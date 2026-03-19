Disney podał daty premiery filmu "Iniemamocni 3" i aktorskiego remake'u "Lilo & Stitch 2" Fot. materiał prasowy

Disney ma dla fanów niespodziankę. Nowy szef The Walt Disney Company ogłosił, że w 2028 roku zobaczymy na dużym ekranie film animowany "Iniemamocni 3" i kolejny remake live action. Będzie to kontynuacja aktorskiej wersji kultowej bajki, która zarobiła w Box Office'ie ponad miliard dolarów. Znów odwiedzimy Hawaje.

"Zwierzogród 2" przegrał w wyścigu po Oscara z "K-popowymi łowczyniami demonów", ale i tak osiągnął niemały sukces. Po nowej przygodzie Judy Hopps i Nicka Bajera, a także słabym starcie "Hopniętych" od Pixara, na miłośników disneyowskich bajek czekają kolejne duże sequele, threequele oraz wersje live action. O tym, że "Kraina lodu 3" powstaje, wiemy już od bardzo dawna. Dalsze losy sióstr Elsy i Anny zagoszczą na srebrnym ekranie za rok. Po nich przyjdzie pora na "Iniemamocnych 3" i nie tylko.

"Iniemamocni 3" to powrót superbohaterskiej rodziny Parrów, którą ostatni raz widzieliśmy w akcji w 2018 roku. Sequel filmu animowanego sprzed ponad dwóch dekad przyniósł wytwórni gigantyczne zyski (globalnie zainkasował 1,2 mln USD), a to tylko utwierdziło producentów w przekonaniu, że warto dać zielone światło threequelowi. Za jego kamerą stanie Peter Sohn ("Między nami żywiołami"), a nie – jak w przypadku poprzednich odsłon – Brad Bird ("Stalowy gigant"). Czy franczyzie wyjdzie ta zmiana na dobre? Czas pokaże, natomiast wielcy fani weterana nie będą tym faktem pocieszeni.

Światowa premiera "Iniemamocnych 3" odbędzie się 16 czerwca 2028 roku. Tuż przed nią swój debiut zaliczy kontynuacja historii rozbitej rodziny z Hawajów. Live action "Lilo & Stitch 2" trafi na duży ekran 26 maja 2028 roku.

Maia Kealoha w filmie "Lilo & Stitch". Fot. materiał prasowy

Możemy spodziewać się zatem ponownego spotkania z Maią Kealohą ("Ekipa wyburzeniowa"), Sydney Agudong ("Ripple"), Courtneyem B. Vancem ("Polowanie na Czerwony Październik") i Chrisem Sandersem ("Dziki robot"), który przygotuje scenariusz i użyczy głosu niebieskiemu kosmicie.

Szczegóły dotyczące fabuły "Lilo & Stitcha 2" nie są znane, aczkolwiek możemy oczekiwać, że akcja aktorskiego filmu nawiąże do animowanego drugiej części.

Disney pracuje też nad aktorskim remakem "Zaplątanych"

Dopiero po tym, jak "Lilo & Stitch" zarobił miliard dolarów w kasach biletowych, Disney wznowił prace nad aktorskim remakem "Zaplątanych", czyli animowanej interpretacji niemieckiej baśni o Roszpunce spopularyzowanej przez braci Grimm. Kathryn Hahn, odtwórczyni roli Agathy Harkness w serialach Marvela "WandaVision" i "To zawsze Agatha", potwierdziła, że zagra matkę Gothel, macochę długowłosej księżniczki.

W roli Roszpunki wystąpi Teagan Croft, która grała Raven w serialu "Titans", a w jej sympatię, Flynna Ridera, wcieli się Milo Manheima, gwiazdor filmowej serii Disneya "Zombie" i telewizyjnego hitu "Licealne duchy" Paramount+.

