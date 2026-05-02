Powstaje nowy dokument o księżnej Dianie

Nigdy wcześniej niepublikowane nagrania księżnej Diany ujrzą światło dzienne w nowym serialu dokumentalnym o roboczym tytule "Diana: The Unheard Truth". Twórcy zapowiadają, że produkcja pokaże "nieznaną prawdę" o życiu najsłynniejszej członkini brytyjskiej rodziny królewskiej i może na nowo zmienić sposób, w jaki opinia publiczna postrzega nieżyjącą od prawie trzech dekad Dianę. Pałac Buckingham raczej nie będzie zadowolony.

Za nowy dokument o księżnej Dianie odpowiada studio Love Monday TV, które połączyło siły z 53 Degrees Global, znanym m.in. z dokumentów poświęconych brytyjskiej monarchii, informuje portal Deadline. Firma uzyskała pełny i wyłączny dostęp do tajnych rozmów nagrywanych w 1991 roku przez Jamesa Colthursta – bliskiego przyjaciela księżnej. To właśnie te nagrania stały się później podstawą głośnej książki Andrew Mortona "Diana: Jej historia".

Nowy dokument o księżnej Dianie pokaże pięć godzin niepublikowanych materiałów

Według twórców przez ponad trzy dekady opinii publicznej udostępniono mniej niż godzinę tych materiałów. Teraz widzowie mają usłyszeć aż pięć godzin niepublikowanych wcześniej taśm, które zostaną wykorzystane w trzyodcinkowym serialu dokumentalnym o księżnej Dianie.

Love Monday TV zapowiada, że nagrania zawierają niezwykle szczere wypowiedzi arystokratki dotyczące życia w rodzinie królewskiej, jej małżeństwa z ówczesnym księciem Karolem, presji mediów oraz samotności związanej z funkcjonowaniem pod ciągłą obserwacją świata.

Twórcy podkreślają, że dokument "Diana: The Unheard Truth" ma "zakwestionować uproszczoną narrację", według której Diana była wyłącznie ofiarą swoich okoliczności. Produkcja ma pokazać ją jako osobę świadomą swojej pozycji i próbującą odnaleźć własną drogę poza monarchią.

Szczególnie intrygująco zapowiadają się fragmenty, w których księżna mówi o przyszłości rodziny królewskiej. Jak przekonują producenci, Diana trafnie przewidywała wiele wydarzeń, które nastąpiły po jej śmierci. W nagraniach ma komentować relację Karola i Camilli, a także mówić o swoich synach – Williamie i Harrym – oraz o innych członkach rodziny królewskiej, w tym Sarah Ferguson i byłym księciu Andrzeju, który jest w centrum skandalu związanym z Jeffreyem Epsteinem.

Serial ma również pokazać bardziej prywatną stronę księżnej. Diana opowiada podobno o swoich marzeniach, planach na przyszłość oraz pragnieniu rozpoczęcia nowego etapu życia po rozpadzie małżeństwa z Karolem. Twórcy sugerują, że w nagraniach wybrzmiewa przekonanie Diany, że po ślubie Karola z Camillą sama mogłaby wreszcie odzyskać wolność i "wytyczyć własną ścieżkę".

W "Diana: The Unheard Truth" pojawią się osoby z bliskiego otoczenia księżnej Diany

W dokumencie pojawią się także wypowiedzi osób z najbliższego otoczenia księżnej. Wśród nich znajdzie się Delissa Needham – szkolna koleżanka Diany, która po raz pierwszy zgodziła się wystąpić przed kamerą. W projekcie udział bierze również słynny fryzjer Sam McKnight, przez lata jeden z najbardziej zaufanych współpracowników księżnej, który strzygł także młodych książąt Williama i Harry'ego.

Swoją perspektywę przedstawi także Penny Thornton, astrolożka, do której Diana zwracała się po rady, oraz Richard Kay – dziennikarz "Daily Mail", z którym księżna utrzymywała bliski kontakt.