Polacy będą mieli co oglądać Fot. Kadr z "Wielkiej Warszawskiej"

Dwa polskie filmy, które jeszcze niedawno były grane w kinach, wkrótce trafią do streamingu. Na Prime Video pojawi się zarówno dramat sportowy osadzony w latach 90., z wyścigami konnymi w centrum, jak i komediowa kontynuacja popularnego hitu Netfliksa. Premiery dzieli zaledwie kilkanaście dni – będzie co oglądać.

Pierwszym tytułem będzie "Wielka Warszawska", który zadebiutuje na Prime Video już 10 kwietnia. Film wszedł do kin pod koniec stycznia i po raz pierwszy obejrzymy go w domu.

O czym jest "Wielka Warszawska"? W filmie o wyścigach konnych gra Tomasz Kot

To opowieść osadzona w 1991 roku, na warszawskim Służewcu, gdzie świat wyścigów konnych okazuje się znacznie bardziej brutalny, niż mogłoby się wydawać. Główny bohater, młody dżokej Krzysiek (Tomasz Ziętek), wchodzi do środowiska pełnego układów, korupcji i manipulacji wynikami. Marzenie o zwycięstwie w prestiżowej gonitwie szybko zderza się z rzeczywistością, w której rządzą pieniądze i wpływy.

Film zamyka tzw. "szulerską trylogię" scenarzysty Jana Purzyckiego, do której wchodzą kultowy "Wielki Szu" Sylwestra Chęcińskiegoi "Piłkarski poker" Janusza Zorskiego. Purzycki wraz z reżyserem Bartłomiejem Ignaciukiem – napisał również scenariusz "Wielkiej Warszawskiej". W obsadzie – oprócz Ziętka – pojawiają się m.in. Marcin Bosak, Tomasz Kot, Agnieszka Żulewska, Mary Pawłowska, Tomasz Sapryk, Ireneusz Czop, Andrzej Konopka i Piotr Trojan.

Choć "Wielka Warszawska" zebrała mieszane recenzje, wielu widzów i krytyków doceniło jej klimat oraz próbę oddania "brudnej" rzeczywistości lat 90. Szczególne pochwały zebrał Tomasz Ziętek, gwiazdor "Żeby nie było śladów" i "Cichej nocy", a także drugoplanowy Mirosław Kropielnicki ("Wielka woda").

Z drugiej strony pojawiają się głosy o nierównym tempie narracji i scenariuszu, który nie zawsze wykorzystuje potencjał historii. Na Filmwebie film "Wielka Warszawska" ma obecnie ocenę 6,4/10, co dobrze oddaje jego "solidny, ale nie wybitny" odbiór. Jednak krytycy oceniają go ostrzej – na 5,6/10.

"Dalej jazda 2" to kontynuacja hitu z Marianem Opanią i Małgorzatą Rożniatowską

Z kolei 24 kwietnia na platformie pojawi się "Dalej jazda 2", czyli kontynuacja komediowego hitu z 2024, którą obejrzymy m.in. na Netfliksie. Film praktycznie dopiero co wyszedł z kin, a do tej pory można było go jedynie wypożyczyć lub kupić. Teraz obejrzymy go w ramach abonamentu na Prime Video.

Tym razem historia skupia się na Józku i Eli, którzy – mimo upływu lat – postanawiają wziąć ślub. Przygotowania do uroczystości szybko zamieniają się w serię zabawnych i wzruszających perypetii, od zaginięcia panny młodej po sentymentalną podróż w rodzinne strony.

Reżyserem "Dalej jazda 2" jest Mariusz Kuczewski, autor "jedynki", który napisał scenariusz wraz z Marcinem Baczyńskim – obaj odpowiadają m.in. za "Listy do M. Pożegnania i powroty".

W głównych rolach ponownie oglądamy Mariana Opanię i Małgorzatę Rożniatowską, którym towarzyszą m.in. Julia Wieniawa, Cezary Pazura, Wiktor Zborowski, Mariusz Drężek, Anita Sokołowska, Bartłomiej Firlet, Maria Winiarska, Cezary Pazura, Anna Szymańczyk, Bohdan Łazuka i Sebastian Stankiewicz.