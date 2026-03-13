3 świetne filmy, które znajdziecie w ciemnych zakamarkach Netflixa. Na liście m.in. "Maria Antonina"

W morzu filmów, jakie oferuje w swojej bibliotece Netflix, znajdziecie istne perełki. Dla widzów znudzonych tytułami z "topki" giganta streamingu wybraliśmy trzy rewelacyjne filmy, które chowają się w ciemnych zakamarkach serwisu. Pamiętacie "Marię Antoninę" z Kirsten Dunst?

REKLAMA

Ostatnio udało nam się dokopać na Netflixie do "Okruchów dnia" Jamesa Ivory'ego, "Romea i Julii" Baza Luhrmanna oraz "Wątpliwości" Johna Patricka Shanleya. Postanowiliśmy iść za ciosem i znaleźć na platformie streamingowej kolejne perełki sprzed lat. Jedna z nich pochodzi z lat 60. i jest prawdziwym arcydziełem Hollywood.

1. Przekręt

Brad Pitt w filmie "Przekręt". Fot. materiał prasowy

Guy Ritchie ("Młody Sherlock") stawia na dynamiczne kadry, szybki montaż i bogactwo różnorodnych bohaterów. "Przekręt" to miks czarnego poczucia humoru z kinem gangsterskim, który prezentuje widzom krajobraz londyńskiego półświatka. Dialogi z filmu aż chce się cytować, a prowadzona przez reżysera narracja trzyma w napięciu do ostatniej chwili. Szukamy skradzionego 84-karatowego diamentu i oglądamy walki bokserskie.

REKLAMA

"Przekręt" nie dołączyłby do grona klasyki brytyjskiego kina bez dobrego aktorstwa. W komedii zagrali w nim Brad Pitt ("Podziemny krąg"), Jason Statham ("Transporter"), Benicio del Toro ("Jedna bitwa po drugiej"), Stephen Graham ("Dojrzewanie"), Vinnie Jones ("Mecz ostatniej szansy"), Alan Ford ("Amerykański wilkołak w Londynie"), Jason Flemyng ("Porachunki") i Lennie James ("Colombiana").

2. Maria Antonina

Kirsten Dunst w filmie "Maria Antonina". Fot. materiał prasowy

"Maria Antonina" w reżyserii Sofii Coppoli ("Między słowami") jest bardzo luźną biografią słynnej królowej Francji, której przypisano słowa "niech jedzą ciastka", będące jej rzekomą odpowiedzią na głód poddanych. Film ukazuje losy tytułowej arystokratki na przestrzeni lat – od czasów, gdy była jeszcze austriacką arcyksiężniczką, aż po jej egzekucję na gilotynie. Reżyserka, która prywatnie jest córką Francisa Forda Coppoli, nadaje Wersalowi popowego charakteru.

REKLAMA

Rolę Marii Antoniny powierzono Kirsten Dunst ("Psie pazury"), jednej z najbardziej niedocenionych aktorek w Fabryce Snów. W obsadzie produkcji nagrodzonej Oscarem za kostiumy Mileny Canonero znaleźli się też Jason Schwartzman ("Pociąg do Darjeeling"), Rose Byrne ("Kopnęłabym cię, gdybym mogła"), Jamie Dornan ("Belfast"), Tom Hardy ("Strefa gangsterów") i Asia Argento ("Ziemia żywych trupów").

3. Lawrence z Arabii

Peter O’Toole w filmie "Lawrence z Arabii". Fot. materiał prasowy

Za kamerą ponadczasowego filmu "Lawrence z Arabii" stanął David Lean ("Doktor Żywago"). Nakręcony przez niego w 1962 roku dramat przygodowy jest inspirowany życiorysem Thomasa Edwarda Lawrence'a, oficera armii brytyjskiej, archeologa i dyplomaty, który walczył u boku arabskich partyzantów podczas I wojny światowej. Jako że pracował na Bliskich Wschodzie na długo przed wybuchem globalnego konfliktu zbrojnego, bardzo zżył się z ludźmi i kulturą tamtego regionu.

REKLAMA