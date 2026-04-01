Kiedy w polskim kinie coś nie idzie, Popkulturowa Akademia Wszystkiego znowu bierze sprawy w swoje ręce. Ogłoszono nominacje do Węży 2026, czyli polskiego odpowiednika Złotych Malin, które co roku wytykają najgorsze filmy nad Wisłą. W tym roku dwa tytuły nie miały sobie równych: influencerski hit "Friz & Wersow. Miłość w czasach online" i "dzieło" Patryka Vegi o Władimirze Putinie. A to nie koniec koszmarków.
Nagrody Węże – których twórcami są dziennikarze Kamil Śmiałkowski, Krzysztof Spór i Konrad Wągrowski – to coroczna tradycja, która ma swoje miejsce w polskim krajobrazie filmowym od 2012 roku. Podobnie jak amerykańskie Złote Maliny "nagradzają" najgorsze osiągnięcia i są jak zimny prysznic dla twórców, którzy czasem zapominają, że kino to nie tylko biznes, ale też sztuka.
Wybór laureatów odbywa się na podstawie głosowania członków Popkulturowej Akademii Wszystkiego (PAW), w skład której wchodzą dziennikarze, krytycy i blogerzy filmowi. Z roku na rok Węże zyskują coraz większą popularność i szersze grono obserwatorów, którzy śledzą, który polski film zostanie ogłoszony największym "paździerzem".
"Nasze nagrody to cykliczne, gorzkie, acz niepozbawione humoru komentarze do potknięć tych, którzy chcą zarabiać tworząc filmy" – pisze PAW w tegorocznym komunikacie.
Węże 2026: "Friz & Wersow. Miłość w czasach online"
Tegoroczny "zwycięzca" nominacji to film "Friz & Wersow. Miłość w czasach online" o ślubie popularnych influencerów, który zgarnął aż 9 nominacji (i podbił kina). Na drugim miejscu znajduje się "Putin" – koszmarne "dzieło" Patryka Vegi, które też nie rozczarowało, zdobywając 8 nominacji. I choć "Putin" ma więcej szans na podwójną statuetkę w niektórych kategoriach, to Friz i Wersow póki co wychodzą na prowadzenie.
Aż po 7 nominacji zgarnęły także takie produkcje jak "100 dni do matury" i "Kleks i wynalazek Filipa Golarza", druga część "Akademii Pana Kleksa". Czyli w 2025 roku w polskim kinie naprawdę działo się… dużo złych rzeczy.
Jak co roku, Popkulturowa Akademia Wszystkiego nie zostawia na tych filmach suchej nitki. "Tradycyjnie z rozkoszną wręcz satysfakcją obejrzeliśmy wiele tych dzieł, oddzielając je jak plewa od reszty twórczości" – piszą w oficjalnym komunikacie. Ogłoszenie "laureatów" nastąpi 16 kwietnia w warszawskiej Kinotece.
Węży 2026: nominacje we wszystkich kategoriach
Poniżej pełna lista nominacji do Węży 2026.
WIELKI WĄŻ
NAJGORSZA REŻYSERIA
NAJGORSZY SCENARIUSZ
NAJGORSZA ROLA MĘSKA
NAJGORSZA ROLA ŻEŃSKA
NAJGORSZY DUET
WYSTĘP PONIŻEJ TALENTU
NAJGORSZY SEQUEL, PREQUEL LUB REMAKE:
Dalsza część artykułu poniżej.
Zobacz także