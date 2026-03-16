Michael B. Jordan i Miles Caton w filmie "Grzesznicy"
Kto zdobył Oscary w 2026 roku? Najlepszym filmem została "Jedna bitwa po drugiej" Paula Thomasa Andersona Fot. materiał prasowy

98. ceremonia wręczenia Oscarów dobiegła końca. Statuetka w kategorii "najlepszy film" nie powędrowała do "Grzeszników" Ryana Cooglera, a do "Jednej bitwy po drugiej" Paula Thomasa Andersona. Tegoroczne święto kina obyło się bez większych zaskoczeń.

W nocy z niedzieli na poniedziałek w Dolby Theatre przy Hollywood Boulevard odbyła się ceremonia przyznania Oscarów. Ponownie poprowadził ją komik i prezenter telewizyjny Conan O'Brien, który w minionym roku z przytupem zadebiutował w roli gospodarza i oczarował widzów swoim błyskotliwym humorem. Na scenie nazwiska laureatów odczytali m.in. Pedro Pascal ("The Last of Us"), Nicole Kidman ("Oczy szeroko zamknięte") i Zendaya ("Euforia").

"Jedna bitwa po drugiej" dostała Oscara w kategorii "najlepszy film"

Z początku tegoroczne Oscary zapowiadały się wyjątkowo emocjonująco, ale szybko okazały się przewidywalne. "Grzesznicy" w reżyserii Ryana Cooglera nie pobili rekordu w oscarowej historii, ale zabrali do domu 4 złote statuetki, m.in. za najlepszą pierwszoplanową rolę męską dla Michaela B. Jordan. Przypomnijmy, że dramat czerpiący inspiracje z mitologii Głębokiego Południa zdobył aż 16 nominacji do nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej.

Absolutnym zwycięzcą tegorocznego święta zachodniego kina została "Jedna bitwa po drugiej" Paula Thomasa Andersona, która sięgnęła po 6 Oscarów, w tym za najlepszy film i najlepszą reżyserię. "Frankensteina" Guillermo del Toro nagrodzono 3 "rycerzykami", a "K-popowe łowczynie demonów" triumfowały w dwóch kategoriach (widzowie dobrze przewidzieli, że "Golden" nie będzie miało sobie równych).

W aktorskich kategoriach – oprócz Michaela B. Jordana – wyróżniono Jessie Buckley ("Hamnet"), Sean Penn ("Jedna bitwa po drugiej") i Amy Madigan ("Zniknięcia").

Na hucznej gali w Los Angeles nie zabrakło polskiego akcentu. Maćkowi Szczerbowskiemu, współreżyserowi "The Girl Who Cried Pearls", wręczono Oscara za najlepszą krótkometrażową animację. Niestety kostiumy Małgosi Turzańskiej do "Hamneta" przegrały z kostiumami zaprojektowanymi przez Kate Hawley do adaptacji prozy Mary Shelley.

Oscary 2026: ZWYCIĘZCY [PEŁNA LISTA]

NAJLEPSZY FILM

  • Bugonia
  • F1
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Wielki Marty
  • Jedna bitwa po drugiej – WYGRANA
  • Tajny agent
  • Wartość sentymentalna
  • Grzesznicy
  • Sny o pociągach

    • NAJLEPSZY REŻYSER

    Paul Thomas Anderson był nominowany do nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej aż 14 razy.

  • Paul Thomas Anderson, Jedna bitwa po drugiej – WYGRANA
  • Chloé Zhao, Hamnet
  • Josh Safdie, Wielki Marty
  • Ryan Coogler, Grzesznicy
  • Joachim Trier, Wartość sentymentalna
    Leonardo DiCaprio w filmie "Jedna bitwa po drugiej". Fot. materiał prasowy

    NAJLEPSZY AKTOR PIERWSZOPLANOWY

  • Timothée Chalamet, Wielki Marty
  • Leonardo DiCaprio, Jedna bitwa po drugiej
  • Michael B. Jordan, Grzesznicy – WYGRANA
  • Wagner Moura, Tajny agent
  • Ethan Hawke, Blue Moon

    • NAJLEPSZA AKTORKA PIERWSZOPLANOWA

  • Jessie Buckley, Hamnet – WYGRANA
  • Renate Reinsve, Wartość sentymentalna
  • Rose Byrne, Kopnęłabym cię, gdybym mogła
  • Emma Stone, Bugonia
  • Kate Hudson, Song Sung Blue

    • NAJLEPSZY AKTOR DRUGOPLANOWY

  • Stellan Skarsgård, Wartość sentymentalna
  • Jacob Elordi, Frankenstein
  • Benicio Del Toro, Jedna bitwa po drugiej
  • Sean Penn, Jedna bitwa po drugiej – WYGRANA
  • Delroy Lindo, Grzesznicy

    • NAJLEPSZA AKTORKA DRUGOPLANOWA

  • Teyana Taylor, Jedna bitwa po drugiej
  • Amy Madigan, Zniknięcia – WYGRANA
  • Wunmi Mosaku, Grzesznicy
  • Elle Fanning, Wartość sentymentalna
  • Inga Ibsdotter Lilleaas, Wartość sentymentalna

