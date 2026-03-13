Richard Gadd wraca z nowym serialem. "Half Man" opowie o "dysfunkcyjnej męskości".

Richard Gadd, którego "Reniferek" zdobył aż 6 telewizyjnych Oscarów (nagród Emmy), już w kwietniu zaprezentuje na HBO Max nowy miniserial. "Half Man" jest opowieścią o dwóch mężczyznach, którzy są swoimi przeciwieństwami. U boku reżysera zobaczymy na małym ekranie odtwórcę kultowej roli Billy'ego Elliota.

REKLAMA

W 2024 roku miniserial "Reniferek" z dnia na dzień stał się absolutnym hitem serwisu streamingowego Netflix. Richard Gadd przeniósł na ekran historię inspirowaną własnymi doświadczeniami związanymi ze stalkerką. Jako aspirujący komik miał nieprzyjemne doświadczenia z prześladowczynią, która nieproszona weszła z butami w jego życie.

Gadd był nękany przez kobietę – na potrzeby serialu nadał jej imię Martha – łącznie 41 071 mailami, 350 godzinami wiadomości głosowych, 744 tweetami, 46 wiadomościami na Facebooku i 106 stronami listów. Stalkerka wysyłała mu również prezenty, w tym tabletki nasenne, wełnianą czapkę, bokserki i pluszowego renifera. Kontaktowała się też z jego bliskimi.

REKLAMA

Można śmiało powiedzieć, że "Reniferek" uratował karierę Richarda Gadda. Na koncie ma dwa Złote Globy i sześć nagród Emmy, które uchodzą za telewizyjny ekwiwalent Oscarów. Teraz szkocki twórca zamierza zachwycić widzów czymś innym.

"Half Man" to nowy serial twórcy "Reniferka". Kiedy premiera na HBO Max?

"Half Man", który w kwietniu obejrzymy na platformie HBO Max i stacji BBC, składa się z sześciu odcinków ukazujących życie dwóch "braci" na przestrzeni dekad (bohaterowie nie są tak naprawdę rodzeństwem, ale ich relacja jest bardzo silna). Niall i Ruben dorastali w Glasgow i już od dzieciństwa gryźli się o wszystko.

REKLAMA

Spotkanie po latach wystawi ich więź na ostateczną próbę. To będzie zderzenie dwóch różnych światów. Niall ma łagodną naturę i zmaga się z własną tożsamością, a Ruben aż kipi od "męskiej energii" i jest wybuchowy. Ślub pierwszego z nich obudzi w mężczyznach wyparte wspomnienia z młodości.

Jamie Bell i Richard Gadd w serialu "Half Man". Fot. materiał prasowy

Radd znów zasiadł na fotelu reżysera i wystąpił przed kamerą. To on wciela się w postać Rubena. Rolę Nialla powierzył Jamiemu Bellowi, którego widzowie znają najlepiej z dramatu "Billy Elliot" Stephena Daldry'ego z 2000 roku. Brytyjski aktor wystąpił również w "Jumperze", "Snowpiercerze: Arce przyszłości" oraz "Dobrych nieznajomych".

REKLAMA

W obsadzie produkcji znaleźli się też m.in. Neve McIntosh ("Doktor Who"), Tim Downie (Gale z gry Baldur's Gate 3), Anjli Mohindra ("Bodyguard"), Tom Andrews ("Tysiąc ciosów"), Sandy Batchelor ("28 lat później"), Mitchell Robertson ("Skandal w brytyjskim stylu") i Stuart Campbell ("Outlander").