Roksana Węgiel nie zapłaciła za ślub? Kevin Mglej wydał oświadczenie. instagram.com/@roxie_wegiel, @kevinmglej

Roksana Węgiel i Kevin Mglej pobrali się w sierpniu 2024 roku. Od tego momentu minęły prawie dwa lata, a sprawa ceremonii nagle wróciła do mediów. Wszystko za sprawą księdza, który miał z ambony powiedzieć w Wielkanoc, że Roxie Węgiel nie zapłaciła za ślub. Mąż artystki wydał już oświadczenie w tej sprawie.

REKLAMA

Roksana Węgiel i Kevin Mglej wzięli ślub 25 sierpnia 2024 roku w kościele pod wezwaniem św. Michała Archanioła i św. Anny w Dydni. Temat odbił się w mediach głośnym echem: z jednej strony ze względu na fakt, że wokalistka miała wówczas zaledwie 19 lat, a z drugiej – bo ceremonię zorganizowali z przytupem. O nagraniach i zdjęciach, które trafiły do mediów, mówiła cała Polska. Ale chyba nikt nie spodziewał się, że po prawie dwóch latach temat wróci, i to za sprawą zarzutów księdza o rzekome nieuregulowanie płatności.

Roxie Węgiel i Kevin Mglej nie zapłacili za ślub? Ksiądz komentuje

Uczestnik mszy odprawionej w kościele podczas świąt Wielkanocy skontaktował się z Pudelkiem. Źródło serwisu donosiło, jakoby ksiądz miał publicznie zwrócić uwagę Roxie Węgiel na brak rozliczenia za ślub. Jak przekazywali dziennikarze, powołując się na swojego informatora, pieniędzy mieli nie otrzymać również organista oraz kościelny. Pudelek skontaktował się z parafią i zapytał o to księdza.

REKLAMA

– Nie upominałem, tylko zwróciłem uwagę, ale to już nie ma znaczenia. Do widzenia – odparł duchowny na pytanie i uciął rozmowę.

Serwis zwraca też uwagę, że na kanale parafii w serwisie YouTube pojawiają się transmisje ze wszystkich nabożeństw, ale brakuje nagrania z mszy, która odbyła się w Wielkanoc. Dziennikarze próbowali skontaktować się z Roxie Węgiel i Kevinem Mglejem, ale ci nie odpowiadali. W końcu jednak producent muzyczny zajął stanowisko.

Mąż Roksany Węgiel wydał oświadczenie ws. ślubu. Odpowiedź pójdzie księdzu w pięty

Kevin Mglej zdecydował się zabrać głos na temat rzekomego komentarza księdza, publikując oświadczenie na Instagramie.

REKLAMA

"Wielu osobom postawienie mojej żony i mnie przeciwko Kościołowi byłoby bardzo na rękę. Niestety tak się nie stanie. Kościół jest i będzie dla nas bardzo ważny, ponieważ jest ukochany przez Pana Jezusa. Wspieramy wspólnotę Kościoła słowem, ale też finansowo od dłuższego czasu i będziemy wspierać dalej" – zaczął.

Następnie przeszedł do sedna i opisał, jak wygląda temat rozliczeń za ślub. Mąż Roksany Węgiel twierdzi, że sytuacja jest wyjaśniona, i sugeruje, że całość to "prowokacja mediów".

"Co do ślubu, jesteśmy z każdym rozliczeni. Szczerze mówiąc, aż nie chce mi się wierzyć, żeby w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego jakikolwiek ksiądz rozmyślał o ślubie sprzed prawie dwóch lat. Jeżeli tak było, to ewidentnie pogubione zostały priorytety. Niemniej jednak, moim zdaniem, jest to kolejna prowokacja mediów, bo 'nazwisko mojej żony się dobrze klika', a klikanie to kasa... Straszne. Wystarczy przez chwilę nie dawać powodu do pisania i już trzeba sobie powód wymyślić" – stwierdził Kevin Mglej.

REKLAMA

Oświadczenie Kevina Mgleja ws. płatności za ślub z Roksaną Węgiel Instagram.com/@kevinmglej

Ile w Polsce kosztuje ślub kościelny?

Dla lepszego zobrazowania sytuacji warto zwrócić uwagę na cenę ślubu kościelnego w Polsce. Całkowity koszt składa się z "ofiary" oraz dodatkowych wydatków. Teoretycznie ta pierwsza nie ma standardowego cennika, a mowa o opłacie "co łaska".

Serwis Strefa Biznesu opisywał, że w 2024 roku (czyli wtedy, kiedy pobierali się Roxie i Kevin) zapowiedzi w kościele – nieobowiązkowe – kosztowały zwykle od 50 do 300 złotych. Z kolei opłata dla kościelnego to średnio od 100 do 300 złotych (w mniejszych parafiach 50 złotych).