    • NAJLEPSZY SCENARIUSZ ADAPTOWANY

  • Will Tracy, Bugonia
  • Guillermo del Toro, Frankenstein
  • Chloé Zhao and Maggie O’Farrell, Hamnet
  • Paul Thomas Anderson, Jedna bitwa po drugiej – WYGRANA
  • Clint Bentley i Greg Kwedar, Sny o pociągach

    • NAJLEPSZY SCENARIUSZ ORYGINALNY

  • Robert Kaplow, Blue Moon
  • Jafar Panahi, To był zwykły przypadek
  • Josh Safdie i Ronald Bronstein, Wielki Marty
  • Joachim Trier and Eskil Vogt, Wartość sentymentalna
  • Ryan Coogler, Grzesznicy – WYGRANA

    • NAJLEPSZY FILM MIĘDZYNARODOWY

  • Wartość sentymentalna (Norwegia) – WYGRANA
  • Sirât (Hiszpania)
  • Tajny agent (Brazylia)
  • Głos Hind Rajab (Tunezja)
  • To był zwykły przypadek (Francja)

    • NAJLEPSZY KRÓTKOMETRAŻOWY FILM AKTORSKI

    W tej kategorii Oscara dostały aż dwa filmy (!!!)

  • Skaza rzeźnika
  • Przyjaciel Dorothy
  • Dramat z okresu Jane Austen
  • Śpiewacy – WYGRANA
  • Dwie osoby wymieniające się śliną – WYGRANA

    • NAJLEPSZY PEŁNOMETRAŻOWY FILM ANIMOWANY

  • Arco
  • Elio
  • K-popowe łowczynie demonów – WYGRANA
  • Mała Amelia
  • Zwierzogród 2
    Kad z filmu "K-popowe łowczynie demonów". Fot. materiał prasowy

    NAJLEPSZY KRÓTKOMETRAŻOWY FILM ANIMOWANY

  • Motyl
  • Wiecznie zielony
  • The Girl Who Cried Pearls – WYGRANA
  • Retirement Plan
  • The Three Sisters

    • NAJLEPSZY PEŁNOMETRAŻOWY FILM DOKUMENTALNY

  • Idealna sąsiadka
  • Prawo Alabamy
  • Chodź, zobacz mnie w dobrym świetle
  • Cutting Through Rocks
  • Pan Nikt kontra Putin – WYGRANA

    • NAJLEPSZY KRÓTKOMETRAŻOWY FILM DOKUMENTALNY

  • Wszystkie puste pokoje – WYGRANA
  • Uzbrojony tylko w kamerę: Życie i śmierć Brenta Renauda
  • Dzieci, których już nie ma
  • Diabeł ma zajęcie
  • Perfectly A Strangeness

    • NAJLEPSZY CASTING

  • Hamnet
  • Wielki Marty
  • Jedna bitwa po drugiej – WYGRANA
  • Tajny agent
  • Grzesznicy

    • NAJLEPSZE ZDJĘCIA

  • Frankenstein
  • Wielki Marty
  • Jedna bitwa po drugiej
  • Grzesznicy – WYGRANA
  • Sny o pociągach

    • NAJLEPSZY MONTAŻ

  • F1
  • Wielki Marty
  • Jedna bitwa po drugiej – WYGRANA
  • Wartość sentymentalna
  • Grzesznicy

    • NAJLEPSZA PIOSENKA ORYGINALNA

  • "Dear Me", Diane Warren: Relentless
  • "Golden", K-popowe łowczynie demonów – WYGRANA
  • "I Lied To You", Grzesznicy
  • "Sweet Dreams of Joy", Viva Verdi!
  • "Train Dreams", Sny o pociągach

    • NAJLEPSZA MUZYKA ORYGINALNA

  • Jerskin Fendrix, Bugonia
  • Alexandre Desplat, Frankenstein
  • Max Richter, Hamnet
  • Jonny Greenwood, Jedna bitwa po drugiej
  • Ludwig Göransson, Grzesznicy – WYGRANA
    Mia Goth i Jacob Elordi w filmie "Frankenstein". Fot. materiał prasowy

    NAJLEPSZE KOSTIUMY

  • Avatar: Ogień i popiół
  • Frankenstein – WYGRANA
  • Hamnet
  • Wielki Marty
  • Grzesznicy

    • NAJLEPSZA CHARAKTERYZACJA I FRYZURY

  • Frankenstein – WYGRANA
  • Kokuho
  • Grzesznicy
  • The Smashing Machine
  • Brzydka siostra

    • NAJLEPSZA SCENOGRAFIA

  • Frankenstein – WYGRANA
  • Hamnet
  • Wielki Marty
  • Jedna bitwa po drugiej
  • Grzesznicy

    • NAJLEPSZE EFEKTY SPECJALNE

  • Avatar: Ogień i popiół – WYGRANA
  • F1
  • Jurassic World: Odrodzenie
  • Zaginiony autokar
  • Grzesznicy

    • NAJLEPSZY DŹWIĘK

  • F1 – WYGRANA
  • Frankenstein
  • Jedna bitwa po drugiej
  • Grzesznicy
  • Sirât