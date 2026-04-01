Film Friza i Wersow nie miał sobie równych

Kiedy w polskim kinie coś nie idzie, Popkulturowa Akademia Wszystkiego znowu bierze sprawy w swoje ręce. Ogłoszono nominacje do Węży 2026, czyli polskiego odpowiednika Złotych Malin, które co roku wytykają najgorsze filmy nad Wisłą. W tym roku dwa tytuły nie miały sobie równych: influencerski hit "Friz & Wersow. Miłość w czasach online" i "dzieło" Patryka Vegi o Władimirze Putinie. A to nie koniec koszmarków.

Nagrody Węże – których twórcami są dziennikarze Kamil Śmiałkowski, Krzysztof Spór i Konrad Wągrowski – to coroczna tradycja, która ma swoje miejsce w polskim krajobrazie filmowym od 2012 roku. Podobnie jak amerykańskie Złote Maliny "nagradzają" najgorsze osiągnięcia i są jak zimny prysznic dla twórców, którzy czasem zapominają, że kino to nie tylko biznes, ale też sztuka.

Wybór laureatów odbywa się na podstawie głosowania członków Popkulturowej Akademii Wszystkiego (PAW), w skład której wchodzą dziennikarze, krytycy i blogerzy filmowi. Z roku na rok Węże zyskują coraz większą popularność i szersze grono obserwatorów, którzy śledzą, który polski film zostanie ogłoszony największym "paździerzem".

"Nasze nagrody to cykliczne, gorzkie, acz niepozbawione humoru komentarze do potknięć tych, którzy chcą zarabiać tworząc filmy" – pisze PAW w tegorocznym komunikacie.

Węże 2026: "Friz & Wersow. Miłość w czasach online"

Tegoroczny "zwycięzca" nominacji to film "Friz & Wersow. Miłość w czasach online" o ślubie popularnych influencerów, który zgarnął aż 9 nominacji (i podbił kina). Na drugim miejscu znajduje się "Putin" – koszmarne "dzieło" Patryka Vegi, które też nie rozczarowało, zdobywając 8 nominacji. I choć "Putin" ma więcej szans na podwójną statuetkę w niektórych kategoriach, to Friz i Wersow póki co wychodzą na prowadzenie.

Aż po 7 nominacji zgarnęły także takie produkcje jak "100 dni do matury" i "Kleks i wynalazek Filipa Golarza", druga część "Akademii Pana Kleksa". Czyli w 2025 roku w polskim kinie naprawdę działo się… dużo złych rzeczy.

Jak co roku, Popkulturowa Akademia Wszystkiego nie zostawia na tych filmach suchej nitki. "Tradycyjnie z rozkoszną wręcz satysfakcją obejrzeliśmy wiele tych dzieł, oddzielając je jak plewa od reszty twórczości" – piszą w oficjalnym komunikacie. Ogłoszenie "laureatów" nastąpi 16 kwietnia w warszawskiej Kinotece.

Węży 2026: nominacje we wszystkich kategoriach

Poniżej pełna lista nominacji do Węży 2026.

WIELKI WĄŻ

"100 dni do matury" (reżyseria Mikołaj Piszczan, producenci Anna Zychowicz, Mateusz Kowalczyk, Łukasz Wojtyca, Konrad Dudziński, Błażej Pieczonka) - za stworzenie filmu o maturzystach z myślą o widzach, którzy nawet nie aspirują do egzaminu dojrzałości. "Friz & Wersow. Miłość w czasach online" (reżyseria Krystian Kuczkowski, producenci Mateusz Kowalczyk, Błażej Pieczonka, Łukasz Wojtyca) - za dzieło, które w przyszłości będzie stawiane w jednym rzędzie z "Opisem obyczajów" Kitowicza . "Kleks i wynalazek Filipa Golarza" (reżyseria Maciej Kawulski, producenci Tomasz Wardyn, Maciej Kawulski) - za konsekwentne niszczenie wizerunku Jana Brzechwy i jego najwybitniejszego dzieła. "Nieprzyjaciel" (reżyseria Michał Krzywicki, producenci Agnieszka Odorowicz, Andrzej Papis, Maciej Sowiński) - za interesującą ekranizację angielskiego skrótowca "WTF". "Putin" (reżyseria Patryk Vega, producent Patryk Vega) - za film, który jest niemalże tak zły, jak postać, o której próbuje opowiadać.

NAJGORSZA REŻYSERIA

Maciej Kawulski - "Kleks i wynalazek Filipa Golarza" Krystian Kuczkowski - "Friz & Wersow. Miłość w czasach online" Krystian Kuczkowski - "Jesteśmy Żugajkami" Michał Tylka - "Wujek Foliarz" Patryk Vega - "Putin"

NAJGORSZY SCENARIUSZ

Krzysztof Gureczny, Agnieszka Kruk - "Kleks i wynalazek Filipa Golarza" Michał Krzywicki, Krzysztof Pacewicz, Sczepan Różalski - " Nieprzyjaciel" Krystian Kuczkowski - "Friz & Wersow. Miłość w czasach online" Agnieszka Porzezińska, Iwona Strzałka - "Misie" Patryk Vega - "Putin" Łukasz Zdanowski - "100 dni do matury"

