"Przeklęty" to szokujący dokument true crime Fot. HBO Max

Wyobraźcie sobie człowieka, który od dekad unika sprawiedliwości, choć trupy ścielą się wokół niego gęsto. Jest bajecznie bogaty, skrajnie dziwny i... sam zgłasza się do filmowców, by opowiedzieć swoją wersję wydarzeń. "Przeklęty: Życie i śmierci Roberta Dursta" to jeden z najlepszych dokumentów true crime w historii. Ostatni odcinek sprawi, że będziecie zbierać szczęki z podłogi.

W świecie true crime istnieją historie dziwne i historie, w które po prostu trudno uwierzyć. Przypadek Roberta Dursta, dziedzica nowojorskiej fortuny wartej miliardy dolarów, należy do tej drugiej kategorii. Andrew Jarecki, reżyser serialu "Przeklęty: Życie i śmierci Roberta Dursta" z 2015 roku, stworzył dzieło, które nie tylko dokumentuje zbrodnię, ale realnie zmienia bieg historii i wymierza sprawiedliwość.

Robert Durst przez lata był czarną owcą jednej z najpotężniejszych rodzin w Nowym Jorku. Jego życie było pasmem niewyjaśnionych tragedii. Zaczęło się w 1982 roku, kiedy jego żona, Kathleen, zniknęła bez śladu. Choć podejrzenia od początku padały na Roberta, bogaczowi nigdy nie postawiono zarzutów.

Dwadzieścia lat później, w 2000 roku, w Los Angeles zginęła jego bliska przyjaciółka Susan Berman – tuż przed tym, jak miała rozmawiać z policją o zaginięciu Kathleen. Rok później Durst zostaje aresztowany w Teksasie za zabójstwo i poćwiartowanie sąsiada. Milioner przyznał się do winy, ale twierdził, że działał w samoobronie i... został uniewinniony przez ławę przysięgłych.

"Przeklęty" to wstrząsający dokument true crime. Robert Durst sam zastawił na siebie pułapkę

Najbardziej fascynującym elementem serialu "Przeklęty: Życie i śmierci Roberta Dursta" z 2015 roku (oryginalny tytuł to: "The Jinx") jest fakt, że... to sam Durst skontaktował się z Jareckim. Chciał "wyjaśnić kilka spraw" i udzielić ekskluzywnego wywiadu. Przez sześć odcinków obserwujemy przedziwną grę między reżyserem a bohaterem.

Durst przed kamerą jest spokojny, ale jego tik nerwowy – gwałtowne mruganie oczami i dziwne chrząknięcia – zdradzają, że pod maską opanowanego starszego pana kryje się coś mrocznego. Twórcy serialu wykonali tytaniczną pracę śledczą, docierając do dowodów, których policja nie potrafiła znaleźć przez trzydzieści lat. Kluczowym elementem okazuje się list, który staje się gwoździem do trumny milionera.

Nie da się pisać o "Przeklętym" bez wspomnienia o ostatnim, legendarnym już odcinku. Podczas nagrywania finałowej sesji, Durst poprosił o przerwę i udał się do łazienki. Zapomniał jednak o jednym szczególe – wciąż miał przypięty do ubrania włączony mikrofon bezprzewodowy.

To, co wymamrotał pod nosem do samego siebie w pustej łazience, przeszło do legendy. Prawda. ukrywana przez ponad trzy dekady, w końcu ujrzała światło dzienne w najbardziej przypadkowy i szokujący sposób. Dzień przed emisją finałowego odcinka w 2015 roku, Robert Durst został aresztowany przez FBI.

Gdzie obejrzeć dokument "Przeklęty: Życie i śmierci Roberta Dursta"?

"Przeklęty" to nie tylko przerażająca historia morderstw, ale również analiza tego, jak pieniądze i wpływy pozwalają przez lata unikać odpowiedzialności. Dla fanów true crime to pozycja absolutnie obowiązkowa – na Filmwebie ma od polskich widzów wysoką ocenę 8/10, a na Rotten Tomatoes aż 90 procent pozytywnych ocen od krytyków i 91 procent od widowni.