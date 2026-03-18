Sophie Turner jest nową Lara Croft Fot. materiały prasowe

Jeśli ktoś miał wątpliwości, czy Sophie Turner udźwignie rolę Lary Croft, nowe materiały z planu mogą je szybko rozwiać. Do sieci wyciekły nagrania i zdjęcia z powstającego serialu "Tomb Raider" – wszystko wskazuje na to, że czeka nas produkcja znacznie bardziej widowiskowa, niż można było przypuszczać. Gwiazda "Gry o tron" daje radę.

Choć do tej pory o serialu platformy Prime Video wiedzieliśmy niewiele, najnowszy wyciek z planu daje pierwsze konkretne wyobrażenie o nowym "Tomb Raider".

Materiały opublikowane przez "Daily Mail" pokazują scenę akcji, w której Lara Croft – uzbrojona w charakterystyczne podwójne pistolety – przedziera się przez przeciwników w kierunku tajemniczej, kamiennej budowli. W pewnym momencie wrzuca nawet granat przez okno. Jest też sporo nowych zdjęć, który powinny uspokoić fanów.

Sophie Turner jako Lara Croft w akcji. Serial "Tomb Raider" zapowiada się nieźle

To, co szczególnie ich ucieszy, to powrót do klasycznych elementów znanych z kultiwych gier. Podwójne pistolety, dynamiczne starcia i fizyczność bohaterki wyraźnie nawiązują do starszych odsłon serii, zanim reboot postawił na bardziej realistyczne podejście.

Nowa Lara nie jest jednak kopią dawnych wersji. Strój Turner to bardziej praktyczne, survivalowe wyposażenie: spodnie cargo, warstwowa góra, kamizelka, pas z kaburą i solidne buty. Do tego warkocz i minimalistyczny look – wszystko podporządkowane funkcjonalności, a nie ikonicznemu, ale – umówmy się – mało realistycznemu i mocno seksistowskiemu wizerunkowi.

Na nagraniach widać też, że Sophie Turner, czyli Sansa Stark z "Gry o tron" i młoda Jean Grey z "X-Menów", nie jest tylko "twarzą projektu". Aktorka przeszła intensywne przygotowania fizyczne i wyraźnie czuje się w scenach akcji bardzo swobodnie. To ważny sygnał, zwłaszcza że rola Lary Croft zawsze była wymagająca fizycznie i porównywana do poprzedniczek.

Poprzeczka jest zawieszona naprawdę wysoko. Wcześniej w bohaterkę wcielały się Angelina Jolie w "Larze Croft: Tomb Raider" (2001) oraz "Larze Croft Tomb Raider: Kolebka życia" (2003) oraz Alicia Vikander w "Tomb Raider" z 2018 roku, a każda z nich zaproponowała własną interpretację postaci.

Turner wydaje się iść w kierunku połączenia obu tych podejść: z jednej strony mamy fizyczność i realizm, z drugiej – wyraźnie podkręconą, bardziej widowiskową akcję.

Kiedy premiera serialu "Tomb Raider"? Jeszcze poczekamy

Za projekt odpowiada Phoebe Waller-Bridge, czyli autorka kultowego serialu "Fleabag". To ona jest odpowiedzialna za scenariusz i produkcję wykonawczą, a funkcję współshowrunnera pełni Chad Hodge. W obsadzie znaleźli się także m.in. Sigourney Weaver (serie "Obcy" i "Avatar"), Jason Isaacs (seria "Harry Potter" i "Biały Lotos"), Martin Bobb-Semple ("Ktoś z nas kłamie") i Bill Paterson ("Fleabag").

