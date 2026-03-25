Peter Jackson i Stephen Colbert stworzą film o Tomie Bombadilu. To największa enigma Śródziemia Fot. materiał prasowy. Montaż: naTemat

Wytwórnia Warner Bros. rozszerza granice franczyzy "Władca Pierścieni". "Polowanie na Golluma" nie będzie jedynym filmem, jaki trafi w niedalekiej przyszłości na duży ekran. Peter Jackson łączy siły z prezenterem telewizyjnym Stephenem Colbertem, by dać nam produkcję o największej enigmie Śródziemia.

REKLAMA

Trylogia "Władca Pierścieni" w reżyserii Petera Jacksona ("Martwica mózgu") jest absolutnym arcydziełem kinematografii, któremu współcześnie skalą i widowiskowością dorównuje jedynie "Diuna" Denisa Villeneuve'a ("Blade Runner 2049"). Kolejne próby przeniesienia prozy J.R.R. Tolkiena na srebrny ekran nie spotkały się z tak dużym entuzjazmem.

Przypomnijmy, że podzielona na trzy części adaptacja krótkiej powieści "Hobbit, czyli tam i z powrotem" jest dziełem, o którym fani angielskiego mistrza fantasy chcieliby jak najszybciej zapomnieć. Z podobną reakcją miłośników oryginału spotkało się zresztą anime "Władca pierścieni: Wojna Rohirrimów" Kenjiego Kamiyamy sprzed dwóch lat.

REKLAMA

Warner Bros. nie odpuszcza sobie tak łatwo dziedzictwa stworzonego przez Petera Jacksona. "Polowanie na Golluma", czyli prequel "Drużyny Pierścienia", już powstaje, ale na tym nie kończą się nowinki prosto ze Śródziemia.

Peter Jackson i Stephen Colbert kręcą film o Tomie Bombadilu. Przedstawiono szczegóły fabuły

"Władca Pierścieni: Cień przeszłości" (oryg. "Lord of the Rings: Shadow of the Past") to roboczy tytuł filmu, który razem z Peterem Jacksonem, Fran Walsh i Philippą Boyens (weteranami ekranowego uniwersum J.R.R. Tolkiena) zaadaptuje Stephen Colbert, gospodarz "The Late Show" stacji CBS. Wspomnijmy, że program prowadzony przez słynnego prezentera telewizyjnego zakończy się 21 maja bieżącego roku, a decyzja o anulowaniu tytułu miała być podyktowana politycznym naciskiem ze strony Donalda Trumpa.

REKLAMA

Scenariusz do wysokobudżetowej produkcji, który napisze z Colbertem Philippa Boyens i Peter McGee, powstanie na podstawie ósmego rozdziału "Drużyny Pierścienia" zatytułowanego "Mgła na Kurhanach". To w nim Frodo Baggins, Samwise Gamgee, Meriadok Brandybuck i Peregrin Tuk opuszczają posiadłość Toma Bombadila, tajemniczej istoty zamieszkującej Stary Las wraz z ukochaną imieniem Złota Jagoda.

Kim jest Tom Bombadil? To największa enigma Śródziemia

Fabuła "Cienia przeszłości" ma skupić się na losach Toma Bombadila, który rymami oraz śpiewem mógł kontrolować świat wokół własnego domu i miał ogromną wiedzę na temat zamieszkiwanej przez siebie krainy.

REKLAMA

Pradawny wręcz mężczyzna z rudą brodą – odziany w niebieski kubrak, żółte buty oraz kapelusz z piórem – jest jedną z najbardziej tajemniczych postaci w Ardzie. Część miłośników Tolkiena uważa, że Tom jest uosobieniem Eru – boga Eru Ilúvatara, stwórcy całego wszechświata.