Kto zdobył Oscary w 2026 roku? Najlepszym filmem została "Jedna bitwa po drugiej" Paula Thomasa Andersona Fot. materiał prasowy

98. ceremonia wręczenia Oscarów dobiegła końca. Statuetka w kategorii "najlepszy film" nie powędrowała do "Grzeszników" Ryana Cooglera, a do "Jednej bitwy po drugiej" Paula Thomasa Andersona. Tegoroczne święto kina obyło się bez większych zaskoczeń.

W nocy z niedzieli na poniedziałek w Dolby Theatre przy Hollywood Boulevard odbyła się ceremonia przyznania Oscarów. Ponownie poprowadził ją komik i prezenter telewizyjny Conan O'Brien, który w minionym roku z przytupem zadebiutował w roli gospodarza i oczarował widzów swoim błyskotliwym humorem. Na scenie nazwiska laureatów odczytali m.in. Pedro Pascal ("The Last of Us"), Nicole Kidman ("Oczy szeroko zamknięte") i Zendaya ("Euforia").

"Jedna bitwa po drugiej" dostała Oscara w kategorii "najlepszy film"

Z początku tegoroczne Oscary zapowiadały się wyjątkowo emocjonująco, ale szybko okazały się przewidywalne. "Grzesznicy" w reżyserii Ryana Cooglera nie pobili rekordu w oscarowej historii, ale zabrali do domu 4 złote statuetki, m.in. za najlepszą pierwszoplanową rolę męską dla Michaela B. Jordan. Przypomnijmy, że dramat czerpiący inspiracje z mitologii Głębokiego Południa zdobył aż 16 nominacji do nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej.

Absolutnym zwycięzcą tegorocznego święta zachodniego kina została "Jedna bitwa po drugiej" Paula Thomasa Andersona, która sięgnęła po 6 Oscarów, w tym za najlepszy film i najlepszą reżyserię. "Frankensteina" Guillermo del Toro nagrodzono 3 "rycerzykami", a "K-popowe łowczynie demonów" triumfowały w dwóch kategoriach (widzowie dobrze przewidzieli, że "Golden" nie będzie miało sobie równych).

W aktorskich kategoriach – oprócz Michaela B. Jordana – wyróżniono Jessie Buckley ("Hamnet"), Sean Penn ("Jedna bitwa po drugiej") i Amy Madigan ("Zniknięcia").

Na hucznej gali w Los Angeles nie zabrakło polskiego akcentu. Maćkowi Szczerbowskiemu, współreżyserowi "The Girl Who Cried Pearls", wręczono Oscara za najlepszą krótkometrażową animację. Niestety kostiumy Małgosi Turzańskiej do "Hamneta" przegrały z kostiumami zaprojektowanymi przez Kate Hawley do adaptacji prozy Mary Shelley.

Oscary 2026: ZWYCIĘZCY [PEŁNA LISTA]

NAJLEPSZY FILM

Bugonia F1 Frankenstein Hamnet Wielki Marty Jedna bitwa po drugiej – WYGRANA Tajny agent Wartość sentymentalna Grzesznicy Sny o pociągach

NAJLEPSZY REŻYSER

Paul Thomas Anderson był nominowany do nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej aż 14 razy.

Paul Thomas Anderson, Jedna bitwa po drugiej – WYGRANA Chloé Zhao, Hamnet Josh Safdie, Wielki Marty Ryan Coogler, Grzesznicy Joachim Trier, Wartość sentymentalna

Leonardo DiCaprio w filmie "Jedna bitwa po drugiej". Fot. materiał prasowy

NAJLEPSZY AKTOR PIERWSZOPLANOWY

Timothée Chalamet, Wielki Marty Leonardo DiCaprio, Jedna bitwa po drugiej Michael B. Jordan, Grzesznicy – WYGRANA Wagner Moura, Tajny agent Ethan Hawke, Blue Moon

NAJLEPSZA AKTORKA PIERWSZOPLANOWA

Jessie Buckley, Hamnet – WYGRANA Renate Reinsve, Wartość sentymentalna Rose Byrne, Kopnęłabym cię, gdybym mogła Emma Stone, Bugonia Kate Hudson, Song Sung Blue

NAJLEPSZY AKTOR DRUGOPLANOWY

Stellan Skarsgård, Wartość sentymentalna Jacob Elordi, Frankenstein Benicio Del Toro, Jedna bitwa po drugiej Sean Penn, Jedna bitwa po drugiej – WYGRANA Delroy Lindo, Grzesznicy

