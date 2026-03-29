"Dunkierka" Christophera Nolana poleci dziś w telewizji Fot. materiał prasowy

Cillian Murphy często łączy siły z Christopherem Nolanem. Przed "Oppenheimerem", który przyniósł mu Oscara, wystąpił w filmie "Dunkierka". Zdaniem wielu krytyków to jedno z najlepszych dzieł w filmografii reżysera, a także świetny przykład kina wojennego, które pozwala widzowi poczuć strach, jaki towarzyszył żołnierzom na froncie. Wieczorem dramat obejrzymy w telewizji.

Cillian Murphy wystąpił w aż sześciu filmach nakręconych przez Christophera Nolana. Widzieliśmy go w trylogii "Batmana", "Incepcji", wyróżnionym przez Amerykańską Akademię Filmową "Oppenheimerze" i – właśnie – "Dunkierce", która trafiła na srebrny ekran w 2017, sprawiając, że widzowie opuszczali sale kinowe z zatkanymi uszami.

Rewelacyjnie zrealizowany dźwięk, za który twórców dramatu wojennego nagrodzono Oscarem, a także narracja skupiona wyłącznie na przeżyciach znajdujących się w potrzasku żołnierzy brytyjskich przyczyniła się do tego, że "Dunkierkę" uznano za jeden z najciekawszych filmów minionej dekady.

W swojej kamerze Nolan uchwycił ewakuację setek tysięcy żołnierzy alianckich z Dunkierki po przegranej kampanii francuskiej w 1940 roku. Otoczona niemalże ze wszystkich stron armia stale była bombardowana przez samoloty Luftwaffe. Angielski reżyser skupił się w swoim dziele także na momencie, gdy ponad 850 prywatnych łodzi wypłynęło z hrabstwa Kent na ratunek "uwięzionym".

"Dunkierka" Christophera Nolana w telewizji. Na jakim kanale i o której godzinie?

"Dunkierka" Christophera Nolana, która ostatecznie sięgnęła po trzy Oscary (za wspomniany dźwięk, montaż oraz montaż dźwięku), zostanie ponownie wyemitowana na kanale TVN 7 w niedzielę (29 marca) o godz. 23:15. Ostatnio film mogliśmy obejrzeć na tym samym kanale w minioną środę.

Fionn Whitehead w filmie "Dunkierka". Fot. materiał prasowy

W trzymającym w napięciu dramacie wojennym wystąpili – oprócz Cilliana Murphy'ego – m.in. Fionn Whitehead ("Emily"), Harry Styles ("Nie martw się, kochanie"), Jack Lowden ("Duma i uprzedzenie"), Tom Hardy ("Tabu"), Barry Keoghan ("Saltburn"), Tom Glynn-Carney ("Ród smoka"), Mark Rylance ("Most szpiegów") i Kenneth Branagh ("Belfast").