Fot. Julio Lopez (Pexels)

Storytel dołącza do specjalnej strefy Westfield Reloved Market w Arkadii, zapraszając mieszkańców Warszawy do akcji łączącej miłość do literatury z ideą drugiego obiegu. W dniach 21-23 maja każdy, kto przyniesie starą książkę, będzie mógł odebrać dostęp do Storytel - aplikacji z tysiącami audiobooków i e-booków. Na uczestników czeka także spotkanie z Filipem Kosiorem, jednym z najbardziej rozpoznawalnych głosów polskich audiobooków.

REKLAMA

Reloved Books, czyli majowa akcja Storytel

Idea wydarzenia opiera się na przekonaniu, że niemal wszystkie używane przedmioty mogą wracać do drugiego obiegu i służyć kolejnym osobom. Do takiego grona bez wątpienia należą książki. Wiele osób ma w swoich domowych zbiorach egzemplarze już przeczytane, które mogą zainteresować kolejnych czytelników.

Właśnie tej idei chce służyć Storytel. Poza promowaniem idei cyrkularności marka stawia także na realne wsparcie społeczne - we współpracy z Fundacją Zaczytani zebrane książki zostaną przekazane w miejsca, gdzie ich brakuje, promując tym samym czytelnictwo.

REKLAMA

Wymień książki na darmowy dostęp do Storytel w Westfield Arkadia

Podczas wydarzenia Storytel poprowadzi akcję “Reloved Books”. W strefie Storytel będzie można wygodnie usiąść i posłuchać audiobooków, ale też wziąć udział w użytecznej społecznie akcji. Wystarczą dwa proste kroki:

Przynieś książkę, którą chcesz komuś oddać i zostaw ją w punkcie Reloved Books Odbierz 30 dni za darmo na nielimitowane słuchanie i czytanie w Storytel i ciesz się 500 000 nowych historii*

Fot. Dominika Scheibinger

Przestrzeń do book-upcyclingu jest połączona ze spotkaniem z uwielbianym głosem audiobooków - Filipem Kosiorem, znanym z czytania wielu bestsellerów. W dniu 23 maja od godz. 12:00 pojawi się możliwość spotkania, a na pierwsze 20 osób uczestniczące w akcji w sobotę czekać będzie wyjątkowa niespodzianka - wiadomość głosowa nagrana osobiście przez Filipa Kosiora.

REKLAMA

Storytel obecny na Westfield Reloved Market

Fot. materiały prasowe

Strefa Storytel będzie miejscem spotkań miłośników audiobooków i książek papierowych, połączonych ideą nadawania rzeczom drugiego życia. To także estetyczna przestrzeń, którą można odwiedzić przy okazji rodzinnych zakupów. Westfield Reloved Market pokazuje, że wartość przedmiotów nie zawsze wynika z ich nowości - często tworzą ją historia, kontekst i możliwość nadania im kolejnego życia.

Harmonogram działania stoiska:

Stoisko Reloved działać będzie codziennie w dniach 21-23 maja w godz. 12:00 - 20:00 Spotkanie z Filipem Kosiorem odbędzie się o 23 maja od godz. 12:00

REKLAMA