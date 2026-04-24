Łukasz Litewka i Doda walczyli razem o prawa zwierząt. Piosenkarka dodała dziwny wpis o ich relacji

Tragiczna śmierć Łukasza Litewki wstrząsnęła wszystkimi. W sieci natychmiast zaroiło się od poruszających pożegnań. Oprócz pełnych bólu słów partnerki zmarłego posła, uwagę internautów przykuł wpis Dody o randce. Cała sprawa znalazła jednak niespodziewany finał.

Łukasz Litewka stracił życie w wyniku wypadku w Dąbrowie Górniczej, gdy podróżował na rowerze. W pewnym momencie wjechał w niego samochód. Za kierownicą siedział 57-latek, który tłumaczył śledczym, że nagle stracił przytomność. Wciąż trwa ustalanie dokładnych okoliczności zdarzenia.

Partnerka Łukasza Litewki opublikowała łamiący serce wpis

Polityk zazwyczaj bardzo mocno chronił swoją prywatność i oddzielał pracę zawodową od życia rodzinnego. Po tragedii głos zabrała jego ukochana. Kobieta udostępniła w mediach społecznościowych wspólną fotografię, do której dołączyła bolesne wyznanie.

Fot. www.instagram.com/natalia.baclawska

"Dziś umarłam razem z Tobą. Moja miłość, moje wszystko. Zawsze będę Cię kochać. Do zobaczenia" – napisała na Instagramowym story pani Natalia.

Doda żegna posła. Były partner nazwał to patologią

Zmarłego postanowiła upamiętnić również Doda. Piosenkarka oraz poseł Litewka mieli okazję współpracować w Sejmie, gdzie wspólnie walczyli o prawa dla zwierząt. Piosenkarka opublikowała w sieci post, który z jednej strony wzruszał, ale z drugiej wywołał kontrowersje.

"Jeszcze żartowaliśmy przed obiadem... Wczoraj się umówiliśmy na randkę. Nie wierzę w takie wypadki. Ale co ja tam wiem, jestem tylko załamana piosenkarką, której pękło serce. Kontynuujmy to, co w nas zasiał Łukasz Swoim wielkim sercem i zaangażowaniem. Twoja idea i misja nigdy nie zginie. Nie martw się, dokończę to, co mam dokończyć i widzimy się w kolejnym wcieleniu" – napisała Doda.

Słowa te wywołały oburzenie m.in. u byłego partnera artystki. Emil Stępień udostępnił zrzut ekranu wiadomości i ją skrytykował. Mężczyzna zarzucił kobiecie profanację uczuć rodziny zmarłego i nazwał jej zachowanie wprost "patologią". Stwierdził, że nawet w obliczu tak wielkiego dramatu "szuka atencji".

Zaskakujące pojednanie. Natalia Bacławska i piosenkarka łączą siły

Usunięty już post celebrytki nie umknął wczoraj uwadze partnerce zmarłego polityka. Na profilu Dody pojawił się bezpośredni, dość stanowczy komentarz. Możemy się tylko domyślać, że chodziło o tamten wpis. "Odpisz mi Doda :) bo chyba przegięłaś" – napisała krótko kobieta.

Wiele wskazuje jednak na to, że ostatecznie obu paniom udało się dojść do porozumienia i zakopać topór wojenny. Pod jedynym wpisem na profilu pani Natalii (dotyczy adopcji i pomocy zwierzętom) odezwała się dziś sama artystka.

"Nie odpuścimy" – zadeklarowała wokalistka. "Nigdy" – odpisała krótko ukochana zmarłego. Tym samym pokazały, że wspólny cel okazały się o wiele ważniejsze, niż chwilowe spięcie w mediach społecznościowych.