Masza Graczykowska nie żyje. Fot. Instagram / Masza Graczykowska

Spekulacje o śmierci Maszy Graczykowskiej pojawiały się w polskim internecie od kilku dni. Teraz jednak o tym, że influencerka nie żyje, poinformowała oficjalnie warszawska prokuratura. Ciało 25-latki znaleziono w jednym z mieszkań na terenie stolicy.

REKLAMA

Niepokój wśród fanów Maszy Graczykowskiej wywołał fakt, że mama gwiazdy opublikowała kilka dni temu czarno-białe zdjęcie córki w mediach społecznościowych. Coraz więcej osób zaczęło przekazywać sobie wiadomość, że najprawdopodobniej 25-latka nie żyje.

Masza Graczykowska nie żyje. Prokuratura potwierdza

Teraz pojawiło się oficjalnie oświadczenie z Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Wiadomo, że ciało influencerki ktoś znalazł już 8 marca w mieszkaniu w stolicy. – W oględzinach brał udział prokurator. Została wykonana już sekcja zwłok, ale zarządzono jeszcze dodatkowe badania – powiedział w rozmowie z "Faktem" prok. Piotr Skiba.

REKLAMA

Okoliczności śmierci Graczykowskiej pozostają jednak wciąż niejasne. Sprawę wyjaśnią służby. Prokurator nie chciał zdradzać więcej szczegółów.

Nie wiadomo, co było przyczyną śmierci. Dziś jednak wszyscy przypominają, że celebrytka od ponad roku otwarcie mówiła o swoich problemach ze zdrowiem psychicznym. W jednym z wpisów przyznała nawet, że próbowała odebrać sobie życie i doświadczyła śmierci klinicznej, która miała trwać trzy minuty.

Jej ostatni post na Instagramie został opublikowany w listopadzie 2024 roku.

Kim była Masza Graczykowska?

Masza Graczykowska była modelką i influencerką. Od kilku lat aktywnie udzielała się w social mediach. Szersza publiczność usłyszała o niej, gdy w 2022 roku między nią a Fagatą (Agatą Fąk) doszło do awantury na Fest Festivalu. Raperka miała ją uderzyć drzwiami i rozciąć łuk brwiowy, o czym Masza mówiła na InstaStory.

REKLAMA

Niedługo później doszła kolejna odsłona dramy. Graczykowska wrzuciła do sieci film pt. "Ciekawy przypadek Fagaty", który w dwa dni wykręcił prawie 2 miliony wyświetleń. Niemal cały Internet huczał o tym materiale.

A w nim influencerka oskarżyła Fagatę m.in. o kradzież pamiętnika, a także odgrzebała stare nagrania głosowe. Z nich dowiedzieliśmy się, że Fąk spotykała się z innym znanym twórcą internetowym dla pieniędzy. Chodziło o Stuu. Wtedy wszyscy mu współczuli, a o aferze "Pandora Gate", która pogrążyła Stuu nie było jeszcze mowy.

W kolejnych latach Masza Graczykowska zaangażowała się w walki freak fight. Zaczęła walczyć w oktagonie z innymi gwiazdami. Ostatnią walkę miała w 2022 roku na High League 5, a jej przeciwniczką była Maja Staśko. Aktywistka ten pojedynek wygrała w pierwszej rundzie. Ich starcie odbiło się szerokim echem w mediach ze względu na udział Staśko, która nagłaśniała sprawy przemocy wobec kobiet.

REKLAMA

***

Masza Graczykowska mówiła o swoich problemach ze zdrowiem psychicznym. Przypominamy, że każda osoba, która boryka się z depresją lub ma kłopoty i chciałby porozmawiać, może zadzwonić pod jeden z poniższych numerów telefonu: