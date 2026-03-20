Chuck Norris nie żyje. Fani "Strażnika Teksasu" pogrążeni w smutku

Chuck Norris nie żyje – taka informacja obiegła zagraniczne media. Legenda Hollywoodu, której znakiem rozpoznawczym był kopniak z półobrotu, zmarła w wieku 86 lat. W tym tygodniu gwiazdor "Strażnika Teksasu" i "Drogi smoka" trafił nagle do szpitala.

Rodzina przekazała wiadomość o śmierci Chucka Norrisa w piątek, 20 marca. Mistrz sztuk walki i gwiazdor kina akcji odszedł w czwartek rano. "Z ciężkim sercem informujemy o nagłej śmierci naszego ukochanego Chucka Norrisa. Dla świata był [...] symbolem siły. Dla nas był oddanym mężem, kochającym ojcem i dziadkiem, wspaniałym bratem i sercem naszej rodziny" – czytamy we wpisie zamieszczonym na oficjalnym profilu aktora na Instagramie.

Chuck Norris nie żyje. Fani na zawsze zapamiętają go z roli "Strażnika Teksasu"

Serwis TMZ donosił, że "w środę lub czwartek" Chuck Norris trafił do szpitala na wyspie Kaua'i (należącej do Hawajów), a interwencja ta "wydawała się nagła". Źródła portalu zapewniały, że w ostatnim czasie hollywoodzki aktor był w dobrej formie i humorze. Przypomnijmy, że 10 marca ikona Fabryki Snów obchodziła swoje 86. urodziny.

"Choć nasze serca są złamane, jesteśmy głęboko wdzięczni za życie, jakie dane mu było przeżyć, i za niezapomniane chwile, które mieliśmy szczęście z nim dzielić. Miłość i wsparcie, jakie otrzymywał od fanów z całego świata, znaczyły dla niego bardzo wiele" – zapewnili bliscy aktora w oświadczeniu.

Carlos Ray Norris urodził się w 1940 roku w mieście Ryan w stanie Oklahoma. Po ukończeniu liceum wstąpił do Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych i został wysłany do bazy lotniczej Osan w Korei Południowej – to właśnie tam zakochał się w sztukach walki i zyskał przydomek "Chuck". Po odbyciu służby wojskowej zaczął brać udział w zawodach. Zdobył czarny pas w karate, taekwondo, tang soo do, judo i jiu jitsu. Ostatecznie stał się sześciokrotnym mistrzem w karate.

Przełomową rolą w karierze Chucka Norrisa, sześciokrotnego mistrza świata w karate, była postać Colta w hongkońskim filmie "Droga smoka" z 1972 roku. W kultowym kryminale akcji protagonistę zagrał Bruce Lee, który stanął również za kamerą produkcji.

W 1984 roku Norris został obsadzony w dramacie wojennym "Zaginiony w akcji" Josepha Zito. Była to pierwsza tak ważna kreacja w jego aktorskim dorobku. Później mistrz sztuk walki wystąpił w "Oddziale Delta", a także odegrał Cordella Walkera, stróża sprawiedliwości, w legendarnym serialu telewizyjnym "Strażnik Teksasu", który przyniósł mu największą sławę.

"Strażnik Teksasu" dołączył do grona klasyki telewizji lat 90. Na małym ekranie mogliśmy zobaczyć imponujące sceny walk z udziałem Norrisa, który kopał tak, że aż się kurzyło. Produkcja Lesliego Greifa ("Klucze do miasta") i Paula Haggisa ("Miasto gniewu") mogła pochwalić się serią znakomitych kopnięć z półobrotu.