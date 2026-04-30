Tomasz Jakubiak
Tomasz Jakubiak zmarł rok temu

Tomasz Jakubiak zmarł 30 kwietnia 2025 roku. 41-letni kucharz odszedł po heroicznej walce z rzadkim nowotworem dwunastnicy. W rocznicę śmierci gwiazdy "MasterChefa" jego żona, Anastazja Jakubiak, zwróciła się na Instagramie z poruszającą prośbą do fanów.

Na profilu Fundacji w Kosmosie im. Tomka Jakubiaka pojawił się post Anastazji Jakubiak. "30 kwietnia. Dzisiaj mija rok. Tomek to była energia nie do zatrzymania, śmiech, luz, pasja do jedzenia i do ludzi. To nie jest dzień ciszy i smutku. To dzień wdzięczności. Za to, jaki był Tomek za to, ile nam zostawił" – napisała żona Tomasza Jakubiaka.

I zwróciła się z prośbą do fanów: "Pomóżcie nam pamiętać o radości, jaką rozsiewał wkoło. Napisz swoje wspomnienie, myśl czy historię związaną z Jakubiakiem. Niech to miejsce tu, dzisiaj – żyje". Po czym dodała: "Dziękuję, że jesteście z nami, dziękuję za każde wsparcie, każde słowo i wysyłaną energię".

Rocznica śmierci Tomasza Jakubiaka. Internauci wspominają kucharza

Pod spodem pojawiło się całe morze wspominkowych komentarzy. "Poznaliśmy go przypadkiem, wylądowaliśmy na kolacji, którą dla nas przygotował w mieszkaniu, w którym mieszkał. Ja i mąż u obcego gościa poznanego przypadkiem. Wtedy jeszcze nie gotował w tv. Jaka to była uczta dla zmysłów. Kolacja, której smaku nie zapomnimy nigdy! Cudowny, przeradosny człowiek z pasją" – napisała jedna z internautek.

Ktoś inny wspominał: "Pamiętam swoje warsztaty kulinarne z Tomkiem, jak wszystkich witał przy wejściu jak stary, dobry kumpel. Niesamowita energia, przeplatana pasją, radością i genialnym smakiem. Cudowne to były warsztaty!". Jeszcze inna użytkowniczka Instagrama napisała: "Osobiście nie znałam Pana Tomka, ale każdy post i odcinek kulinarny z nim był piękny. Wkładał tyle serca w kuchnię, że 'Kochane Glodomory' to uwielbiały".

Tomasz Jakubiak walczył z rakiem dwunastnicy

Przypomnijmy: w 2024 roku Tomasz Jakubiak bardzo schudł, co zauważyli jego fani. Autor książek kulinarnych i juror programów z serii "MasterChef" wyjawił potem, że choruje na raka jelit i dwunastnicy. Z czasem guzy zaczęły rozprzestrzeniać się po jego ciele, przejęły część kręgosłupa i nogi.

Zobacz także

logo
Ostatnie nagranie Tomasza Jakubiaka. O to kucharz i prezenter apelował do fanów
logo
Tak "MasterChef" odda hołd Jakubiakowi. W programie pojawi się wyjątkowy gość
logo
Poruszający wywiad żony Jakubiaka. Ujawniła, jak wyglądały ostatnie chwile
logo
Siostra Jakubiaka przerwała milczenie. Opowiedziała, jaką decyzję podjął jej brat tuż przed śmiercią

Kucharzowi założono specjalną sondę, przez którą był dokarmiany. Po serii chemioterapii w polskim szpitalu wyjechał do Izraela. Tam przebadano go na nowo i "podano nowy protokół chemii". Kucharz spędził długie tygodnie na szpitalnych łóżkach, dlatego później musiał stopniowo wracać do sprawności. Po powrocie z Izraela jego stan zaczął się poprawiać.

W marcu 2025 roku kucharz poczuł się bardzo źle, miał wodę w płucach. Medycy przewieźli go do Aten, by tam kontynuować leczenie. Niestety, 30 kwietnia nadeszła smutna wiadomość o śmierci uwielbianego kucharza, który został zapamiętany jako jedna z najbardziej pogodnych i energicznych osób w branży.

W późniejszym wywiadzie Anastazja Jakubiak wyznała, że ostatnie słowa jej męża dotyczyły ich wówczas 4-letniego syna. Kucharz poprosił, aby powiedziała "bąblowi, gdzie spotkają się następnym razem". – Powiedział, że spotkają się w Kosmosie. On (syn – przyp. red.) od małego zawsze mówił, jak wchodził na barana do Tomka: 'Tata, lecimy w kosmos' – wspomniała. Stąd też nazwa Fundacja w Kosmosie oraz tytuł wydanej w tym roku książki Anastazji Jakubiak "Spotkajmy się tam, w Kosmosie".