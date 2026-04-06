Ich współpraca to jeden z najbardziej fascynujących i owocnych romansów artystycznych w historii współczesnego kina. Od przesłuchania do roli Batmana, które zakończyło się narodzinami kultowego złoczyńcy, aż po oscarowy triumf "Oppenheimera" – Cillian Murphy i Christopher Nolan stworzyli duet, który odmienił oblicze Hollywood. Przypominamy ikoniczne role Murphy'ego u reżysera nadchodzącej "Odysei".

Christopher Nolan, jeden z najlepszych współczesnych reżyserów i laureat Oscara za "Oppenheimera", nie szczędzi Cillianowi Murphy'emu komplementów, opisując go jako jednego z najwybitniejszych aktorów swojego pokolenia – zarówno na scenie, jak i na ekranie. Fani żartują nawet, że Brytyjczyk to największy fan błękitnych oczu Irlandczyka, którymi nieraz zachwycał się publicznie.

Z kolei dla gwiazdy "Peaky Blinders", reżyser "Interstellar" to postać, która całkowicie odmieniła jego życie zawodowe i kreatywne. – Zawsze mówiłem publicznie i prywatnie Chrisowi: jeśli jestem dostępny i chcesz mnie w swoim filmie, będę tam. Rozmiar roli nie ma dla mnie znaczenia – mówił w jednym z wywiadów.

W "Odysei", nadchodzącym, epickim widowisku Nolana, Murphy się jednak nie pojawi, co zasmuciło wielu fanów Irlandczyka (swoją drogą fanowskiego faworyta do roli Lorda Voldermorta w nadchodzącym serialu "Harry Potter"). Aktor żartował, że odczuwa "ROMO" (Relief of missing out), czyli ulgę z powodu przegapienia czegoś. Nie może się jednak doczekać premiery.

– Jeśli jakikolwiek reżyser na świecie miałby zmierzyć się z "Odyseją", to właśnie Christopher Nolan. Jestem niezwykle podekscytowany. On jest jeden na milion. Był ogromną częścią mojego aktorskiego życia. Nie mogę się doczekać, by zobaczyć, co z tym zrobi – mówił w "Variety". Premiera już 17 lipca.

Filmy Christophera Nolana z Cillianem Murphym. Od "Batmana" do "Oppenheimera"

To idealny moment, by przypomnieć wszystkie role Cilliana Murphy'ego w filmach Christophera Nolana. A były aż cztery, ale w sześciu filmach.

Trylogia Mrocznego Rycerza (2005–2012)

Wszystko zaczęło się w 2003 roku od zdjęcia w gazecie. Nolan, pracując nad scenariuszem do "Batmana: Początek", zobaczył fotografię Murphy'ego z ogoloną głową i przeszywającym wzrokiem w kultowym horrorze "28 dni później" Danny'ego Boyle'a.

– Pamiętam, że uderzyła mnie twoja obecność, dosłownie z tego jednego zdjęcia. Zacząłem sprawdzać, kim jesteś i co zrobiłeś. Byłem bardzo podekscytowany pomysłem spotkania z tobą i zaproszenia cię na zdjęcia próbne do roli Batmana – wspominał Nolan w rozmowie z "Entertainment Weekly".

Choć podczas pierwszej wspólnej kolacji w Los Angeles obaj przeczuwali, że Cillian nie do końca pasuje do kostiumu Bruce'a Wayne'a, reżyser desperacko chciał go mieć w swoim zespole. Postanowił przekonać sceptycznych szefów studia i nagrać próbny materiał z Murphym.

Nolan dopiął swego: "Zrobiliśmy te testy ekranowe bardzo misternie, na taśmie 35 mm. Gdy zacząłeś grać, wśród ekipy zapanowała niesamowita atmosfera. Kiedy powiedziałem szefom: 'Okej, Christian Bale jest Batmanem, ale co powiecie na Cilliana w roli Stracha na Wróble?', nie było sprzeciwu. Wcześniej tych złoczyńców grały gwiazdy formatu Jacka Nicholsona czy Jima Carreya. To był wielki akt wiary".

