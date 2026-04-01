Serial "The Chosen" mozna obejreć teraz za darmo Fot. Kadr z "The Chosen"

Od 1 kwietnia Polacy będą mogli nadrobić za darmo jeden z największych światowych fenomenów ostatnich lat. Wszystkie dotychczasowe sezony serialu "The Chosen" trafią do serwisu TVP VOD, dając okazję do obejrzenia tej nietypowej opowieści o życiu Jezusa w całości – i to akurat przed Wielkanocą.

"The Chosen" (w Polsce znany też jako "The Chosen. Wybrani") to amerykański serial religijny stworzony przez Dallasa Jenkinsa, który jako pierwszy na taką skalę podjął się opowiedzenia historii Jezusa w formie wielosezonowego serialu.

Produkcja przenosi widzów do Judei i Galilei w I wieku, pokazując wydarzenia znane z Ewangelii oczami apostołów, uczniów, a także zwykłych ludzi. Jak opisują twórcy, widzowie mogą obserwować przemianę bohaterów, ich codzienne problemy, wątpliwości i relacje – od rybaków, przez poborców podatkowych, aż po przedstawicieli władzy religijnej i rzymskiej administracji.

W rolę Jezusa wciela się Jonathan Roumie, którego kreacja przyniosła mu międzynarodową rozpoznawalność. Na ekranie towarzyszą mu m.in. Shahar Isaac jako Szymon Piotr, Elizabeth Tabish jako Maria Magdalena czy Noah James w roli Andrzeja.

Serial "The Chosen" o Jezusie to wielki hit

Od premiery w 2019 roku "The Chosen" obejrzały setki milionów widzów na całym świecie, a chrześcijańska produkcja stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych projektów niezależnych w historii telewizji.

Co istotne, serial od początku rozwijany był w niestandardowy sposób – pierwszy sezon sfinansowano dzięki crowdfundingowi, bijąc rekordy popularności, a kolejne trafiały zarówno do kin, jak i na platformy streamingowe. Twórcy zdecydowali się także na model dystrybucji, który zakłada udostępnianie odcinków za darmo po okresach ekskluzywności.

Mimo ogromnego sukcesu, serial 'The Chosen" nie uniknął kontrowersji. Część środowisk konserwatywnych krytykowała współpracę twórców z osobami związanymi z Kościołem mormonów, dyskusje wywoływały również niektóre dialogi, które – zdaniem krytyków – nie mają bezpośredniego odpowiednika w Biblii.

Spore emocje wzbudziły także kwestie światopoglądowe, jak obecność symboliki LGBT w materiałach zza kulis czy religijna tożsamość Jonathana Roumie, który jest praktykującym katolikiem, co nie spodobało się wyznawcom innych chrześcijańskich religii. Dla części widzów problematyczne okazało się również podejście twórców do samej postaci Jezusa, którą ukazano bardzo ludzko.

Sam Jenkins podkreśla jednak konsekwentnie, że "The Chosen" nie jest dosłowną ekranizacją Ewangelii, lecz inspirowaną nimi opowieścią fabularną, mającą przybliżyć widzom realia epoki i emocje bohaterów. Twórcy zachęcają przy tym odbiorców do samodzielnego sięgania po Biblię.

