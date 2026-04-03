Wojciech Morawski nie żyje Fot. Facebook / Wojtek Pilichowski

Świat polskiego rocka żegna jednego ze swoich cichych bohaterów. Nie żyje Wojciech Morawski – perkusista, współzałożyciel Perfect i muzyk, który przez dekady współtworzył brzmienie najważniejszych formacji w historii rodzimej sceny. Miał 76 lat.

Informację o śmierci artysty przekazał w mediach społecznościowych Zbigniew Hołdys. "Dziś o 7 rano Wojtek nas opuścił..." – napisał, publikując kolaż zdjęć perkusisty.

Od dłuższego czasu Wojciech Morawski zmagał się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Wsparcie zapewniała mu Polska Fundacja Muzyczna, która pomaga artystom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. W ostatnim okresie życia Morawski przebywał w Domu Artystów Weteranów w Skolimowie, wcześniej mieszkał także w domu pomocy społecznej.

Jeszcze kilka dni przed śmiercią Zbigniew Hołdys informował, że jego przyjaciel trafił do szpitala. O pogarszającym się stanie zdrowia mówiło się już wcześniej – w ubiegłym roku Krzysztof Skiba ujawnił, że perkusista zmaga się z poważnymi problemami z pamięcią i nie ma już szans na powrót do grania.

W poruszającym wpisie Polska Fundacja Muzyczna pożegnała artystę słowami: "Wybitny perkusista, współtwórca historii polskiego rocka, artysta o niezwykłej wrażliwości i energii scenicznej. Związany z takimi zespołami jak Breakout, Perfect, Porter Band, Voo Voo czy Klan, współtworzył brzmienie, które dla wielu pokoleń stało się symbolem muzycznej wolności i autentyczności. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci".

Z kolei Agencja Muzyczna Polskiego Radia podkreśliła jego wyjątkową rolę w zespołach: "To nie był perkusista 'od grania w tle'. To był ktoś, kto budował puls zespołu. Jak on siadał za bębnami, wszystko zaczynało oddychać. Zostają nagrania. Zostaje groove. I to coś, czego się nie da zapisać nutami".

Wojciech Morawski urodził się 9 października 1949 roku w Warszawie i od końca lat 60. był aktywny na scenie muzycznej. Należał do grona najbardziej cenionych perkusistów w Polsce, a jego dorobek obejmuje współpracę z legendarnymi formacjami, jak Breakout.

Szczególne miejsce w jego biografii zajmuje rok 1977, kiedy razem ze Zdzisławem Zawadzkim zakładał zespół Perfect. Choć jego przygoda z grupą nie trwała długo – opuścił ją pod koniec lat 70. – to właśnie ten projekt przyniósł mu największą rozpoznawalność i zapisał go na trwałe w historii polskiej muzyki.

W połowie lat 80. dołączył do supergrupy Morawski Waglewski Nowicki Hołdys. Wcześniej uczestniczył także w słynnej sesji nagraniowej albumu "I Ching" z 1984 roku – jednego z najbardziej kultowych przedsięwzięć w historii polskiego rocka. Pod kierownictwem Zbigniewa Hołdysa wzięli w nim udział czołowi polscy muzycy rockowi, jak Perfect, TSA czy Maanam, Porter Band.