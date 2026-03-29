"Kochanek królowej" to duński romans kostiumowy z Madsem Mikkelsenem i Alicią Vikander. O czym jest jego fabuła? Fot. materiał prasowy

W 2012 roku "Kochanek królowej" miał szansę sięgnąć po Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. Choć ostatecznie przegrał starcie, romans z Madsem Mikkelsenem i Alicią Vikander stał się pozycją obowiązkową dla miłośników kina kostiumowego. Duńska produkcja ukrywa się w streamingu.

W streamingu ukrywa się mnóstwo perełek. Ostatnio polecaliśmy wszystkim dramat "Steve" w reżyserii Tima Mielantsa ("Drobiazgi takie jak te), w którym Cillian Murphy ("Peaky Blinders: Nieśmiertelny") wciela się w pechowego dyrektora placówki poprawczej dla "trudnej" młodzieży. Netflixa zostawiamy za sobą, pora na niedoceniony film z Madsem Mikkelsenem, na jaki natkniecie się podczas przeglądania biblioteki HBO Max.

"Kochanek królowej" z Madsem Mikkelsenem. O czym jest duński romans?

Siostra brytyjskiego króla Jerzego III bierze ślub z szalonym władcą Danii Chrystianem VII. Karolina Matylda zostaje razem z mężem koronowana w Kopenhadze. Szybko okazuje się, że życie na duńskim dworze nie należy do zbyt interesujących. Królowej wpada w oko niemiecki lekarz Johann Friedrich Struensee, który dba o zdrowie niestabilnego emocjonalnie monarchy. Para wdaje się w romans, jednocześnie próbując wpływać na decyzje polityczne podejmowane przez Chrystiana, prawdopodobnie cierpiącego na schizofrenię.

"Kochanek królowej" w reżyserii Nikolaja Arcela ("Bękart") uchodzi za w miarę realistyczny obraz życiorysu królewskiego lekarza, który żył w XVIII wieku. Kostiumy, choć swoim projektem wybiegają niekiedy zbyt daleko w przyszłość, również były chwalone przez krytyków.

Fabułę romansu określano mianem "epickiej" – widzowie zakochani w historiach o zakazanej miłości zostaną pochłonięci przez trzymającą w napięciu narrację i świetną chemię między Madsem Mikkelsenem ("Polowania", "Na rauszu") oraz Alicią Vikander ("Ex Machin", "Światło między oceanami").

W obsadzie filmu sprzed 14 lat znaleźli się też: Mikkel Følsgaard ("Kasztanowy ludzik"), Harriet Walter ("Rozważna i romantyczna"), David Dencik ("Szpieg"), Søren Malling ("Dochodzenie"), Bent Mejding ("Bracia"), William Jøhnk Nielsen ("W lepszym świecie"), Cyron Bjørn Melville ("Miłość i furia") i Jakob Ulrik Lohmann ("Ojcowie i matki").

Podczas 62. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie "Kochanek królowej" zdobył dwa Srebrne Niedźwiedzie, za najlepszy aktorski występ dla Følsgaarda i najlepszy scenariusz dla Nikolaja Arcela oraz Rasmusa Heisterberga. Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej nominowała romans kostiumowy w kategorii "najlepszy film międzynarodowy", ale Oscara ostatecznie przyznała twórcom francuskiego dramatu "Miłość" Michaela Hanekego.

