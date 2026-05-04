Fot. Facebook / EGo FILM

Powraca jedna z największych ikon polskiej popkultury i to w zupełnie nowej odsłonie. "Tytus, Romek i A'Tomek" trafią na wielki ekran jako pełnometrażowa animacja, a do sieci trafił pierwszy teaser. To nie koniec dobrych wiadomości dla fanów Papcia Chmiela – syn rysownika wydaje nową książkę o Tytusie de Zoo.

"Film inspirowany kultowym komiksem Henryka Jerzego Chmielewskiego 'Tytus, Romek i A'Tomek' powstaje z myślą o wiernych fanach oryginału, ale też o zupełnie nowych widzach. Tworzymy historię, która zachowuje ducha klasyki, jednocześnie nadając jej świeżą, współczesną energię i wizualną skalę na najwyższym poziomie" – pisze w mediach społecznościowych warszawskie studio animacji EGo FILM.

W centrum opowieści znajdzie się świat pogrążony w kryzysie wyobraźni – z rzeczywistości zaczyna bowiem znikać tajemnicza substancja zwana "nonsensum", będąca źródłem kreatywności i radości.

"Profesor T. Alent odkrywa jego pochodzenie na tajemniczym archipelagu Wysp Nonsensu. Wkrótce po tym, zostaje porwany przez bezwzględnego Skurcza Y. Byka, który zakorkowuje źródło nonsensum, zamieniając je w towar i doprowadzając do globalnego kryzysu wyobraźni. Tytus, Romek i A'Tomek wyruszą więc wannolotem w niebezpieczną misję ratunkową do świata rządzonego logiką absurdu. Los nonsensum – i całej ludzkości – pozostaje niepewny" – brzmi opis pełnometrażowej animacji "Tytus, Romek i A'Tomek".

W realizację teasera zaangażowany był zespół twórców z polskiej sceny komiksowej i animacyjnej: za scenariusz i reżyserię odpowiada Tomasz Leśniak, a kierownictwo artystyczne objął Michał "Śledziu" Śledziński. Za rozwój projektu odpowiada także Polski Instytut Sztuki Filmowej, który wsparł film na etapie developmentu i obecnie proceduje decyzję dotyczącą finansowania produkcji. Partnerem projektu jest Wydawnictwo Prószyński i S-ka.

"Tytus, Romek i A'Tomek" to najdłużej ukazująca się polska seria komiksowa, stworzona przez Henryka Jerzego Chmielewskego, znanego szerzej jako Papcio Chmiel. Bohaterowie zadebiutowali już w 1957 roku na łamach pisamo "Świat Młodych", a od 1966 roku ich przygody zaczęły ukazywać się w formie kultowych "ksiąg".

Seria opowiada o przygodach dwóch harcerzy i szympansa, którego celem jest… uczłowieczenie. Tytus de Zoo, niesforna małpa o ogromnej wyobraźni, trafia pod opiekę dwóch chłopców: rozsądnego A'Tomka oraz impulsywnego Romka. Razem przeżywają kolejne przygody, które łączą absurdalny humor z edukacyjnym zacięciem.

Każda z ksiąg podejmuje inny temat – bohaterowie zdobywają nowe umiejętności, podróżują w czasie, lecą w kosmos, poznają historię sportu czy uczą się o sztuce, muzyce i ochronie zabytków. Nieodłącznym elementem serii są także fantastyczne wynalazki profesora T. Alenta, takie jak wannolot, slajdolot czy mechaniczny koń Rozalia.

Oficjalnie powstało 31 klasycznych tomów "Tytusa, Romka i A'Tomka". Cykl zakończył się symbolicznie w 2021 roku wraz ze śmiercią Papcia Chmiela, ale syn rysownika, Artur Bartłomiej Chmielewski, poinformował w niedzielę na Facebooku, że ukaże się nowy tom.