grup w historii thrash metalu, założona przez Dave'a Mustaine'a, byłego gitarzystę Metalliki, w 1983 roku. Na przestrzeni dekad formacja wydała sporo różnorodnych pod kątem muzycznym albumów. Teraz zespół kończy działalność i w ramach pożegnalnej trasy koncertowej pojawi się na Mystic Festival 2026.

Pierwszym przełomowym wydawnictwem Megadeth był album "Peace Sells... but Who's Buying?" z 1986 roku. To właśnie na tej płycie zespół wypracował swój charakterystyczny styl: szybki, techniczny thrash metal z inteligentnymi, często politycznymi tekstami. I oczywiście bardzo charakterystycznym wokalem Mustine'a.

Utwory takie jak "Peace Sells" czy "Wake Up Dead" stały się klasykami gatunku i do dziś są uznawane za jedne z najważniejszych kompozycji w historii metalu. Zespół z pewnością zagra je na ostatnim polskim koncercie.

REKLAMA

Megadeth w szczytowej formie, czyli "Rust in Peace"

Za opus magnum zespołu uchodzi jednak album "Rust in Peace" Wydany w 1990 roku zawierał niezwykle skomplikowane kompozycje, które miejscami zbliżały muzykę metalowców do jazzu. Wielka w tym zasługa wirtuoza gitary Marty'ego Friedmana, który właśnie w tym okresie dołączył do zespołu.

Utwory takie jak "Holy Wars... The Punishment Due" czy "Hangar 18" znają nie tylko fani Mustaine'a, ale koneserzy szeroko pojętego rocka.

Komercyjny sukces

W końcu w 1992 roku ukazał się album "Countdown to Extinction", który przyniósł zespołowi największy komercyjny sukces. Powód? Nie tylko to, że wcześniej kolegom z branży szlaki swoim "Black Albumem" przetarła Metallica. Płyta Megadeth po prostu jest bardziej przystępna i zawiera takie hity jak "Symphony of Destruction" czy "Sweating Bullets".

Próba powtórzenia sukcesu

Kolejny album, "Youthanasia", po raz drugi pokazał, że zespół potrafi nagrywać płyty zawierające same potencjalne przeboje. To stąd pochodzi ballada "A Tout le Monde", która jest chyba odpowiedzią grupy na "Nothing Else Matters" Metalliki (nie jest wielką tajemnicą, że Mustaine rywalizował z kolegami z byłej kapeli).

REKLAMA

Pożegnalna płyta

W późniejszych latach Megadeth wydawał kolejne albumy, którymi starał się albo powrócić do swoich korzeni ("Dystopia"), albo kontynuować nagrywanie przebojów ("The System Has Failed").

W tym roku na rynku ukazała się pożegnalna płyta zespołu zatytułowana po prostu "Megadeth". Przez jasną oprawę graficzną została przez część fanów nazwana "Białym Albumem" (kolejna odpowiedź na "Black Album" Metalliki?).

Wydawnictwo jest dobrym podsumowaniem całej dyskografii formacji: zawiera i szybkie, agresywne utwory, jaki potencjalne rockowe hity. Zespół z pewnością wykona sporą jego część na żywo.

REKLAMA