Aubrey Plaza jest w ciąży. Rok temu pożegnała męża

Aubrey Plaza jest w ciąży. Tę radosną nowinę przekazał portal People. To z pewnością wyjątkowy moment dla gwiazdy, szczególnie po ostatnich trudnych doświadczeniach, bowiem rok temu przeżyła ogromną rodzinną tragedię – pożegnała męża. Teraz zaczęła układać sobie życie na nowo.

Aubrey Plaza po trudnych doświadczeniach odnalazła spokój i szczęście u boku kolegi po fachu. Związała się z Christopherem Abbottem. Oboje mieli okazję pracować przy takich produkcjach jak "Black Bear" czy "Danny and the Deep Blue Sea".

Aubrey Plaza związała się z aktorem. Media donoszą, że będzie miała z nim dziecko

Okazuje się, że ich związek kwitnie i wchodzi właśnie w kolejny etap. Jak dowiedział się serwis People, zakochani mają spodziewać się dziecka. Będzie to pierwsza ciąża 41-letniej gwiazdy kina.

"To była piękna niespodzianka po emocjonalnym roku. Czują się bardzo szczęśliwi i wdzięczni" – przekazało źródło wspomnianego portalu.

Aubrey Plaza osiąga sukcesy zawodowe...

Aubrey Plaza od lat należy do grona najpopularniejszych aktorek. Zagrała w takich tytułach jak: "Randka na weselu", "Co Ty wiesz o swoim dziadku?", "Świąteczny szok", "Jak stworzyć besteller" czy "Spin Me Round".

W 2022 roku można ją było oglądać w serialu "Biały lotos", w którym wcieliła się w postać Harper, prawniczki, która spędza wakacje na Sycylii z mężem, jego kolegą ze studiów oraz jego żoną. Za tę rolę była nominowana do Primetime Emmy.

Plaza ma też na swoim koncie nagrodę Independent Spirit Award za najlepszy debiut fabularny za produkcję "Ingrid wyrusza na zachód", w którym wcieliła się w tytułową postać. A za występ w filmie "Czarny niedźwiedź" została laureatką statuetki Imagen dla najlepszej aktorki.

Rok temu przeżyła rodzinną tragedię

Prywatnie przez lata była związana ze scenarzystą i reżyserem Jeffem Baeną.

Poznali się w 2011 roku. Ich związek był bardzo długo utrzymywany w tajemnicy. Szersza publiczność dowiedziała się o nim przypadkiem w 2021 roku, kiedy to aktorka opublikowała w mediach społecznościowych post, w którym nazwała go mężem. Pobrali się w 2021 roku, w dziesiątą rocznicę związku.

A cztery lata później wydarzyło się coś strasznego. Asystent reżysera odkrył jego ciało w jego domu w Los Angeles. Mąż Aubrey Plaza miał 47 lat. Śledczy ustalili okoliczności śmierci i nie odkryli udziału osób trzecich.

Plaza nie była w dobrym stanie po śmierci męża. Fani się martwili

Po tym, jak świat dowiedział się, że Jeff Baena nie żyje, fani Plazy zaniepokoili się jej samopoczuciem, która publicznie nie komentowała przykrych doniesień. Zrobiła to dopiero we wspólnym oświadczeniu rodziny, które ujrzało światło dzienne kilka dni później.

"To niewyobrażalna tragedia. Jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim, którzy zaoferowali nam swoje wsparcie. Prosimy o uszanowanie naszej prywatności w czasie żałoby" – czytaliśmy w komunikacie przekazanym tygodnikowi "The Variety".