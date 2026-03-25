W 3. odcinku 8. sezonu "Outlandera" pokazano niesamowitą moc Claire. Tego jeszcze w serialu nie grali Fot. materiał prasowy

"Outlander" powoli zbliża się ku końcowi. Ósmy sezon serialu kostiumowego o podróżniczce w czasie stawia na więcej magii. W 3. odcinku hitu, który podbija w Polsce platformę Netflix, zobaczycie, że Claire Fraser ma niesamowitą moc. Medyczce udało się przywrócić komuś życie.

REKLAMA

"Outlander" po 12 latach żegna się z małym ekranem. Historia miłosna angielskiej lekarki Claire Beauchamp i jej szkockiego wybranka Jamiego Frasera rozkochała w sobie widzów z całego świata. Ona – po natknięciu się na druidzki krąg Craigh Na Dun – cofa się w czasie do XVIII-wiecznych Highlandów, gdzie znajduje schronienie w objęciach odzianego w tartan wojownika z Lallybroch. Burzliwe przygody pary zaprowadziły ją do Francji, na Karaiby, a później do brytyjskiej kolonii w Karolinie Północnej.

W finałowym rozdziale, który adaptuje trzy powieści Diany Gabaldon ("Spisane własną krwią", "Powiedz pszczołom, że odszedłem" i niewydane jeszcze "Błogosławieństwo dla odchodzącego wojownika"), Fraserowie powracają do osady Fraser's Ridge, próbując nie angażować się w lokalne konflikty. Z książki napisanej przez byłego męża Claire, Franka Randalla, Jamie dowiaduje się, że zginie podczas bitwy pod Kings Mountain (w starciu w ramach wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych).

REKLAMA

3. odcinek "Outlandera" pokazuje nową moc Claire. Ożywiła martwe niemowlę

Uwaga, w dalszej części spoilery do 3. odcinka 8. sezonu.

W 3. odcinku ósmego sezonu zatytułowanym "Jodła Frasera" Claire odbiera poród Susannah, która jest w bliźniaczej ciąży. Pierwsze dziecko rodzi się całe i zdrowe, drugie natomiast nie daje żadnych oznak życia. Bohaterka próbuje za wszelką cenę uratować niemowlaka, ale odpływa myślami do czasów pobytu w Paryżu, gdy sama straciła córeczkę imieniem Faith. Nagle zaczyna dziać się coś niewyobrażalnego.

Caitriona Balfe i Sam Heughan w serialu "Outlander". Fot. materiał prasowy

Zimne światło rozświetla ekran, na którym widzimy ptaka symbolizującego tajemniczą postać z 2. sezonu "Outlandera". To odniesienie do mistrza Raymonda, który najpewniej też podróżował w czasie i miał mistyczne zdolności. Jak sam podkreślał, niebieski kolor leczy. Wspomnienia uciekają, a Claire udaje się przywrócić niemowlęciu życie.

REKLAMA

Przypomnijmy, że elementy magii były obecne w "Outlanderze" od samego początku. W ostatniej odsłonie twórcy telewizyjnej adaptacji inspirują się przede wszystkim 2. sezonem, czyniąc z wątku Faith kluczowy punkt w rozwoju Claire jako postaci.

Jak skończy się 8. sezon "Outlandera"?

Obsada romansu historycznego nie ma pojęcia, jak skończy się "Outlander". Aktorzy niejednokrotnie powtarzali w wywiadach, że na potrzeby finałowego rozdziału nagrali kilka potencjalnych zakończeń. Które jest kanoniczne? Na to pytanie nie znają odpowiedzi. Przekonają się o tym razem z publicznością.

REKLAMA