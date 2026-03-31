"The Other Bennet Sister" jest spełnieniem marzeń miłośników romansów kostiumowych. Brytyjski serial powstał na podstawie książki Janice Hollow inspirowanej należącą do kanonu literatury powieścią "Duma i uprzedzeniem" pióra Jane Austen. Poznajcie historię przyćmionej przez resztę sióstr Mary Bennet, która zbiera same dobre recenzje. Kiedy premiera w Polsce?
Powieść "Duma i uprzedzenie" Jane Austen, choć powstała w 1813 roku, odcisnęła wielkie piętno na współczesnej popkulturze. Po serialowej adaptacji z Jennifer Ehle ("Wróg numer jeden") i Colinem Firtherm ("Jak zostać królem"), a także filmie w reżyserii Joego Wrighta z Keirą Knightley ("Pokuta") przyszła pora na Netflixową wersję z udziałem Emmy Corrin ("The Crown") oraz Jackiem Lowdenem ("Kulawe konie").
Proza angielskiej pisarki, która z niezwykłą szczerością i humorem przelewała na papier swoje spostrzeżenia związane z pozycją kobiet w społeczeństwie czasów regencji, zainspirowała innych autorów do tworzenia nieoficjalnych spin-offów. W 2011 roku książka "Śmierć przybywa do Pemberley" P.D. Jamesa zdobyła tytuł bestsellera i doczekała się miniserialu BBC One. Teraz przyszła pora na ekranizację "The Other Bennet Sister" Janice Hadlow z 2020 roku.
"The Other Bennet Sister" to nowe spojrzenie na "Dumę i uprzedzenie"
Mary uchodzi za najmniej urodziwą i najmniej interesującą siostrę Bennet. Bale spędza w cieniu, nieudolnie gra na fortepianie i lubi moralizować przy śniadaniu. W "The Other Bennet Sister" widzowie spoglądają na wydarzenia z "Dumy i uprzedzenia", a także na ich następstwa oczami właśnie tej bohaterki, która przez niezbyt grzeczne uwagami matki i brak zainteresowania ze strony ojca powoli zaczyna nienawidzić samej siebie.
Przytłaczająca popularność jej sióstr, druzgocąca śmierć członka rodziny i brak samoakceptacji skutkują tym, że Mary wyrusza w podróż, by odkryć, kim jest i kim chce być. Po drodze poznaje pana Haywarda, któremu wpada w oko.
Scenariusz do produkcji BBC One, którego brytyjska premiera odbyła się 15 marca, napisały Sarah Quintrell ("Mroczne materie") i Maddie Dai ("Byłyśmy niebezpieczne"). Kiedy serialu możemy spodziewać się w Polsce? Data debiutu nie jest znana. Zaznaczmy, że swego czasu "Śmierć w Pemberley" była emitowana na kanale HBO (możliwe, że to tam obejrzymy adaptację książki Janice Hadlow).
Rolę Mary Bennet powierzono Elli Bruccoleri, gwieździe "Z pamiętnika położnej" i "Lady". W obsadzie znaleźli się również: Lucinda Dryzek ("Szalone życie Maddy Riley"), Ruth Jones ("Stella"), Richard E. Grant ("Withnail i ja"), Tanya Reynolds ("Dekameron"), Poppy Gilbert ("Zostań przy mnie") oraz Dónal Finn, który oczarował swoim talentem w "Młodym Sherlocku" i musicalu "Hadestown".
Jakie oceny zdobywa serial "The Other Bennet Sister"?
W agregatorze Rotten Tomatoes "The Other Bennet Sister" cieszy się 92 proc. pozytywnych recenzji (z 12 opinii krytyków), a także 97 proc. oceną widowni.
"To list miłosny do outsiderów, introwertyków i ludzi, którzy nie do końca pasują do otoczenia. Serial jednocześnie wzbogaca zbiór efemeryd Jane Austen, opowiadając kluczowe wydarzenia z 'Dumy i uprzedzenia' z perspektywy Mary" – napisał Ed Power z dziennika "The Irish Times". "Występ Elli Bruccoleri jest pełen współczucia dla Mary" – czytamy w tekście Wenlei Ma z portalu The Nightly.