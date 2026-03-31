"The Other Bennet Sister" to serial kostiumowy, na który powinni uważać fani "Bridgertonów" Fot. materiał prasowy

"The Other Bennet Sister" jest spełnieniem marzeń miłośników romansów kostiumowych. Brytyjski serial powstał na podstawie książki Janice Hollow inspirowanej należącą do kanonu literatury powieścią "Duma i uprzedzeniem" pióra Jane Austen. Poznajcie historię przyćmionej przez resztę sióstr Mary Bennet, która zbiera same dobre recenzje. Kiedy premiera w Polsce?

Powieść "Duma i uprzedzenie" Jane Austen, choć powstała w 1813 roku, odcisnęła wielkie piętno na współczesnej popkulturze. Po serialowej adaptacji z Jennifer Ehle ("Wróg numer jeden") i Colinem Firtherm ("Jak zostać królem"), a także filmie w reżyserii Joego Wrighta z Keirą Knightley ("Pokuta") przyszła pora na Netflixową wersję z udziałem Emmy Corrin ("The Crown") oraz Jackiem Lowdenem ("Kulawe konie").

Proza angielskiej pisarki, która z niezwykłą szczerością i humorem przelewała na papier swoje spostrzeżenia związane z pozycją kobiet w społeczeństwie czasów regencji, zainspirowała innych autorów do tworzenia nieoficjalnych spin-offów. W 2011 roku książka "Śmierć przybywa do Pemberley" P.D. Jamesa zdobyła tytuł bestsellera i doczekała się miniserialu BBC One. Teraz przyszła pora na ekranizację "The Other Bennet Sister" Janice Hadlow z 2020 roku.

"The Other Bennet Sister" to nowe spojrzenie na "Dumę i uprzedzenie"

Mary uchodzi za najmniej urodziwą i najmniej interesującą siostrę Bennet. Bale spędza w cieniu, nieudolnie gra na fortepianie i lubi moralizować przy śniadaniu. W "The Other Bennet Sister" widzowie spoglądają na wydarzenia z "Dumy i uprzedzenia", a także na ich następstwa oczami właśnie tej bohaterki, która przez niezbyt grzeczne uwagami matki i brak zainteresowania ze strony ojca powoli zaczyna nienawidzić samej siebie.

Przytłaczająca popularność jej sióstr, druzgocąca śmierć członka rodziny i brak samoakceptacji skutkują tym, że Mary wyrusza w podróż, by odkryć, kim jest i kim chce być. Po drodze poznaje pana Haywarda, któremu wpada w oko.

Scenariusz do produkcji BBC One, którego brytyjska premiera odbyła się 15 marca, napisały Sarah Quintrell ("Mroczne materie") i Maddie Dai ("Byłyśmy niebezpieczne"). Kiedy serialu możemy spodziewać się w Polsce? Data debiutu nie jest znana. Zaznaczmy, że swego czasu "Śmierć w Pemberley" była emitowana na kanale HBO (możliwe, że to tam obejrzymy adaptację książki Janice Hadlow).

Rolę Mary Bennet powierzono Elli Bruccoleri, gwieździe "Z pamiętnika położnej" i "Lady". W obsadzie znaleźli się również: Lucinda Dryzek ("Szalone życie Maddy Riley"), Ruth Jones ("Stella"), Richard E. Grant ("Withnail i ja"), Tanya Reynolds ("Dekameron"), Poppy Gilbert ("Zostań przy mnie") oraz Dónal Finn, który oczarował swoim talentem w "Młodym Sherlocku" i musicalu "Hadestown".

Jakie oceny zdobywa serial "The Other Bennet Sister"?

W agregatorze Rotten Tomatoes "The Other Bennet Sister" cieszy się 92 proc. pozytywnych recenzji (z 12 opinii krytyków), a także 97 proc. oceną widowni.