NAJGORSZA ROLA MĘSKA

Mikołaj Kubacki - "Wujek Foliarz" Mikołaj Roznerski - "Piernikowe serce" Sławomir Sobala - "Putin" Sebastian Stankiewicz - "Kleks i wynalazek Filipa Golarza" Karol "Friz" Wiśniewski - "Friz & Wersow. Miłość w czasach online"

NAJGORSZA ROLA ŻEŃSKA

Barbara Kurdej-Szatan - "Piernikowe serce" Joanna Opozda - "Nieprzyjaciel" Morgane Polański - "Skarbek" Weronika "Wersow" Sowa - "Friz & Wersow. Miłość w czasach online" Kamila Urzędowska - "Ministranci"

NAJGORSZY DUET

Friz i Wersow - "Friz & Wersow. Miłość w czasach online" Tomasz Karolak i Maciej Stuhr - "Planeta Singli 4: Wyspa" Małgorzata Mikołajczak i Krzysztof Zalewski - "Misie" Putin i duch chłopca - "Putin" Putin i pielucha - "Putin"

WYSTĘP PONIŻEJ TALENTU

Małgorzata Foremniak - "100 dni do matury" Jacek Koman - "100 dni do matury" Tomasz Kot - "Kleks i wynalazek Filipa Golarza" Maciej Stuhr - "Planeta Singli 4: Wyspa" Robert Więckiewicz - "Vinci 2"

NAJGORSZY SEQUEL, PREQUEL LUB REMAKE:

"Kleks i wynalazek Filipa Golarza" (reżyseria Maciej Kawulski, producenci Tomasz Wardyn, Maciej Kawulski) "Piep*zyć Mickiewicza 2" (reżyseria Sara Bustamante-Drozdek, producenci Tadeusz Lampka, Stanisław Szymański) "Planeta Singli 4: Wyspa" (reżyseria Sam Akina, Michał Chaciński, producent Radosław Drabik) Uwierz w Mikołaja 2" (reżyseria Anna Wieczur, producenci Tadeusz Lampka, Magdalena Nalepa) "Vinci 2" (reżyseria Juliusz Machulski, producent Zbigniew Domagalski)

NAJGORSZY FILM INFLUENCERSKI:

"100 dni do matury" (reżyseria Mikołaj Piszczan, producenci Anna Zychowicz, Mateusz Kowalczyk, Łukasz Wojtyca, Konrad Dudziński, Błażej Pieczonka) "Friz & Wersow. Miłość w czasach online" (reżyseria Krystian Kuczkowski, producenci Mateusz Kowalczyk, Błażej Pieczonka, Łukasz Wojtyca) "Jesteśmy Żugajkami" (reżyseria Krystian Kuczkowski, producenci Małgorzata Kuczkowska, Karolina Kuczkowska) "Loterie influencerów. Genialny biznes czy przekręt?" (reżyseria Krystian Kuczkowski, producent Krystian Kuczkowski)

NAJBARDZIEJ ŻENUJĄCA SCENA

Dron w ministerstwie - "100 dni do matury" Friz "metaforujący" tekst swojej ślubnej piosenki - "Friz & Wersow. Miłość w czasach online" Kropla krwi Jezusa - "Ja jestem Niepokalane Poczęcie" Bartłomiej Topa wyrzygujący szatana - "Martwi przed świtem" Putin w pielusze - "Putin

EFEKT SPECJALNEJ TROSKI

Zaświaty - "Misie" Wybuch bomby w samochodzie - "Nieprzyjaciel" Putin - "Putin" Utopiec - "Skarbek i tajemnica magicznego sreberka" Celownik na papieżu - "Zamach na papieża"

NAJGORSZY TELEDYSK

"Przestrzeń" Trzech Króli - "100 dni do matury" "Na zawsze" Friz & Wersow - "Friz & Wersow. Miłość w czasach online" "Twój głos" Roxie Węgiel - "Piep*zyć Mickiewicza 2" "Płomień" Sound'n'Grace - "Piernikowe serce" "Wesel się świecie" Golec uOrkiestra - "Uwierz w Mikołaja 2"

NAJGORSZY PLAKAT

"Ja jestem Niepokalane Poczęcie" (prod. Anna Kondrat, Michał Kondrat, Marek Trojak; dystr. Kondrat - Media) "Kleks i wynalazek Filipa Golarza" (prod. Tomasz Wardyn, Maciej Kawulski; dystr. Next Film) "Piernikowe serce" (prod. Krzysztof Łączak, Katarzyna Staszczyk; dystr. TVP Dystrybucja Kinowa) "Skarbek i tajemnica magicznego sreberka" (prod. Małgorzata Domin, Dominika Mandla; dystr. TVP Dystrybucja Kinowa) "Vinci 2" (prod. Zbigniew Domagalski; dystr. Warner Bros. Poland)

NAJGORSZY PRZEKŁAD TYTUŁU

"Dzielna banda i tajemnica zaginionego wujka" - org. "Buffalo Kids" (dystr. Best Film) "Freddy. Pudel nie z tej ziemi " - org. "200% Wolf" (dystr. Monolith Film) "Left-Handed Girl. To była ręka… diabła! - org. "Zuo pie zi nvhai" (dystr. So FILMS) "Noc w Zoo" - org. "Night of the Zoopocalypse" (dystr. M2 Films) "Szybcy i sprytni" - org. "Falcon Express" (dystr. Monolith Films)