Finałowy sezon "The Boys" nadchodzi. W piątej odsłonie Billy Butcher i jego drużyna stawią czoła Homelanderowi, gotowi zniszczyć skorumpowanych superbohaterów raz na zawsze. Pojawią się też nowe postacie, w tym aż dwóch aktorów z "Supernatural", co oznacza spotkanie po latach... całej głównej obsady kultowego serialu. Sprawdzamy, kiedy premiera nowych odcinków.

"The Boys" zadebiutowali w 2019 roku i od tego czasu stali się jednym z największych hitów platformy Amazon Prime Video. Głównym showrunnerem i twórcą jest Eric Kripke. Brutalny, prześmiewczy i zupełnie nieprzewidywalny serial superbohaterski (a właściwie antysuperbohaterski) bazuje na serii komiksów autorstwa Gartha Ennisa i Daricka Robertsona. W tym roku niestety pożegnamy się z Supkami i z Chłopakami, a finałowa odsłona ma być... mocna.

O czym będzie 5. sezon "The Boys"?

W 5. sezonie "The Boys" świat stał się niemal całkowicie podporządkowany Homelanderowi (Antony Starr). Po tym, jak zyskał globalną władzę, nie ma już żadnej kontroli nad jego nieprzewidywalnymi działaniami. Superbohaterowie, którzy kiedyś mieli ratować świat, teraz nim rządzą, niosąc ze sobą destrukcję i śmierć.

Starlight (Erin Moriarty) podejmuje próbę zorganizowania ruchu oporu przeciwko Homelanderowi, ale pozostali członkowie ekipy, w tym Hughie (Jack Quaid), Mother's Milk (Laz Alonso) i Frenchie (Tomer Capone), zostali uwięzieni w obozie przez żołnierzy Voughta.

Kimiko (Karen Fukuhara) zniknęła, a Billy Butcher (Karl Urban), po chwilowej nieobecności, wraca z planem, który ma na zawsze zmienić oblicze świata. Ostatecznym rozwiązaniem może okazać się syntetyczny wirus, który w jednej chwili może zgładzić każdego superbohatera, jednak nie jest to proste zadanie...

Twórcy zapowiadają, że cały ostatni sezon "The Boys" będzie pełną napięcia walką z czasem, gdzie każdy ruch może kosztować życie. Finałowa rozgrywka ma być zarówno bardzo brutalna, jak i emocjonalna. Wszyscy bohaterowie – od Butchera po Starlight – będą musieli stawić czoła nie tylko Homelanderowi, ale również własnym demonom.

W 5. sezonie "The Boys" widzowie zobaczą powroty znanych i kultowych postaci, ale pojawią się też nowi bohaterowie. Czeka nas nieoczekiwany reunion głównej obsady kultowego "Supernatural" – Jared Padalecki i Misha Collins dołączą do Jensena Acklesa, czyli Soldiera Boya. W finale pojawi się także Mason Dye ze "Stranger Things".

Kiedy 5. sezon "The Boys" na Prime Video?

Finałowy sezon "The Boys" będzie dostępny na Prime Video już w kwietniu.. Premiera pierwszych dwóch odcinków odbędzie się 8 kwietnia, a kolejne epizody będą publikowane co tydzień, aż do zakończenia sezonu. Ostatni, ósmy odcinek – finał "The Boys" – pojawi się 20 maja.

Oto dokładny harmonogram premier nowych odcinków "The Boys 5":

Odcinki 1 i 2 : 8 kwietnia 2026 Odcinek 3 : 15 kwietnia 2026 Odcinek 4 : 22 kwietnia 2026 Odcinek 5 : 29 kwietnia 2026 Odcinek 6 : 6 maja 2026 Odcinek 7 : 13 maja 2026 Odcinek 8 : 20 maja 2026

Co dalej z "The Boys"?

Choć piąty sezon zamyka główną historię "The Boys", to uniwersum stworzone przez Ericka Kripke'a wcale się nie kończy. Nadchodzi spin-off "Vought Rising", który ma opowiedzieć historię korporacji Vought w latach 50.