Wiesław Myśliwski nie żyje Fot. screen z YouTube / Mazowiecki Instytut Kultury

W wieku 94 lat zmarł Wiesław Myśliwski – jeden z najwybitniejszych współczesnych polskich prozaików, dwukrotny laureat Nagrody Literackiej Nike. Informację o jego śmierci przekazał w poniedziałek "Tygodnik Powszechny". Pisarz zmarł pięć dni po swoich urodzinach.

"Zmarł Wiesław Myśliwski" – poinformował "Tygodnik Powszechny" we wpisie opublikowanym na Facebooku w poniedziałek przed godziną 10. Wiadomość potwierdził również Instytut Książki. "Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Wiesława Myśliwskiego, wybitnego polskiego prozaika, dwukrotnego laureata Nagrody Literackiej 'Nike'" – czytamy w komunikacie.

Wiesław Myśliwski urodził się 25 marca 1932 roku w Dwikozach. Przez dekady uchodził za mistrza słowa i jednego z najważniejszych kronikarzy ludzkiego doświadczenia w polskiej literaturze. Nazywano go "filozofem chłopskiego losu", który z historii wsi potrafił wydobyć uniwersalne prawdy o pamięci, przemijaniu i tożsamości.

Był jedynym pisarzem (z pisarek była to Olga Tokarczuk), który dwukrotnie otrzymał Nagrodę Literacką Nike – za powieści "Widnokrąg" (1997) oraz "Traktat o łuskaniu fasoli" (2007). Wśród jego najważniejszych dzieł znajdują się również "Kamień na kamieniu", uznawany za jedno z arcydzieł nurtu chłopskiego, a także "Pałac", "Nagi sad", "Ostatnie rozdanie" i "Ucho Igielne".

Z wykształcenia był polonistą – ukończył studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Przez wiele lat pracował jako redaktor i działacz życia literackiego, m.in. w Ludowej Spółdzielni Wydawniczej oraz jako redaktor naczelny kwartalnika "Regiony". Jego twórczość była tłumaczona na wiele języków i doceniana zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Książki Wiesława Myśliwskiego wielokrotnie trafiały do szkolnych i akademickich kanonów, zachwycały krytyków, a jednocześnie pozostawały zaskakująco przystępne dla szerokiego grona czytelników. Pisarz potrafił pisać o sprawach fundamentalnych – sensie życia, śmierci, przypadku – w sposób kameralny i przystępny, unikając patosu.

Jego proza wyróżniała się charakterystycznym, "mówionym" stylem – często przyjmowała formę monologu lub dialogu z nieobecnym rozmówcą. Myśliwski z olbrzymią wrażliwością opisywał los jednostki uwikłanej w historię, a ważnym elementem jego twórczości była pamięć. Bohaterowie autora "Widnokręgu" często wracają do minionych wydarzeń, próbując nadać im sens i uporządkować własne doświadczenia.

Pisarz pozostawał przez lata na uboczu życia medialnego, rzadko udzielał wywiadów i unikał rozgłosu. Skupiał się przede wszystkim na pisaniu, a każda jego kolejna książka była wydarzeniem literackim. Krytycy podkreślali jego konsekwencję i wierność własnemu stylowi, który z biegiem lat stawał się coraz bardziej oszczędny.