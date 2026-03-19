Już wiadomo, co z przyszłością serialu "Paradise" Fot. Kadr z "Paradise"

Drugi sezon "Paradise" okazał się jednym z największych hitów Disney+ ostatnich tygodni i twórcy nie zmierzają zwalniać tempa. Jeszcze przed finałem nowych odcinków zapadła decyzja o przyszłości produkcji. Fani mogą odetchnąć z ulgą: historia Xaviera Collinsa będzie kontynuowana. Jest jednak jedno "ale".

"Paradise" to polityczny thriller postapokaliptyczny stworzony przez Dana Fogelmana, twórcy "Tacy jesteśmy". Akcja serialu platformy Hulu rozgrywa się w odizolowanej społeczności – podziemnym mieście, które miało być schronieniem dla wybranych po globalnej katastrofie. Szybko jednak okazuje się, że ten "raj" ma swoje mroczne sekrety.

W centrum historii znajduje się agent ochrony Xavier Collins, w którego wciela się nominowany do Oscara za "Amerykańską fikcję" Sterling K. Brown, który ma też na koncie Złoty Glob za wspomniany hit "Tacy jesteśmy" oraz aż trzy nagrody Emmy. Po szokującym morderstwie byłego prezydenta USA to właśnie on trafia na celownik śledczych.

Rozpoczęty w 2025 roku serial z odcinka na odcinek rozbudowuje intrygę, łącząc polityczny thriller z dramatem o przetrwaniu, władzy i manipulacji. W obsadzie błyszczą także Julianne Nicholson, Sarah Shahi i James Marsden, a gościnnie pojawiają się m.in. Shailene Woodley i Thomas Doherty.

Produkcja szybko zdobyła uznanie – zebrała bardzo dobre recenzje za klimat, tempo i nieprzewidywalność fabuły. Pierwszy sezon przyniósł cztery nominacje do nagród Emmy, w tym dla najlepszego serialu dramatycznego i Browna, które był wyróżniony także nominacją do Złotego Globu. Na Rotten Tomatoes "Paradise" ma 88 procent pozytywnych opinii od krytyków i 82 procent widzów.

3. sezon "Paradise" zapowiedziany, ale będzie ostatni

Jest dobra wiadomość: jeszcze przed emisją finału drugiego sezonu ogłoszono, że "Paradise" powróci z 3. sezonem. Niestety – zgodnie z planem Dana Fogelmana – będzie to jednocześnie ostatnia odsłona historii.

Dlaczego? Twórcy od początku zakładali trzysezonową strukturę, a producenci podkreślają, że zakończenie zostało już dokładnie zaplanowane i nie pozostawia przestrzeni na kontynuację.

Mimo że rychłe zakończenie "Paradise" może smucić, to paradoksalnie to dobra wiadomość dla widzów, którzy mogą liczyć na domkniętą, przemyślaną opowieść zamiast przeciągania wątków w nieskończoność. Niedawno na podobną decyzję zdecydowali się twórcy "Branży", którzy zakończą hit HBO na zapowiedzianym piątym sezonie.

Dodajmy, że drugi sezon "Paradise" znacząco poszerza świat przedstawiony. Xavier opuszcza bezpieczny bunkier i wyrusza na powierzchnię w poszukiwaniu swojej żony Teri (Enuka Okuma), która – jak się okazuje – mogła przeżyć katastrofę. Równolegle w samym Paradise narastają napięcia, a kolejne odkrywane sekrety podważają fundamenty funkcjonowania całej społeczności. Serial coraz mocniej skręca w stronę opowieści o upadku systemu i cenie, jaką płaci się za iluzję bezpieczeństwa.

Kiedy finał 2. sezon "Paradise" na Disney+?