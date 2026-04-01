Węże 2026: "Friz & Wersow. Miłość w czasach online"
Film Friza i Wersow nie miał sobie równych Fot. Kadr z filmu "Friz & Wersow. Miłość w czasach online"

Kiedy w polskim kinie coś nie idzie, Popkulturowa Akademia Wszystkiego znowu bierze sprawy w swoje ręce. Ogłoszono nominacje do Węży 2026, czyli polskiego odpowiednika Złotych Malin, które co roku wytykają najgorsze filmy nad Wisłą. W tym roku dwa tytuły nie miały sobie równych: influencerski hit "Friz & Wersow. Miłość w czasach online" i "dzieło" Patryka Vegi o Władimirze Putinie. A to nie koniec koszmarków.

Nagrody Węże – których twórcami są dziennikarze Kamil Śmiałkowski, Krzysztof Spór i Konrad Wągrowski – to coroczna tradycja, która ma swoje miejsce w polskim krajobrazie filmowym od 2012 roku. Podobnie jak amerykańskie Złote Maliny "nagradzają" najgorsze osiągnięcia i są jak zimny prysznic dla twórców, którzy czasem zapominają, że kino to nie tylko biznes, ale też sztuka.

Wybór laureatów odbywa się na podstawie głosowania członków Popkulturowej Akademii Wszystkiego (PAW), w skład której wchodzą dziennikarze, krytycy i blogerzy filmowi. Z roku na rok Węże zyskują coraz większą popularność i szersze grono obserwatorów, którzy śledzą, który polski film zostanie ogłoszony największym "paździerzem".

"Nasze nagrody to cykliczne, gorzkie, acz niepozbawione humoru komentarze do potknięć tych, którzy chcą zarabiać tworząc filmy" – pisze PAW w tegorocznym komunikacie.

Tegoroczny "zwycięzca" nominacji to film "Friz & Wersow. Miłość w czasach online" o ślubie popularnych influencerów, który zgarnął aż 9 nominacji (i podbił kina). Na drugim miejscu znajduje się "Putin" – koszmarne "dzieło" Patryka Vegi, które też nie rozczarowało, zdobywając 8 nominacji. I choć "Putin" ma więcej szans na podwójną statuetkę w niektórych kategoriach, to Friz i Wersow póki co wychodzą na prowadzenie.

Aż po 7 nominacji zgarnęły także takie produkcje jak "100 dni do matury" i "Kleks i wynalazek Filipa Golarza", druga część "Akademii Pana Kleksa". Czyli w 2025 roku w polskim kinie naprawdę działo się… dużo złych rzeczy.

Jak co roku, Popkulturowa Akademia Wszystkiego nie zostawia na tych filmach suchej nitki. "Tradycyjnie z rozkoszną wręcz satysfakcją obejrzeliśmy wiele tych dzieł, oddzielając je jak plewa od reszty twórczości" – piszą w oficjalnym komunikacie. Ogłoszenie "laureatów" nastąpi 16 kwietnia w warszawskiej Kinotece.

Węży 2026: nominacje we wszystkich kategoriach

Poniżej pełna lista nominacji do Węży 2026.

WIELKI WĄŻ

  • "100 dni do matury" (reżyseria Mikołaj Piszczan, producenci Anna Zychowicz, Mateusz Kowalczyk, Łukasz Wojtyca, Konrad Dudziński, Błażej Pieczonka) - za stworzenie filmu o maturzystach z myślą o widzach, którzy nawet nie aspirują do egzaminu dojrzałości.
  • "Friz & Wersow. Miłość w czasach online" (reżyseria Krystian Kuczkowski, producenci Mateusz Kowalczyk, Błażej Pieczonka, Łukasz Wojtyca) - za dzieło, które w przyszłości będzie stawiane w jednym rzędzie z "Opisem obyczajów" Kitowicza.
  • "Kleks i wynalazek Filipa Golarza" (reżyseria Maciej Kawulski, producenci Tomasz Wardyn, Maciej Kawulski) - za konsekwentne niszczenie wizerunku Jana Brzechwy i jego najwybitniejszego dzieła.
  • "Nieprzyjaciel" (reżyseria Michał Krzywicki, producenci Agnieszka Odorowicz, Andrzej Papis, Maciej Sowiński) - za interesującą ekranizację angielskiego skrótowca "WTF".
  • "Putin" (reżyseria Patryk Vega, producent Patryk Vega) - za film, który jest niemalże tak zły, jak postać, o której próbuje opowiadać.

    • NAJGORSZA REŻYSERIA

  • Maciej Kawulski - "Kleks i wynalazek Filipa Golarza"
  • Krystian Kuczkowski - "Friz & Wersow. Miłość w czasach online"
  • Krystian Kuczkowski - "Jesteśmy Żugajkami"
  • Michał Tylka - "Wujek Foliarz"
  • Patryk Vega - "Putin"

    • NAJGORSZY SCENARIUSZ

  • Krzysztof Gureczny, Agnieszka Kruk - "Kleks i wynalazek Filipa Golarza"
  • Michał Krzywicki, Krzysztof Pacewicz, Sczepan Różalski - "Nieprzyjaciel"
  • Krystian Kuczkowski - "Friz & Wersow. Miłość w czasach online"
  • Agnieszka Porzezińska, Iwona Strzałka - "Misie"
  • Patryk Vega - "Putin"
  • Łukasz Zdanowski - "100 dni do matury"

    • NAJGORSZA ROLA MĘSKA

  • Mikołaj Kubacki - "Wujek Foliarz"
  • Mikołaj Roznerski - "Piernikowe serce"
  • Sławomir Sobala - "Putin"
  • Sebastian Stankiewicz - "Kleks i wynalazek Filipa Golarza"
  • Karol "Friz" Wiśniewski - "Friz & Wersow. Miłość w czasach online"

