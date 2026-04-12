Czeka nas gorąca, filmowa wiosna. Nawet jeżeli pogoda nie dopisze, będzie co oglądać na wielkim ekranie! Przygotowaliśmy dla was 5 najciekawszych premier: proponujemy coś i dla najmłodszych, i fanów ambitniejszego kina, i stęsknionych za klasykami z wczesnych lat dwutysięcznych.

Wiosna kojarzy się z wypadami w góry i nad morze. Trzeba jednak mieć też plan B, np. na wypadek złej pogody! Dlatego przygotowaliśmy dla was zestaw 5 filmów, które będą miały premierę w nadchodzących tygodniach.

Michael, czyli wejdź na scenę z królem popu

Moda na ekranizacje biografii znanych muzyków trwa. Za nami filmy o grupie Queen ("Bohemian Rhapsody") oraz o losach Eltona Johna ("Rocketman"). Teraz nadszedł czas na Michaela Jacksona.

Króla muzyki pop zagra jego siostrzeniec Jaafar Jackson, a w małego Michaela wcieli się Juliano Krue Valdi. Film opowie o tym, jak to ósme z dziesięciorga dzieci Jacksonów było od najmłodszych lat przygotowywane do kariery muzycznej. Dlaczego jednak to Michael okazał się wyjątkowy i zmienił muzykę pop? Możliwe, że film "Michael" pomoże odpowiedzieć na to pytanie.

Polska premiera już 24 kwietnia.

Diabeł ubiera się u Prady 2, czyli ponownie powkurzaj się na swoją szefową

W 2006 r. pokolenie japiszonów szturmowało kina. Powód? Film "Diabeł ubiera się u Prady"! Pierwsza część okazała się sukcesem. Aż dziwne, że na kontynuację przyszło nam czekać 20 lat.

"Miranda Priestly walczy ze swoją byłą asystentką Emily – a obecnie rywalką na kierowniczym stanowisku – konkurują o wpływy i przychody z reklam w czasach upadającej prasy papierowej", zachęcają twórcy. W rolach głównych ponownie zobaczymy Meryl Streep i Anne Hathaway.

Polska premiera już 1 maja.

Super Mario Galaxy Film: wejdź do rury i pokonaj smoka

Zapewne każdy jako dziecko grał w tę grę: niski, ubrany na czerwono hydraulik wchodzi do różnych rur i skacze po dziwnych stworkach. A wszystko w jednym celu: uratować księżniczkę z rąk smoka. Choć nie wiemy, w jaki sposób twórcy wpadli na pomysł fabuły (i nie chcemy wiedzieć!), "Super Mario" okazało się wielkim hitem.

"Po tym jak Mario i Luigi udaremnili plan Bowsera na poślubienie Księżniczki Peach, muszą teraz zmierzyć się z nowym zagrożeniem ze strony jego syna. Bowser Jr jest zdeterminowany, by uwolnić swojego uwięzionego ojca i przywrócić potęgę swojej rodziny", opisuje fabułę polski dystrybutor.

Już w kinach (od 10 kwietnia).

Zawodowcy. Tak, Guy Ritchie powraca

Guy Ritchie przyzwyczaił nas do tego, że kręci filmy, które nie pozwalają na sekundę nudy. Czy tak samo będzie z "Zawodowcami"?

Film ma opowiadać o Eve, specjalistce "od załatwiania ekstremalnie trudnych spraw dla wyjątkowo bogatych klientów". Ma odzyskać dług od dysponującego własną armią miliardera o szemranej reputacji. Gdy zawodzą cywilizowane metody prosi o pomoc byłych żołnierzy, którzy słyną z niekonwencjonalnych metod działania.

W rolach głównych zobaczymy: Henry'ego Cavilla (serial "Wiedźmin", "Człowiek ze stali"), Jake'a Gyllenhaala ("Donnie Darko", "Wolny strzelec") i Eizę González ("Baby Driver", "Godzilla vs. Kong").

Polska premiera 29 maja.

Obsesja, czyli uważaj, czego sobie życzysz

A może macie ochotę na ambitne kino grozy? Bear (Michael Johnston) jest platonicznie zakochany w swojej przyjaciółce Nikki (Inde Navarrette). I nagle, za pomocą tajemniczej zabawki "One Wish Willow" z nadprzyrodzonymi mocami, udaje się: dziewczyna zaczyna go bezgranicznie kochać. Tyle że chłopak szybko odkrywa, że nie zawsze warto dostawać od życia to, czego się pragnie.