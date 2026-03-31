Elżbieta Jaworowicz kończy 80 lat. Fot. kadr z programu "Sprawa dla reportera"

Rola prowadzącej program "Sprawa dla reportera", charakterystycznie ułożone nogi i ciemna, krótka fryzura. To cechy, które niemal każdy Polak potrafiły dopasować do legendarnej osoby z telewizji, czyli Elżbiety Jaworowicz. Dziennikarka właśnie kończy 80 lat. Co ciekawe, można obejrzeć jej archiwalne zdjęcia z początków kariery. Ludzie się nimi zachwycają.

"Przetrwała na Woronicza nie tylko transformację ustrojową, ale też ponad 20 prezesów stacji. A to nie udało się nikomu. I choć jej program od dawna nie trafia już do 7 milionów widzów, jak to ongiś bywało, nadal jest olbrzymią konkurencją dla ofert innych stacji" – opisywała w naTemat Helena Łygas, przybliżając sylwetkę Elżbiety Jaworowicz.

Nie da się ukryć, że Jaworowicz jest jedną z najbardziej ikonicznych twarzy Telewizji Polskiej. W końcu od ponad czterdziestu lat prowadzi "Sprawę dla reportera". 31 marca 2026 roku kończy 80 lat. Ma więc wyjątkową okazję do świętowania.

Jaworowicz na zdjęciach sprzed lat

Za Jaworowicz naprawdę szmat czasu spędzony przed obiektywem. Okazuje się, że nie ma ona tylko kadrów z charakterystycznie pochylonymi nogami, w żakiecie i za biurkiem w studiu "Sprawy dla reportera". Są też zdjęcia, dzięki którym może się dowiedzieć, jak Jaworowicz wyglądała w młodości, gdy zaczynała swoją przygodę z telewizją.

Pewnego razu pokazano je nawet na antenie TVP. – Piękna kobieta – pojawiły się głosy. Sama Jaworowicz przyznała, że w tamtych czasach miała mnóstwo kompleksów.

Choć niektórym z pewnością, aż trudno uwierzyć, że Jaworowicz kończy 80 lat, to w sieci już pojawiło się mnóstwo życzeń i zachwytów nad archiwalnymi i aktualnymi ujęciami z udziałem słynnej reporterki.

Historia Elżbiety Jaworowicz

Przypomnijmy, że Elżbieta Jaworowicz przyszła na świat w marcu 1946 roku w niewielkiej miejscowości w województwie podkarpackim, w Nisku. Jednak dzieciństwo i lata młodzieńcze spędziła już w Stalowej Woli. Jej ojciec Bronisław Latawiec był vice dyrektorem tamtejszej elektrowni.

Po maturze w latach 60. Jaworowicz wyjechała do Warszawy. Niektóre źródła podają, że skończyła, ale na pewno wiadomo, że zaczęła studia na wydziale filologicznym (filologia polska) Uniwersytetu Warszawskiego. W kilku wywiadach wspominała, że dziennikarstwo nie było jej pasją od początku. Mimo tego postanowiła spróbować swoich sił w castingu do Telewizyjnego Ekranu Młodych. Zdobyła dzięki temu rolę prowadzącej niewielki kącik modowy w TVP.

Jaworowicz zaczęła przygodę z kamerą ponad cztery dekady temu

W międzyczasie skończyła Studium Zawodowe Realizacji Telewizyjnych Programów Dziennikarskich prowadzone przez Łódzką Filmówkę. Później Jaworowicz zabrała się za kręcenie filmów.

"Jej dwie dokumentalne realizacje zdobędą szereg wyróżnień na festiwalach filmowych, ale Jaworowicz musi odłożyć kamerę. W 1983 roku dostaje własny program w Telewizji Polskiej. Zostaje prowadzącą 'Sprawy dla reportera', a z czasem na tyle zrasta się z formatem, że jest właściwie niezastępowalna" – wspomniała Łygas w naTemat.