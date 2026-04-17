Pete Hegseth zacytował zmyślony cytat z Biblii, który padł w filmie "Pulp Fiction" Quentina Tarantino Fot. materiał prasowy; Shutterstock. Montaż: naTemat

W Stanach Zjednoczonych jeszcze czegoś takiego nie grali. Podczas nabożeństwa w Pentagonie Pete Heghseth, sekretarz obrony USA, który pomaga prezydentowi Donaldowi Trumpowi w wojnie w Iranie, przeczytał zniekształcony fragment Biblii. Przytoczony przez niego werset brzmiał jak tekst z filmu "Pulp Fiction" Quentina Tarantino. Wierzący są zniesmaczeni jego zachowaniem.

Od środy w mediach społecznościowych krąży nagranie przedstawiające wystąpienie sekretarza obrony Stanów Zjednoczonych, Pete'a Hegsetha, podczas nabożeństwa przeprowadzonego w Pentagonie. Polityk przedstawił słuchaczom modlitwę, którą usłyszał od "głównego organizatora misji Sandy 1". Bezpośrednio nie powołał się na Biblię, a na tzw. wojskowy werset CSAR 25:17, który jego zdaniem "ma związek z Księgą Ezechiela 25:17".

W trakcie spotkania sekretarz obrony w administracji Donalda Trumpa wygłosił zniekształconą wersję cytatu biblijnego, który nie dość, że przypomina kultową scenę z Samuelem L. Jacksonem w "Pulp Fiction" Quentina Tarantino, to jeszcze nawiązuje do operacji CSAR (Combat Search and Rescue, czyli grupy poszukiwawczo-ratowniczej ) w Iranie.

Pete Hegseth zacytował zniekształcone słowa z Biblii, które przypominają słynną scenę z "Pulp Fiction"

– Ścieżka upadłego lotnika jest otoczona ze wszystkich stron nieprawościami samolubnych i tyranią złych ludzi – powiedział Pete Hegseth podczas środowego nabożeństwa, tłumacząc, że wspomnianą przez niego modlitwę mieli zmówić członkowie misji Sandy 1. – I uderzę z wielką pomstą i wściekłym gniewem w tych, którzy próbują schwytać i zniszczyć mojego brata; i poznasz, że mój znak wywoławczy to Sandy 1, kiedy wywrę na tobie swoją zemstę – kontynuował.

Klip z wystąpieniem Hegsetha momentalnie obiegł sieć. Internauci zwrócili uwagę, że inspirowana Biblią modlitwa brzmiała bardzo podobnie do słów wygłoszonych przez Julesa Winnfielda w pierwszej połowie "Pulp Fiction" z 1994 roku.

Chrześcijański blog A Public Witness, który pierwszy dostrzegł podobieństwo, wskazał, że chodzi o scenę, w której płatny morderca i jego kolega Vincent Vega (w tej roli John Travolta) przesłuchują Bretta, granego przez Franka Whaleya.

Ścieżka sprawiedliwych wiedzie przez nieprawości samolubnych i tyranię złych ludzi. Błogosławiony ten, co w imię miłosierdzia i dobrej woli, prowadzi słabych przez dolinę ciemności, bo on jest stróżem brata swego i znalazcą zagubionych dziatek. I dokonam srogiej pomsty w zapalczywym gniewie na tych, którzy chcą zatruć i zniszczyć moich braci. I poznasz, że ja jestem Pan, gdy wywrę na Tobie swoją zemstę. Jules Winnfield werset z Księgi Ezechiela 25:17 z filmu "Pulp Fiction"

Oryginalny werset z Księgi Ezechiela 25:17 prezentuje się następująco: "Dokonam na nich wielkiej pomsty za pomocą srogich kar. Wtedy poznają, że Ja jestem Pan, gdy dokonam na nich pomsty". Słowa te odnoszą się do obietnicy wielkiej kary, którą Bóg ma zesłać na wrogów ludu izraelskiego (Filistynów).