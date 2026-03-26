W serialu "Harry Potter" mamy zobaczyć sceny z Hermioną przed podróżą do Hogwartu Fot. materiał prasowy

"Harry Potter" od HBO będzie zupełnie nowym spojrzeniem na serię książek o "chłopcu, który przeżył". W serialowym reboocie zobaczymy sceny z powieści, których nie uwzględniono w filmach z Danielem Radcliffem, a także sekwencje wymyślone wyłącznie na potrzeby tej adaptacji. Twórcy mają ukazać życie Hermiony w świecie mugoli.

W Boże Narodzenie 2026 na HBO Max odbędzie się premiera serialu "Harry Potter", który – jeśli wierzyć słowom producentów – ma być bardzo wierny adaptacji powieści krytykowanej za transfobiczne wypowiedzi J.K. Rowling. Scenariusz do pierwszego sezonu streści tom zatytułowany "Kamień Filozoficzny", od którego rozpoczęła się saga o czarodzieju z błyskawicą na czole.

Adaptacje rządzą się własnymi prawami, dlatego po magicznym reboocie możemy spodziewać się scen, których nie było ani w oryginale, ani w filmowej serii. Jeśli zostaną odpowiednio przemyślane, pozwolą nam wejść w miejsca, do których nie mieliśmy dotychczas dostępu. Z ostatnich doniesień wynika, że serial nie będzie polegał wyłącznie na perspektywie tytułowego bohatera.

Hermiona w serialu "Harry Potter". Mamy zobaczyć scenę, której nie było w książce

W "Kamieniu Filozoficznym" Harry zostaje zasypany listami ze Szkoły Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie, a Privet Drive 4 opanowują sowy. W tle widzimy złość i przerażenie rodziny Dursleyów. Wyobrażaliście sobie, jak Hermiona zachowała na wieść, że drzemie w niej magiczny potencjał? Reakcje dziewczynki i jej najbliższych mamy ujrzeć w serialu produkowanym przez HBO.

Jeśli wierzyć doniesieniom konta Harry Potter World Report na portalu X (dawnym Twitterze), które samo określa się mianem "zaufanego źródła", reboot przedstawi moment, w którym bystra nastolatka z rodziny mugoli odbiera list napisany przez profesor Minerwę McGonagall, nauczycielkę transmutacji, opiekunkę Gryfonów i prawę rękę dyrektora Albusa Dumbledore'a.

O prywatnym życiu Hermiony – przed rozpoczęciem nauki w Hogwarcie – wiemy stosunkowo niewiele. Fani nie będą narzekać, jeśli twórcy nawiążą do zawodu rodziców dziewczynki (byli dentystami). W filmowej adaptacji państwo Granger pojawili się przelotnie. Postaci te widzieliśmy przez kilka sekund w "Komnacie Tajemnic" i "Insygniach Śmierci: Części I".

Pierwszy zwiastun "Harry'ego Pottera" już jest

W środę HBO pokazało pierwszy teaser serialu "Harry Potter", który wygląda naprawdę świetnie – nowa produkcja wyraźnie stawia na wierne odtworzenie klimatu książkowego (i filmowego) pierwowzoru.

Zwiastun otwiera scena z Privet Drive, gdzie Harry mieszka w komórce pod schodami u Dursleyów. Widzimy, jak jest szykanowany przez kuzyna Dudleya, a ciotka Petunia brutalnie obcina mu włosy, powtarzając, że nie jest nikim wyjątkowym. Wszystko zmienia się w momencie, gdy chłopiec otrzymuje list z Hogwartu – punkt zwrotny, który zapowiada jego wejście do świata magii.

Przypomnijmy, że w reboocie, którym opiekuje się Francesca Gardiner ("Mroczne materie", "Sukcesa"), Daniela Radcliffe'a zastąpi w roli tytułowego protagonisty szkocki aktor Dominic McLaughlin. Arabella Stanton i Alastair Stout przejęli po Emmie Watson i Rupercie Grincie role Hermiony Granger oraz Rona Weasleya.