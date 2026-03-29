Kuba Wojewódzki zamieścił w mediach społecznościowych wpis, z którego wynika, że miał zostać zwyzywany przez Jarosława Jakimowicza. Relację tę potwierdza Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. "Król TVN" za obraźliwe, antysemickie słowa grozi Jakimowiczowi sądem.

W sobotę (28 marca) Kuba Wojewódzki poinformował na swoim profilu na Instagramie, że nie odpuści Jarosławowi Jakimowiczowi wyzwisk, jakie miały paść z jego ust. Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych donosił, że "pobudzony" gwiazdor "Młodych wilków" "zaczął wykrzykiwać publicznie rasistowskie hasła" w kierunku dziennikarza TVN-u.

Fundacja OMZRiK wspomniała, że Jakimowicz miał zaatakować słownie Wojewódzkiego w sobotnie popołudnie, podkreślając, że zachowanie byłego gwiazdora TVP (za czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości) może podchodzić pod przestępstwo kryminalne z art. 257 kodeksu karnego, za które grozi kara do 3 lat bezwzględnego pozbawienia wolności.

Kuba Wojewódzki do Jarosława Jakimowicza: "Do zobaczenia w sądzie"

W obszernym poście opublikowanym w mediach społecznościowych Wojewódzki zwrócił się bezpośrednio do Jakimowicza. "Jarku. Rozumiem, że sytuacja na Bliskim Wschodzie jest napięta, wszyscy jesteśmy zdezorientowani, ceny benzyny etc. Ale nazywanie kogoś w miejscu publicznym, pełnym kamer, monitoringu oraz mało przyjaznych Ci ludzi, cytuję 'Żydowską k****', koniec cytatu, to zajęcie ryzykowne" – czytamy.

Prezenter telewizyjny TVN-u zaznaczył, że antysemicka wypowiedź kolegi z branży nie spodobała się jego prawnikowi. "Wiem, że tobie jako antysemicie marzą się pogromy, ale co Ci zrobiła ta najstarsza profesja świata? Oprócz prostego faktu bycia Twoją bezpośrednią konkurencją. Tak czy owak recedywa boli podwójnie" – napisał Wojewódzki, dodając na sam koniec: "Do zobaczenia w sądzie".

Przypomnijmy, że w przeszłości Jarosław Jakimowicz kierował obraźliwe słowa w kierunku m.in. Żydów, uchodźców i społeczności LGBTQ+. Na początku ubiegłego roku Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza wydał nieprawomocny wyrok, zgodnie z którym aktora skazano na grzywnę w wysokości 10 tys. złotych oraz 4 tys. złotych nawiązki na rzecz Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych za obrazę queerowej mniejszości.