    • NAJGORSZA ROLA ŻEŃSKA

  • Barbara Kurdej-Szatan - "Piernikowe serce"
  • Joanna Opozda - "Nieprzyjaciel"
  • Morgane Polański - "Skarbek"
  • Weronika "Wersow" Sowa - "Friz & Wersow. Miłość w czasach online"
  • Kamila Urzędowska - "Ministranci"

    • NAJGORSZY DUET

  • Friz i Wersow - "Friz & Wersow. Miłość w czasach online"
  • Tomasz Karolak i Maciej Stuhr - "Planeta Singli 4: Wyspa"
  • Małgorzata Mikołajczak i Krzysztof Zalewski - "Misie"
  • Putin i duch chłopca - "Putin"
  • Putin i pielucha - "Putin"

    • WYSTĘP PONIŻEJ TALENTU

  • Małgorzata Foremniak - "100 dni do matury"
  • Jacek Koman - "100 dni do matury"
  • Tomasz Kot - "Kleks i wynalazek Filipa Golarza"
  • Maciej Stuhr - "Planeta Singli 4: Wyspa"
  • Robert Więckiewicz - "Vinci 2"

    • NAJGORSZY SEQUEL, PREQUEL LUB REMAKE:

  • "Kleks i wynalazek Filipa Golarza" (reżyseria Maciej Kawulski, producenci Tomasz Wardyn, Maciej Kawulski)
  • "Piep*zyć Mickiewicza 2" (reżyseria Sara Bustamante-Drozdek, producenci Tadeusz Lampka, Stanisław Szymański)
  • "Planeta Singli 4: Wyspa" (reżyseria Sam Akina, Michał Chaciński, producent Radosław Drabik)
  • Uwierz w Mikołaja 2" (reżyseria Anna Wieczur, producenci Tadeusz Lampka, Magdalena Nalepa)
  • "Vinci 2" (reżyseria Juliusz Machulski, producent Zbigniew Domagalski)

    NAJGORSZY FILM INFLUENCERSKI:

  • "100 dni do matury" (reżyseria Mikołaj Piszczan, producenci Anna Zychowicz, Mateusz Kowalczyk, Łukasz Wojtyca, Konrad Dudziński, Błażej Pieczonka)
  • "Friz & Wersow. Miłość w czasach online" (reżyseria Krystian Kuczkowski, producenci Mateusz Kowalczyk, Błażej Pieczonka, Łukasz Wojtyca)
  • "Jesteśmy Żugajkami" (reżyseria Krystian Kuczkowski, producenci Małgorzata Kuczkowska, Karolina Kuczkowska)
  • "Loterie influencerów. Genialny biznes czy przekręt?" (reżyseria Krystian Kuczkowski, producent Krystian Kuczkowski)

    • NAJBARDZIEJ ŻENUJĄCA SCENA

  • Dron w ministerstwie - "100 dni do matury"
  • Friz "metaforujący" tekst swojej ślubnej piosenki - "Friz & Wersow. Miłość w czasach online"
  • Kropla krwi Jezusa - "Ja jestem Niepokalane Poczęcie"
  • Bartłomiej Topa wyrzygujący szatana - "Martwi przed świtem"
  • Putin w pielusze - "Putin

    • EFEKT SPECJALNEJ TROSKI

  • Zaświaty - "Misie"
  • Wybuch bomby w samochodzie - "Nieprzyjaciel"
  • Putin - "Putin"
  • Utopiec - "Skarbek i tajemnica magicznego sreberka"
  • Celownik na papieżu - "Zamach na papieża"

    • NAJGORSZY TELEDYSK

  • "Przestrzeń" Trzech Króli - "100 dni do matury"
  • "Na zawsze" Friz & Wersow - "Friz & Wersow. Miłość w czasach online"
  • "Twój głos" Roxie Węgiel - "Piep*zyć Mickiewicza 2"
  • "Płomień" Sound'n'Grace - "Piernikowe serce"
  • "Wesel się świecie" Golec uOrkiestra - "Uwierz w Mikołaja 2"

    • NAJGORSZY PLAKAT

  • "Ja jestem Niepokalane Poczęcie" (prod. Anna Kondrat, Michał Kondrat, Marek Trojak; dystr. Kondrat - Media)
  • "Kleks i wynalazek Filipa Golarza" (prod. Tomasz Wardyn, Maciej Kawulski; dystr. Next Film)
  • "Piernikowe serce" (prod. Krzysztof Łączak, Katarzyna Staszczyk; dystr. TVP Dystrybucja Kinowa)
  • "Skarbek i tajemnica magicznego sreberka" (prod. Małgorzata Domin, Dominika Mandla; dystr. TVP Dystrybucja Kinowa)
  • "Vinci 2" (prod. Zbigniew Domagalski; dystr. Warner Bros. Poland)

    • NAJGORSZY PRZEKŁAD TYTUŁU

  • "Dzielna banda i tajemnica zaginionego wujka" - org. "Buffalo Kids" (dystr. Best Film)
  • "Freddy. Pudel nie z tej ziemi" - org. "200% Wolf" (dystr. Monolith Film)
  • "Left-Handed Girl. To była ręka… diabła! - org. "Zuo pie zi nvhai" (dystr. So FILMS)
  • "Noc w Zoo" - org. "Night of the Zoopocalypse" (dystr. M2 Films)
  • "Szybcy i sprytni" - org. "Falcon Express" (dystr. Monolith Films)