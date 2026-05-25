Krzysztof Zalewski wspomina o prezesie PiS na... Fryderykach Fot. YouTube.com / FryderykFestiwal

W poniedziałkowy wieczór odbyła się uroczysta gala Fryderyków 2026, gdzie rozdano najbardziej prestiżowe polskie nagrody muzyczne. Podczas imprezy tej padł jednak też całkiem odległy od świata muzyki żart. Współprowadzący galę Krzysztof Zalewski w rolach głównych obsadził m.in. Jarosława Kaczyńskiego i Zbigniewa Ziobrę.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

32. gala Fryderyków wystartowała w poniedziałek o godzinie 20:30. W roli gospodarzy wieczoru wystąpili prezenterka TVP Gabi Drzewiecka oraz muzyk Krzysztof Zalewski. W pewnym momencie ucięli oni sobie krótką pogawędkę. Drzewiecka zadała koledze z pozoru proste i czysto branżowe pytanie, które zostało jednak błyskawicznie przeobrażone przez Zalewskiego w polityczną szpilę wymierzoną w prezesa Prawa i Sprawiedliwości.

Krzysztof Zalewski na gali Fryderyki 2026 o "najsłynniejszym singlu w Polsce"

Cała sytuacja miała miejsce tuż przed ogłoszeniem laureatów w jednej z najważniejszych kategorii wieczoru – Singiel Roku Pop. Gabi Drzewiecka postanowiła zagaić wokalistę, nawiązując bezpośrednio do nominacji.

REKLAMA

– Mój drogi, najpopularniejszy singel w kraju...? – zapytała dziennikarka.

– Jarosław Kaczyński! – wypalił bez sekundy zawahania Krzysztof Zalewski.

Prowadząca próbowała natychmiast dyplomatycznie wybrnąć z sytuacji, odpowiadając: "Z całą pewnością... Ale nie w tym kierunku idziemy". Piosenkarz nie zamierzał jednak tak łatwo odpuszczać i brnął dalej.

– Zbigniew Ziobro. A nie, wróć! On pojechał do Stanów z jakimś partnerem swoim. To już wiem, poczekaj, to Sławek Uniatowski, Marcin Prokop, Michał Wiśniewski – wyliczał rozbawiony Zalewski.

– Z całą pewnością. Myślę, że jeszcze jedno nazwisko na pewno do tej listy bym dorzuciła. Ale za tego rodzaju singelstwo nagrody się nie dostaje, a przynajmniej nie w postaci statuetki – podsumowała żartobliwie na koniec Drzewiecka. Przypominamy, że to nie jedyna taka sytuacja, kiedy na Fryderykach przewinęły się tematy polityczne – jak chociażby w przypadku 2025 roku i żartu muzyka WaluśKraksaKryzys z Karola Nawrockiego.

REKLAMA

Fryderyki 2026 – co musisz wiedzieć o tej gali?

Warto przypomnieć, że Fryderyki to jedne z najbardziej prestiżowych nagród muzycznych w naszym kraju, które w branży bywają nierzadko określane mianem "polskich Grammy". Od 1999 roku statuetki te przyznaje powołana przez Związek Producentów Audio Video (ZPAV) Akademia Fonograficzna. Za nami są już tegoroczne edycje gali poświęcone muzyce jazzowej oraz klasycznej, a trwająca właśnie uroczystość skupia się w pełni na muzyce rozrywkowej.

Transmisja na żywo z 32. edycji polskich nagród muzycznych Fryderyków rozpoczęła się na kanałach TVP1 i TVP Polonia o godz. 20:30. Ceremonię podzielono na dwa bloki w ramówce: drugi wystartował o godz. 21:30. Pełną listę nominacji do dzisiejszych Fryderyków prezentowaliśmy już w naTemat.

REKLAMA