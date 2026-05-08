Jesteś fanem True Crime z silnymi emocjami i psychologicznymi analizami? A może adrenaliny szukasz w widowiskowych superprodukcjach lub sportowych wydarzeniach? Albo jako np. rodzic na etacie preferujesz lekkie kino komediowe i obyczajowe? Sprawdzamy, jaki miks streamingowy pasuje idealnie do ciebie.

Co nowego warto obejrzeć w streamingu? Takie pytania zadaje się wyszukiwarkom i po spojrzeniu na wyniki... nie wiadomo, w co ręce włożyć, bo propozycji jest tyle, co niemiara. Dlatego najlepiej najpierw zawęzić obszar poszukiwań, wskazując swój profil zainteresowań. Czyli podaj, kim jesteś i w jakich treściach gustujesz. Takiego podziału na 3 osobowości właśnie dokonaliśmy, aby rozeznać się w nowościach.

Zaproponowane produkcje są dostępne w różnych serwisach streamingowych, ale w dzisiejszych czasach nie musi być to przeszkoda, zwłaszcza finansowa, dla "zjadaczy" tych treści. Usługi te można bowiem łączyć w pakiety u rodzimych operatorów. Na przykład w Plusie można mieć nawet 5 streamingów (Amazon Prime, Apple TV, SkyShowtime, Disney+ i HBO Max), płacąc za nie 80 zł miesięcznie. Czas na przegląd.

Detektyw

True Crime – produkcje oparte na prawdziwych historiach kryminalnych – to twój "konik"? Na HBO Max czeka na ciebie trzyodcinkowy serial dokumentalny "Zabić Miss" przedstawiający kulisy zabójstwa Miss Polski 1991. W serwisie Amazon Prime do obejrzenia jest czteroczęściowy dokument "One Night in Idaho: The College Murders", który bada kulisy głośnej tragedii studentów z Uniwersytetu Idaho.

Jeśli celujesz w zagadki kryminalne w typowo fabularnych produkcjach, zapoznaj się na Disney+ z serialem "Genialna Morgan", w którym już drugi sezon tytułowa sprzątaczka komisariatu pomaga detektywom rozwiązywać najtrudniejsze sprawy. Do biblioteki SkyShowtime trafił zaś niedawno serial "Under Salt Marsh" opowiadający o wstrząsającej zbrodni w fikcyjnym, walijskim miasteczku.

Natomiast platforma Apple TV doczekała się 2. sezonu brytyjskiego serialu kryminalnego "Kartoteka policyjna" osadzonego w scenerii współczesnego Londynu. W kolejnych ośmiu odcinkach dwoje detektywów – młoda June Lenker i doświadczony Daniel Hegarty – mimo wzajemnej rywalizacji znów musi połączyć siły, aby dopaść mordercę i udaremnić terrorystyczny spisek w samym centrum angielskiej stolicy.

Marzyciel

W streamingach szukasz raczej treści, dzięki którym możesz oderwać się od codziennych obowiązków rodzinnych i zawodowych, a zarazem wcisnąć hamulec pędzącego jak pociąg otaczającego świata? Rozwesel się w Apple TV przy ciepłym serialu komediowym "Ted Lasso", w którym tytułowy trener futbolu amerykańskiego mimo wszelkich przeciwności losu prowadzi brytyjską drużynę futbolu do sukcesów.

Marzeniom w sportowym duchu pozwoli też oddać się film "Marty Supreme", który trafił na platformę HBO Max. Komediodramat opowiada historię młodego człowieka, który usilnie dąży, aby zostać największym tenisistą stołowym w historii. Coś lżejszego? Proszę bardzo. Amazon Prime proponuje np. marzycielską komedię "Anioł stróż", w której anioł Gabriel odmienia życie dwóch skrajnie różnych osób.

Na nostalgiczny powrót do świata kultowego serialu zaprasza "Jeszcze bardziej zwariowany świat Malcolma", szalona komedia o losach dorosłego już tytułowego geniusza, który samotnie wychowuje nastoletnią córkę, starając się trzymać ją z dala od swojej chaotycznej rodziny. Na wyprawę do magicznego świata, gdzie rodzi się niezwykła przyjaźń i prawdziwy bohater, zabierze na SkyShowtime film "Jak wytresować smoka".

Fan adrenaliny

Dla fanów szybkich zwrotów akcji i mocnych wrażeń w fantastycznych sceneriach możemy polecić serial "The Boys" – brutalną parodię o skorumpowanych superbohaterach – na Amazon Prime. Niedawno odbyła się premiera jego 5. sezonu, który jest ostatnim. Jeśli wolisz tradycyjne klimaty superhero, odpalaj na Disney+ serial "Daredevil: Odrodzenie", który właśnie doczekał się drugiego sezonu.

Z bardziej przyziemnego kina sensacyjnego pozycją obowiązkową w SkyShowtime wydaje się film "Nikt 2", w którym intensywna akcja podlana jest rodzinnym sosem. Wysoki poziom adrenaliny zapewni też "F1: Film" na Apple TV, dramat sportowy zaglądający za kulisy Formuły 1. Z kolei w HBO Max warto obejrzeć "28 lat później", trzecią część serii horrorów o ludzkości w postapokaliptycznym świecie zombie.

Jeśli "fan adrenaliny" to w twoim przypadku synonim określenia "kibic 24/7", to masz co śledzić, bo w świecie futbolu Ligę Konferencji UEFA i Ligę Europy UEFA, a w piłce siatkowej PlusLigę i Ligę Mistrzów. Streaming z nich znajdziesz w Polsat Box Go. Wszystkie gole i punkty możesz "konsumować" tam w nowoczesny sposób dzięki automatycznym skrótom i powiadomieniom live w Trybie PRO AI.

Pakiety streamingów dopasowane do ciebie

Na koniec jedno jest pewne: niezależnie od tego, czy bliżej ci do detektywa, marzyciela czy fana adrenaliny, dziś nie trzeba już wybierać jednego gatunku ani jednej platformy. Dzięki ofercie Plusa różne serwisy streamingowe można wygodnie połączyć w korzystne cenowo pakiety i dopasować je do własnych emocji, nastroju czy trybu życia – bez przepłacania i bez kompromisów.