Rola dr. Jonathana Crane'a, czyli superzłoczyńcy Stracha na Wróble, stała się ikoniczna. Murphy jako jedyny antagonista pojawił się we wszystkich trzech częściach kultowej trylogii ("Batman: Początek", "Mroczny Rycerz", "Mroczny Rycerz powstaje"), stając się mrocznym łącznikiem całego uniwersum.

Incepcja (2010)

W swojej spektakularnej "Incepcji" Nolan powierzył Murphy'emu rolę Roberta Fischera – dziedzica potężnego imperium, który staje się celem zespołu Domm Cobba (Leonardo DiCaprio). Choć film oszałamiał wizualnie, to właśnie wątek Fischera i jego skomplikowanej relacji z umierającym ojcem stanowił emocjonalne jądro opowieści.

Nolan wspomina tę współpracę jako "szalone doświadczenie". – Bardzo mi zależało, byś znów wystąpił w tym filmie. To było niesamowite przeżycie, kręcenie na całym świecie, bycie na szczycie góry, gdy wszyscy próbowali jeździć na nartach w potwornej śnieżycy. Dobrze było mieć tam sojusznika – wspominał.

Z kolei Murphy wyznał, że praca u boku tak wybitnej obsady była dla niego oszałamiająca. – Ten film naprawdę rozwalił mi system. Wiesz, praca z Leo i całą tą niesamowitą obsadą... – mówił aktor. Dodajmy, że "Incepcja" umocniła jego pozycję w Hollywood.

Dunkierka (2017)

Wojenny epos Nolana pokazał, że dla Murphy'ego nie ma ról za małych. Jako "trzęsący się żołnierz" – ofiara zespołu stresu pourazowego (PTSD) znaleziona na wraku statku – Cillian stał się symbolem psychologicznego kosztu wojny.

Choć aktor początkowo żartował, czy nie mógłby zagrać pilota Spitfire'a, ostatecznie stworzył jedną z najbardziej poruszających i surowych kreacji w swojej karierze – niektórzy widzowie mogli ją jednak przeoczyć w wielowątkowej "Dunkierce" ze sporą obsadą. Dla Nolana rola ta była "mała, ale absolutnie kluczowa".

Oppenheimer (2023)

Przez lata Cillian Murphy był dla Nolana niezawodnym aktorem drugoplanowym, ale w głębi duszy Irlandczyk marzył o czymś więcej. W rozmowie z Associated Press przyznał szczerze: "Zawsze mówiłem Chrisowi, że będę u niego grał, nie dbając o wielkość roli. Ale głęboko w środku, po cichu, byłem zdesperowany, by zagrać u niego główną rolę".

To marzenie spełniło się w najbardziej spektakularny sposób: w biograficznym "Oppenheimerze" o ojcu bomby atomowej. Nolan zadzwonił do Murphy'ego bez żadnego uprzedzenia. – To był jeden z moich ulubionych momentów w branży filmowej. Powiedziałem: "To jest ten film, w którym niesiesz całą produkcję na barkach i naprawdę pokazujesz, co potrafisz" – wspominał.

Dla Murphy'ego to był "najlepszy dzień w życiu". – Rzecz w tym, że nie miałem pojęcia. Nie było żadnych wstępów, po prostu odebrałem telefon. To było niesamowicie ekscytujące, a jednocześnie onieśmielające i przerażające. (...) To najlepszy scenariusz, jaki kiedykolwiek czytałem, to na pewno – wspominał.

Finał tej historii znamy wszyscy – film stał się kulturowym fenomenem i zdobył 7 Oscarów, a Cillian Murphy odebrał swoją pierwszą złotą statuetkę, pieczętując status ulubionego aktora jednego z największych wizjonerów kina. Rola J. Roberta Oppenheimera, który tonął w wyrzutach sumieniach po skonstruowaniu pierwszej bomby nuklearnej, przeszła już do historii.

