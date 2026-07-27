Weronika Tomaszewska-Michalak

Showbiznesowa dziennikarka naTemat. Razem z Olą Gersz i Zuzanną Tomaszewicz tworzymy popkulturowe trio w redakcji, a moim konikiem jest showbiznes. Próbuję spojrzeć na to, co dzieje się u gwiazd nieco szerzej, nie plotkarsko, a empatycznie i z otwartą głową.

Bywam na czerwonych dywanach i ściankach, ale nie pytam, co znani aktorzy/aktorki "jedli na śniadanie" albo "czy już zapomnieli o swoim ex". A mimo to rozmowy wychodzą naprawę interesująco i są wciągające.

W mediach pracuję od 5 lat. Mam na swoim koncie ponad 5 tys. artykułów, które obejrzano 82 mln razy. W tym świecie nie znalazłam się przez przypadek. Zawsze bliskie mi były kierunki artystyczne/twórcze. Jako nastolatka lubiłam pisać (szczególnie scenariusze). Dziś jestem już absolwentką dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim.

Uwielbiam też muzykę - przez wiele lat byłam puzonistką. Do dziś jestem wielką fanką orkiestr dętych.

Ale teraz to dziennikarstwo showbiznesowe stawiam na pierwszym miejscu. Jeśli jest temat, którym – Twoim zdaniem – powinnam się zająć, napisz do mnie: [email protected].