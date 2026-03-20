Najważniejsze role w karierze Chucka Norrisa. Widzowie znają go najlepiej jako "Strażnika Teksasu"

Chuck Norris nie żyje. Miłośnicy kina akcji są pogrążeni w smutku. W dorobku artystycznym mistrza sztuk walki znajdziemy wiele niezapomnianych ról – na "Strażniku Teksasu" jego filmografia się nie kończy.

Rodzina potwierdziła w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych, że Chuck Norris zmarł w czwartek, 19 marca. Legenda Hollywoodu, której znakiem rozpoznawczym był kopniak z półobrotu, miała 86 lat (ostatnie urodziny obchodziła na początku tego miesiąca).

Serwis TMZ ustalił, że niedawno gwiazdor – który w przeszłości przeszedł dwa zawały – trafił niespodziewanie do szpitala na hawajskiej wyspie Kaua'i. Źródła podają, że ostatnio był pełen wigoru i dopisywał mu humor.

Najważniejsze role Chucka Norrisa. Zasłynął występem w "Strażniku Teksasu"

Chuck Norris miał czarny pas w karate, taekwondo, tang soo do, judo i jiu jitsu. Większej ikony kina akcji nigdzie nie znajdziecie. Ze względu na jego imponujące wyczyny amerykańskiego aktora często obsadzano w roli facetów, którzy niczego się nie boją i ze wszystkim sobie poradzą. Oto najważniejsze kreacje w jego karierze.

Droga smoka (1972)

"Droga smoka" w reżyserii Bruce'a Lee ("Wejście smoka") otworzyła Chuckowi Norrisowi drogę do Hollywood. Hongkoński kryminał akcji z 1972 roku śledzi losy Tang Lunga, który odwiedza kuzyna w Rzymie i rozprawia się z lokalną mafią. W filmie swojego przyjaciela amerykański fighter wcielił się w postać Colta, mistrza sztuk walki z USA, któremu syndykat przestępczy z Hongkongu kazał wyeliminować protagonistę. Finałowe starcie Norrisa z Lee uchodzi za najlepszą scenę walki wszech czasów.

Gdzie obejrzeć? Niedostępny

Zaginiony w akcji (1984)

Akcja filmu "Zaginiony w akcji" Josepha Zito rozgrywa się tuż po wojnie w Wietnamie. W przeszłości pułkownik James Thomas Braddock uciekł z wietnamskiego obozu jenieckiego. Żadne wyzwanie nie jest mu zatem straszne. Duma armii Stanów Zjednoczonych wraca do Ho Chi Minh, by odnaleźć przetrzymywanych tam amerykańskich żołnierzy. Krytyk filmowy Kevin O'Leary zasugerował na łamach dziennika "Los Angeles Times", że ten dramat pokazuje umiejętności Chucka Norrisa w całej okazałości.

Gdzie obejrzeć? Apple TV i Prime Video

Oddział Delta (1986)

"Oddział Delta" Menahema Golana przedstawia scenariusz, w którym libańscy terroryści przejmują amerykański samolot i uprowadzają część pasażerów. Jedynie major Scott McCoy może odbić zakładników z rąk przestępców. Żołnierz doskonały przewodzi wyspecjalizowanym oddziałem komandosów. Im dalej w las, tym robi się niebezpieczniej. Gene Siskiel z "Chicago Tribune" stwierdził, że "akcyjniak" przywodzi mu na myśl kiepski film o Jamesie Bondzie, ale który prawdziwy fan Chucka Norrisa by się tym przejmował?

Gdzie obejrzeć? MGM+ (subskrypcja w ramach Prime Video )

Strażnik Teksasu (1993-2001)

Cordell Walker z legendarnym serialu telewizyjnego "Strażnik Teksasu" przyniósł Chuckowi Norrisowi największą sławę. Tytuł dołączył do grona klasyki telewizji lat 90. Na małym ekranie mogliśmy zobaczyć imponujące sceny walk z udziałem Norrisa, który kopał tak, że aż się kurzyło. Produkcja Lesliego Greifa ("Klucze do miasta") i Paula Haggisa ("Miasto gniewu") mogła pochwalić się serią znakomitych kopnięć z półobrotu.