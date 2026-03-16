98. ceremonia wręczenia Oscarów dobiegła końca. Statuetka w kategorii "najlepszy film" nie powędrowała do "Grzeszników" Ryana Cooglera, a do "Jednej bitwy po drugiej" Paula Thomasa Andersona. Tegoroczne święto kina obyło się bez większych zaskoczeń.
W nocy z niedzieli na poniedziałek w Dolby Theatre przy Hollywood Boulevard odbyła się ceremonia przyznania Oscarów. Ponownie poprowadził ją komik i prezenter telewizyjny Conan O'Brien, który w minionym roku z przytupem zadebiutował w roli gospodarza i oczarował widzów swoim błyskotliwym humorem. Na scenie nazwiska laureatów odczytali m.in. Pedro Pascal ("The Last of Us"), Nicole Kidman ("Oczy szeroko zamknięte") i Zendaya ("Euforia").
"Jedna bitwa po drugiej" dostała Oscara w kategorii "najlepszy film"
Z początku tegoroczne Oscary zapowiadały się wyjątkowo emocjonująco, ale szybko okazały się przewidywalne. "Grzesznicy" w reżyserii Ryana Cooglera nie pobili rekordu w oscarowej historii, ale zabrali do domu 4 złote statuetki, m.in. za najlepszą pierwszoplanową rolę męską dla Michaela B. Jordan. Przypomnijmy, że dramat czerpiący inspiracje z mitologii Głębokiego Południa zdobył aż 16 nominacji do nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej.
Absolutnym zwycięzcą tegorocznego święta zachodniego kina została "Jedna bitwa po drugiej" Paula Thomasa Andersona, która sięgnęła po 6 Oscarów, w tym za najlepszy film i najlepszą reżyserię. "Frankensteina" Guillermo del Toro nagrodzono 3 "rycerzykami", a "K-popowe łowczynie demonów" triumfowały w dwóch kategoriach (widzowie dobrze przewidzieli, że "Golden" nie będzie miało sobie równych).
W aktorskich kategoriach – oprócz Michaela B. Jordana – wyróżniono Jessie Buckley ("Hamnet"), Sean Penn ("Jedna bitwa po drugiej") i Amy Madigan ("Zniknięcia").
Na hucznej gali w Los Angeles nie zabrakło polskiego akcentu. Maćkowi Szczerbowskiemu, współreżyserowi "The Girl Who Cried Pearls", wręczono Oscara za najlepszą krótkometrażową animację. Niestety kostiumy Małgosi Turzańskiej do "Hamneta" przegrały z kostiumami zaprojektowanymi przez Kate Hawley do adaptacji prozy Mary Shelley.
Oscary 2026: ZWYCIĘZCY [PEŁNA LISTA]
NAJLEPSZY FILM
NAJLEPSZY REŻYSER
Paul Thomas Anderson był nominowany do nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej aż 14 razy.
NAJLEPSZY AKTOR PIERWSZOPLANOWY
NAJLEPSZA AKTORKA PIERWSZOPLANOWA
NAJLEPSZY AKTOR DRUGOPLANOWY
NAJLEPSZA AKTORKA DRUGOPLANOWA
NAJLEPSZY SCENARIUSZ ADAPTOWANY
NAJLEPSZY SCENARIUSZ ORYGINALNY
NAJLEPSZY FILM MIĘDZYNARODOWY
NAJLEPSZY KRÓTKOMETRAŻOWY FILM AKTORSKI
W tej kategorii Oscara dostały aż dwa filmy (!!!)