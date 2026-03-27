O tego serialu trudno się oderwać

Świat oszalał na punkcie powrotu Tommy’ego Shelby’ego w filmie "Peaky Blinders: Nieśmiertelny". Jeśli jednak po seansie czujecie głód gangsterskich porachunków, brudnych interesów i charyzmatycznych antybohaterów, mamy dla Was propozycję idealną. "Gangi Londynu" biorą schemat klasycznego kina kryminalnego i podkręcają go do granic wytrzymałości. A w obsadzie gwiazda serialu z Cillianem Murphym.

Seriale gangsterskie znowu przeżywają swój złoty wiek, a widzowie pokochali historie o ludziach, którzy prawo traktują jedynie jako sugestię. "Rodzina Soprano, "Zapomniane imperium", "Gomorra", "Strefa gangsterów" czy wreszcie wspomniane "Peaky Blinders" (filmowa kontynuacja "Peaky Blinders: Nieśmiertelny" podbił Netfliksa)... – najwidoczniej kochamy zaglądać za kulisy mrocznego półświatka, do którego normalnie nie mamy wstępu.

"Gangi Londynu", brytyjski serial z 2020 roku oparty na popularnej grze komputerowej, idą o krok dalej, przenosząc klasyczne mafijne motywy w sam środek tętniącej życiem, nowoczesnej metropolii, gdzie o tron walczy nie jedna rodzina, a cały wielokulturowy tygiel organizacji przestępczych. Niby jak nowsza "Strefa gangsterów" z Tomem Hardym, ale bardziej thrillerowo i ze znacznie bardziej szaloną akcją.

Łącznikiem między Birmingham lat 20. z hitu z Cillianem Murphym a współczesnym Londynem jest nikt inny jak Joe Cole. Fani "Peaky Blinders" pamiętają go jako Johna Shelby'ego z czterech pierwszych sezonów – narwanego, lojalnego, ale zawsze pozostającego w cieniu starszych braci. W "Gangach Londynu" Cole w końcu wychodzi na pierwszy plan i robi to w wielkim stylu.

Brytyjski aktor się w postać Seana Wallace'a, syna potężnego bossa, który zostaje zamordowany w tajemniczych okolicznościach. Sean przejmuje stery gangu w momencie najgorszego kryzysu, a jego desperacka próba odnalezienia zabójców ojca destabilizuje cały przestępczy ekosystem miasta.

Joe Cole to nie jedyny powód, by włączyć ten serial. Obok niego błyszczy Lucian Msamati ("Konklawe") jako Ed Dumani, chłodny i wyrachowany mózg operacji, który przez lata był prawą ręką ojca Seana. Warto też zwrócić uwagę na Sope'a Dirisu ("Black Rabbit"), który wciela się w Elliota Fincha – pionka w wielkiej grze, który skrywa własne tajemnice.

Na ekranie zobaczymy także znaną z "Gry o Tron" Michelle Fairley (serialowa Catelyn Stark), która jako matka Seana tworzy postać równie silną i bezwzględną, co jej mąż.

Za sterami "Gangów Londynu" stanął Gareth Evans, twórca serii "Raid" i "Chaosu" z Tomem Hardym. Jeśli widzieliście te filmy, wiecie, czego się spodziewać po tytule z Wielkiej Brytanii: spektakularnie wyreżyserowanych i realistycznych scen walk, akcji pędzącej na łeb na szyję i brutalności. Serial nie bierze jeńców – to propozycja dla widzów o mocnych nerwach.

Gdzie obejrzeć "Gangi Londynu"?

Obecnie serial składa się z trzech pełnych sezonów. Sezon pierwszy liczy 9 odcinków, z czego pilot – niemal pełnometrażowy, bo aż 90-minutowy – wbija w fotel. Drugi i trzeci mają osiem epizodów, a brytyjska produkcja doczekała się zamówienia na czwarty sezon, więc historia Seana Wallace'a i jego przeciwników będzie miała swój dalszy ciąg.