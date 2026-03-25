HBO pokazało pierwszy teaser serialu "Harry Potter". Tak w roli głównej wygląda Dominic McLaughlin Fot. materiał prasowy

Koniec psot! Serial "Harry Potter" doczekał się pierwszego teasera. Tak prezentuje się w akcji Dominic McLaughlin, następca Daniela Radcliffe'a. Zwiastun pokazuje pierwsze sceny z Privet Drive i zapowiada wierną adaptację książkowego pierwowzoru, od komórki pod schodami po podróż do Hogwartu. To również pierwszy pełnoprawny rzut oka na nową obsadę.

Serialowy reboot "Harry'ego Pottera", którego showrunnerką została Francesca Gardiner, scenarzystka z doświadczeniem w adaptacjach literatury młodzieżowej (chodzi oczywiście o "Mroczne materie"), zadebiutuje w na kanale HBO i w serwisie HBO Max w Boże Narodzenie 2026. O Danielu Radcliffie w roli "chłopca, który przeżył", długo nie zapomnimy, ale teraz przyszła pora, by pałeczkę po nim przejął Dominic McLaughlin.

Pierwszy teaser serialu "Harry Potter". Komórka pod schodami i Hogwart

W środę HBO pokazało pierwszy teaser serialu "Harry Potter", który wygląda naprawdę świetnie – nowa produkcja wyraźnie stawia na wierne odtworzenie klimatu książkowego (i filmowego) pierwowzoru.

Zwiastun otwiera scena z Privet Drive, gdzie Harry mieszka w komórce pod schodami u Dursleyów. Widzimy, jak jest szykanowany przez kuzyna Dudleya, a ciotka Petunia brutalnie obcina mu włosy, powtarzając, że nie jest nikim wyjątkowym. Wszystko zmienia się w momencie, gdy chłopiec otrzymuje list z Hogwartu – punkt zwrotny, który zapowiada jego wejście do świata magii.

W dalszej części teaseru pojawia się Hagrid, który wprowadza Harry'ego w tajniki czarodziejskiego świata i wspomina o jego zmarłych rodzicach. Kolejne ujęcia prowadzą nas na peron 9 i 3/4, skąd bohater wyrusza do Hogwartu. W pociągu poznaje Rona i Hermionę – pada też kultowe pytanie: "Naprawdę jesteś Harrym Potterem?".

Zwiastun kończy dynamiczny montaż scen z zamku: trio odkrywa Hogwart, Harry rozpakowuje swoją pierwszą miotłę do quidditcha, a widzowie dostają krótkie spojrzenia na takie postacie jak Dumbledore, Snape, Draco Malfoy czy Ollivander.

Na pierwszym zdjęciu z serialu "Harry Potter" mamy mecz quidditcha

Przypomnijmy, że we wtorek HBO pokazało zdjęcie, na którym serialowy Harry Potter jest ubrany w złoto-bordową pelerynę z numerem 7 i idzie w kierunku wejścia na szkolne boisko do quidditcha. W dłoni trzyma miotłę. Do kamery jest odwrócony tyłem. Na tyłach trybun powiewają flagi Gryffindoru i Hufflepuffu, a także baner dopingujący Freda i George'a Weasleyów, pałkarzy drużyny Gryfonów.

Zdjęcie nawiązuje do meczu quidditcha, który odbył się pod koniec lutego 1992 roku i został opisany w książce "Kamień Filozoficzny". Stanowisko sędziego zajął wówczas Severus Snape, opiekun Slytherinu i nauczyciel eliksirów. Gryffindor wygrał starcie z wynikiem 180 punktów (Harry, który złapał złoty znicz, zdobył dla drużyny 150 punktów), dzięki czemu przegonił Ślizgonów w rankingu Pucharu Domów.

Dodajmy, że w nowym serialu to Arabella Stanton i Alastair Stout zastąpią Emmę Watson i Ruperta Grinta w rolach Hermiony Granger oraz Rona Weasleya, najlepszych przyjaciół głównego bohatera.