NAJLEPSZA AKTORKA DRUGOPLANOWA

Teyana Taylor, Jedna bitwa po drugiej Amy Madigan, Zniknięcia – WYGRANA Wunmi Mosaku, Grzesznicy Elle Fanning, Wartość sentymentalna Inga Ibsdotter Lilleaas, Wartość sentymentalna

NAJLEPSZY SCENARIUSZ ADAPTOWANY

Will Tracy, Bugonia Guillermo del Toro, Frankenstein Chloé Zhao and Maggie O’Farrell, Hamnet Paul Thomas Anderson, Jedna bitwa po drugiej – WYGRANA Clint Bentley i Greg Kwedar, Sny o pociągach

NAJLEPSZY SCENARIUSZ ORYGINALNY

Robert Kaplow, Blue Moon Jafar Panahi, To był zwykły przypadek Josh Safdie i Ronald Bronstein, Wielki Marty Joachim Trier and Eskil Vogt, Wartość sentymentalna Ryan Coogler, Grzesznicy – WYGRANA

NAJLEPSZY FILM MIĘDZYNARODOWY

Wartość sentymentalna (Norwegia) – WYGRANA Sirât (Hiszpania) Tajny agent (Brazylia) Głos Hind Rajab (Tunezja) To był zwykły przypadek (Francja)

NAJLEPSZY KRÓTKOMETRAŻOWY FILM AKTORSKI

W tej kategorii Oscara dostały aż dwa filmy (!!!)

Skaza rzeźnika Przyjaciel Dorothy Dramat z okresu Jane Austen Śpiewacy – WYGRANA Dwie osoby wymieniające się śliną – WYGRANA

NAJLEPSZY PEŁNOMETRAŻOWY FILM ANIMOWANY

Arco Elio K-popowe łowczynie demonów – WYGRANA Mała Amelia Zwierzogród 2

Kad z filmu "K-popowe łowczynie demonów". Fot. materiał prasowy

NAJLEPSZY KRÓTKOMETRAŻOWY FILM ANIMOWANY

Motyl Wiecznie zielony The Girl Who Cried Pearls – WYGRANA Retirement Plan The Three Sisters

NAJLEPSZY PEŁNOMETRAŻOWY FILM DOKUMENTALNY

Idealna sąsiadka Prawo Alabamy Chodź, zobacz mnie w dobrym świetle Cutting Through Rocks Pan Nikt kontra Putin – WYGRANA

NAJLEPSZY KRÓTKOMETRAŻOWY FILM DOKUMENTALNY

Wszystkie puste pokoje – WYGRANA Uzbrojony tylko w kamerę: Życie i śmierć Brenta Renauda Dzieci, których już nie ma Diabeł ma zajęcie Perfectly A Strangeness

NAJLEPSZY CASTING

Hamnet Wielki Marty Jedna bitwa po drugiej – WYGRANA Tajny agent Grzesznicy

NAJLEPSZE ZDJĘCIA

Frankenstein Wielki Marty Jedna bitwa po drugiej Grzesznicy – WYGRANA Sny o pociągach

NAJLEPSZY MONTAŻ

F1 Wielki Marty Jedna bitwa po drugiej – WYGRANA Wartość sentymentalna Grzesznicy

NAJLEPSZA PIOSENKA ORYGINALNA

"Dear Me", Diane Warren: Relentless "Golden", K-popowe łowczynie demonów – WYGRANA "I Lied To You", Grzesznicy "Sweet Dreams of Joy", Viva Verdi! "Train Dreams", Sny o pociągach

NAJLEPSZA MUZYKA ORYGINALNA

Jerskin Fendrix, Bugonia Alexandre Desplat, Frankenstein Max Richter, Hamnet Jonny Greenwood, Jedna bitwa po drugiej Ludwig Göransson, Grzesznicy – WYGRANA

Mia Goth i Jacob Elordi w filmie "Frankenstein". Fot. materiał prasowy

NAJLEPSZE KOSTIUMY

Avatar: Ogień i popiół Frankenstein – WYGRANA Hamnet Wielki Marty Grzesznicy

NAJLEPSZA CHARAKTERYZACJA I FRYZURY

Frankenstein – WYGRANA Kokuho Grzesznicy The Smashing Machine Brzydka siostra

NAJLEPSZA SCENOGRAFIA

Frankenstein – WYGRANA Hamnet Wielki Marty Jedna bitwa po drugiej Grzesznicy

NAJLEPSZE EFEKTY SPECJALNE

Avatar: Ogień i popiół – WYGRANA F1 Jurassic World: Odrodzenie Zaginiony autokar Grzesznicy

NAJLEPSZY DŹWIĘK