Zuzanna Tomaszewicz

Dziennikarstwem zajęłam się na poważnie po maturze. Pracowałam to tu, to tam, zdobywając doświadczenie zarówno w pisaniu tekstów o tematyce stricte politycznej (Polska Agencja Prasowa i studia z politologii), jak i tych o nieco lżejszej treści (magazyn HIRO). Teraz jestem dziennikarką popkulturową w Dziale Kultura naTemat – miłośniczką fantastyki i sentymentalnego kina o prozaicznym życiu z wytatuowanym Czarnym Filipem na ramieniu. Po zmroku zamieniam się w mistrzynię gry Dungeons & Dragons z 7-letnim doświadczeniem, która w swoich kampaniach stawia na mieszankę klimatu dark fantasy z narracją à la Disco Elysium i absurdalnymi pomysłami graczy. W filmach i grach szukam prawdziwych emocji, scenariusza, który nie traktuje widza jak głupka, a ze względu na teatralną przeszłość (m.in. Ognisko Machulskich i studium Teatr Baza) także szczerego, lekkiego jak piórko aktorstwa. Znam na pamięć wersję reżyserską trylogii "Władca Pierścieni" Petera Jacksona i jestem ursynowską "księżniczką Disneya", bo pewnej zimy pomogłam gołębiom wychować małe na balkonie, a teraz nie mogę opędzić się od ich prawnuków.